Елагину исполнилось 70 лет. «Динамо» поздравило комментатора и свего болельщика: «Желаем здоровья, вдохновения, долгих лет жизни и побед любимой команды»
«Динамо» поздравило Александра Елагина с днем рождения.
Футбольному комментатору и болельщику бело-голубых исполнилось 70 лет.
«Сегодня 70 лет исполняется болельщику «Динамо» и легенде комментаторского цеха Александру Елагину.
Александр Викторович, поздравляем с юбилеем, желаем вам здоровья, вдохновения, долгих лет жизни и побед любимой команды.
Всегда ждем вас на родном стадионе», – говорится в сообщении московского клуба.
Я спросил: «Что, тромб оторвался?» Врач говорит: «Да! Да! Да, #####!» Елагин – о бедности в 90-х, работе в Праге и вербовке в КГБ
Если серьезно, то Елагину долгих лет. Никогда не забуду его СаунтХэмптоны. Спасибо!!!
Долгих лет жизни Александру Викторовичу!