Сперцян про фол на Зиньковском: «Чистая красная. Я подвел команду – «Спартак» победил, наверное, за счет удаления»
Эдуард Сперцян считает, что «Краснодар» проиграл «Спартаку» из-за его удаления.
«Быки» потерпели поражение со счетом 1:2 в матче 1-го тура группового этапа Фонбет Кубка России. Сперцян получил прямую красную карточку за фол на Антоне Зиньковском на 44-й минуте.
– Согласен ли ты с удалением?
– Ну да, это чистая красная. До этого были моменты, но не хочу про это говорить.
– «Спартак» заслужил победу?
– «Спартак» победил, наверное, за счет удаления. Я подвел команду, за что хотелось бы извиниться.
Перед командой уже извинился, так что хочется попросить прощения у болельщиков, которых сегодня пришло на полный стадион.
– Показалось, что фол был случайным?
– Да, я не видел Зиньковского. Просто пошла нога дальше, и я случайно сходил.
– Насколько Кубок сейчас важен для «Краснодара», может, он отходит на второй план после успешного старта в чемпионате?
– Чемпионат тоже важен. Для нас каждая игра важна. У нас и на Кубок, и на чемпионат есть шансы, – сказал полузащитник «Краснодара».
Фото: кадр из трансляции «Матч ТВ»
— Что это было? Почему с вами так поступили?
— Жесткий фол. Это была красная.
— Ты согласен?
— Да.
— То есть судью не купил «Спартак»?
— В этом эпизоде нет.
— А в других?
— До этого были моменты. Но я не хочу об этом.
https://www.sport-express.ru/football/rus_cup/news/spercyan-soglasen-so-svoim-udaleniem-v-matche-protiv-spartaka-2106101/
Тем временем прошел один тур.
Журналист был бухим или что?