Сперцян про фол на Зиньковском: «Чистая красная. Я подвел команду – «Спартак» победил, наверное, за счет удаления»

Эдуард Сперцян считает, что «Краснодар» проиграл «Спартаку» из-за его удаления.

«Быки» потерпели поражение со счетом 1:2 в матче 1-го тура группового этапа Фонбет Кубка России. Сперцян получил прямую красную карточку за фол на на 44-й минуте.

– Согласен ли ты с удалением?

– Ну да, это чистая красная. До этого были моменты, но не хочу про это говорить.

– « » заслужил победу?

– «Спартак» победил, наверное, за счет удаления. Я подвел команду, за что хотелось бы извиниться.

Перед командой уже извинился, так что хочется попросить прощения у болельщиков, которых сегодня пришло на полный стадион.

– Показалось, что фол был случайным?

– Да, я не видел Зиньковского. Просто пошла нога дальше, и я случайно сходил.

– Насколько Кубок сейчас важен для «Краснодара», может, он отходит на второй план после успешного старта в чемпионате?

– Чемпионат тоже важен. Для нас каждая игра важна. У нас и на Кубок, и на чемпионат есть шансы, – сказал полузащитник « ».

Фото: кадр из трансляции «Матч ТВ»