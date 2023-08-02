Елагину исполнилось 70 лет. «Динамо» поздравило комментатора и свего болельщика: «Желаем здоровья, вдохновения, долгих лет жизни и побед любимой команды»

«Динамо» поздравило Александра Елагина с днем рождения.

Футбольному комментатору и болельщику бело-голубых исполнилось 70 лет.

«Сегодня 70 лет исполняется болельщику « » и легенде комментаторского цеха .

Александр Викторович, поздравляем с юбилеем, желаем вам здоровья, вдохновения, долгих лет жизни и побед любимой команды.

Всегда ждем вас на родном стадионе», – говорится в сообщении московского клуба.

Я спросил: «Что, тромб оторвался?» Врач говорит: «Да! Да! Да, #####!» Елагин – о бедности в 90-х, работе в Праге и вербовке в КГБ