Елагину исполнилось 70 лет. «Динамо» поздравило комментатора и свего болельщика: «Желаем здоровья, вдохновения, долгих лет жизни и побед любимой команды»

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Александр Елагин Футбол

«Динамо» поздравило Александра Елагина с днем рождения.

Футбольному комментатору и болельщику бело-голубых исполнилось 70 лет. 

«Сегодня 70 лет исполняется болельщику «Динамо» и легенде комментаторского цеха Александру Елагину.

Александр Викторович, поздравляем с юбилеем, желаем вам здоровья, вдохновения, долгих лет жизни и побед любимой команды.

Всегда ждем вас на родном стадионе», – говорится в сообщении московского клуба.

Я спросил: «Что, тромб оторвался?» Врач говорит: «Да! Да! Да, #####!» Елагин – о бедности в 90-х, работе в Праге и вербовке в КГБ

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17 комментариев

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Сергей Савченко
Елагин топ конечно 👌
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-3
+26
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Shadow1882
Ответ Диандерталец
Вообще, за Динамо хорошие комментаторы болели Розанов, Елагин. Ещё есть ведущий спортивных программ Дерунец, этот вообще на выезда с фанатами гонял.
Розанов же армеец, не?
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rigobersong
Ждем поздравление от Нориджа!:)
+7
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+6
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Диандерталец
Вообще, за Динамо хорошие комментаторы болели Розанов, Елагин. Ещё есть ведущий спортивных программ Дерунец, этот вообще на выезда с фанатами гонял.
+5
-3
+2
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Футбол, хоккей итд
Поздравления юбиляру! Крепкого здоровья, и чтобы любимая команда/команды радовали победами.
+2
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Alexander Tryapyshko
бред, все знают, что Елагин фанат Норриджа
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Мужанов Дмитрий Александрович
Ответ red hikkikomori
Был когда-то
Да и раньше часто фамилии игроков путал а иногда и команд(ещё чуть ли не со времён начала показа АПЛ) но слушать его интересно.
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А нас за шо?
"Хочу чтобы у папы было все хорошо, а у меня как у папы" (с)
Если серьезно, то Елагину долгих лет. Никогда не забуду его СаунтХэмптоны. Спасибо!!!
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loginov8ynwa
С юбилеем, Александр Викторович!
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SeRgE23
Елагин. 7ТВ и серия трансляций с его комментариями на лучшие матчи АПЛ. Это было просто божественно!!!
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инок
АПЛ с Елагиным - это воспоминание детства. А главное всегда объективно, четко, со знанием дела.
Долгих лет жизни Александру Викторовичу!
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red hikkikomori
Ответ Мужанов Дмитрий Александрович
Да и раньше часто фамилии игроков путал а иногда и команд(ещё чуть ли не со времён начала показа АПЛ) но слушать его интересно.
Да, из-за приятного голоса и чувства ностальгии по былым временам
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dimslav
Ответ Диандерталец
Вообще, за Динамо хорошие комментаторы болели Розанов, Елагин. Ещё есть ведущий спортивных программ Дерунец, этот вообще на выезда с фанатами гонял.
он работал в структурах Динамо, так что это и по работе
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Диандерталец
Ответ Shadow1882
Розанов же армеец, не?
Был болельщиком ЦСКА, точно. Но блин, он всё время так переживал за хоккейное Динамо, когда его ставили на матчи, что я просто был на 100% уверен.
+2
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Мужанов Дмитрий Александрович
Ответ Shadow1882
Розанов же армеец, не?
Да
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Надоело париться в бане
Ответ Shadow1882
Розанов же армеец, не?
причем у Розанова по-моему под сотню выездов за коней
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