Сперцян про фол на Зиньковском: «Чистая красная. Я подвел команду – «Спартак» победил, наверное, за счет удаления»

Теги Спартак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Краснодар Антон Зиньковский Эдуард Сперцян Футбол

Эдуард Сперцян считает, что «Краснодар» проиграл «Спартаку» из-за его удаления.

«Быки» потерпели поражение со счетом 1:2 в матче 1-го тура группового этапа Фонбет Кубка России. Сперцян получил прямую красную карточку за фол на Антоне Зиньковском на 44-й минуте. 

– Согласен ли ты с удалением?

– Ну да, это чистая красная. До этого были моменты, но не хочу про это говорить.

– «Спартак» заслужил победу?

– «Спартак» победил, наверное, за счет удаления. Я подвел команду, за что хотелось бы извиниться.

Перед командой уже извинился, так что хочется попросить прощения у болельщиков, которых сегодня пришло на полный стадион.

– Показалось, что фол был случайным?

– Да, я не видел Зиньковского. Просто пошла нога дальше, и я случайно сходил.

– Насколько Кубок сейчас важен для «Краснодара», может, он отходит на второй план после успешного старта в чемпионате?

– Чемпионат тоже важен. Для нас каждая игра важна. У нас и на Кубок, и на чемпионат есть шансы, – сказал полузащитник «Краснодара». 

Фото: кадр из трансляции «Матч ТВ»

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21 комментарий

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myacsess
Молодец, что признал. Достойно и поменьше таких глупых удалений в дальнейшей карьере !
+65
-4
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encaro_one
В полном интервью какой-то бред.

— Что это было? Почему с вами так поступили?
— Жесткий фол. Это была красная.
— Ты согласен?
— Да.
— То есть судью не купил «Спартак»?
— В этом эпизоде нет.
— А в других?
— До этого были моменты. Но я не хочу об этом.

https://www.sport-express.ru/football/rus_cup/news/spercyan-soglasen-so-svoim-udaleniem-v-matche-protiv-spartaka-2106101/
+36
-2
+34
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Nomatter
Фол по неосторожности вобщем то, но Эдуард признал характер нарушения на красную, что очень нечасто встречается, это вызывает симпатию и уважение, надеюсь у Антона все ок с ногой
+24
-3
+21
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Назар Игорь
Молодец, честно признал свою ошибку.
+13
-5
+8
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hulk&boloto
Ответ Назар Игорь
Молодец, честно признал свою ошибку.
Маладец, Назар! как там Семак?
+8
-2
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Мерген Морозов
Мужчина
+4
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leonid2406
Ответ encaro_one
В полном интервью какой-то бред. — Что это было? Почему с вами так поступили? — Жесткий фол. Это была красная. — Ты согласен? — Да. — То есть судью не купил «Спартак»? — В этом эпизоде нет. — А в других? — До этого были моменты. Но я не хочу об этом. https://www.sport-express.ru/football/rus_cup/news/spercyan-soglasen-so-svoim-udaleniem-v-matche-protiv-spartaka-2106101/
Интересно было бы узнать конкретику по этим моментам)
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Роман
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не только за счёт этого.
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ken2ki
Ответ myacsess
Молодец, что признал. Достойно и поменьше таких глупых удалений в дальнейшей карьере !
Ты полное интервью посмотри) там достоинства чуть поменьше будет
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инок
Сперцян сам допрыгался до своего удаления. Подвёл свою команду. Очень.
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arspurs9
«Отходит на второй план после успешного старта чемпионата»
Тем временем прошел один тур.
Журналист был бухим или что?
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Roman Araslanov
Ответ encaro_one
В полном интервью какой-то бред. — Что это было? Почему с вами так поступили? — Жесткий фол. Это была красная. — Ты согласен? — Да. — То есть судью не купил «Спартак»? — В этом эпизоде нет. — А в других? — До этого были моменты. Но я не хочу об этом. https://www.sport-express.ru/football/rus_cup/news/spercyan-soglasen-so-svoim-udaleniem-v-matche-protiv-spartaka-2106101/
Корреспонденту СЭ надо закусывать чаще
+1
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Slava=Spartak
Ответ Nomatter
Фол по неосторожности вобщем то, но Эдуард признал характер нарушения на красную, что очень нечасто встречается, это вызывает симпатию и уважение, надеюсь у Антона все ок с ногой
Ну это нужно было видеть, на повторе просто ужас, чудо что не переломил ногу пополам, здоровья Зине!
+1
0
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Владислав88
То, что Краснодару ничего не светит в кубке, я сказал сразу после жребия. Похоронили таким жребием досрочно быков в кубке. Теперь только путь регионов им светит.
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Константин Эсперов
Только последний ***** может спросить, купил ли Спартак судью .
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Pelerin
Ответ hulk&boloto
Маладец, Назар! как там Семак?
Зачем кормить тролля? Он сам писал, что испытывает негатив к Спартаку. Но исправно пасëтся на красно-белых ветках)
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