«Бавария» предлагает за Кейна на 20 млн фунтов меньше, чем хочет «Тоттенхэм». «Шпоры» настаивают на опции обратного выкупа Харри

Теги Бавария премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Тоттенхэм Sky Sports Харри Кейн деньги Футбол

«Бавария» не добилась прогресса в ходе переговоров с «Тоттенхэмом», состоявшихся 31 июля.

Как сообщает Sky Sports, мюнхенцы предлагают значительно меньше, чем за Харри Кейна хотят получить лондонцы. Речь идет о разнице как минимум в 20 млн фунтов.

При этом общение продолжится, а сам форвард будет готов к официальному обсуждению контракта, когда клубы договорятся.

Утверждается, что «Тоттенхэм» будет настаивать на опции обратного выкупа англичанина на тот случай, если он решит вернуться в АПЛ.

«Бавария» убеждена, что Кейн готов перейти в Бундеслигу. С его статистикой можно ознакомиться здесь.

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11 комментариев

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добрый грек
ТоттенКейн
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ZA.RMA
Золотая клетка Кейна..

Он столько лет отдал клубу, неужели нельзя его отпустить, если он этого хочет - и при этом нормально заработать на нем?
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ironboy
Для меня самое интересное, насколько Кейн не шумит в СМИ.
В целом такая же ситуация у Мбаппе, а там столько грязи.
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Beyond
Ответ Bayern Munich Mia San Mia
Лучше Мбаппе подписать при таком раскладе.
Из одной колхозной в лиге в другой. Причем во второй платят еще меньше. Ммм, почему нет?
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Сергей Ефимов
Да зачем им пункт обратного выкупа ?!?
Когда он будет возвращаться ему будет лет наверное 35 уже.
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EminenceGrise
Эх, если бы Леви хотел трофеи так, как он хочет денег....
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Том
Ответ Сергей Ефимов
Да зачем им пункт обратного выкупа ?!? Когда он будет возвращаться ему будет лет наверное 35 уже.
Так он и в эти 35, наверняка 15-20 будет способен выбивать, да и как никак по сути их символ в новейшей истории
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Большой Сэми
Ответ Сергей Ефимов
Да зачем им пункт обратного выкупа ?!? Когда он будет возвращаться ему будет лет наверное 35 уже.
чтобы Кейн по красивой истории завершил карьеру у них. Достойно хотят проводить свою легенду. Плюс, исключают, чтобы выступал, а тем более завершил карьеру в другом английском клубе
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