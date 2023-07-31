«Бавария» предлагает за Кейна на 20 млн фунтов меньше, чем хочет «Тоттенхэм». «Шпоры» настаивают на опции обратного выкупа Харри
«Бавария» не добилась прогресса в ходе переговоров с «Тоттенхэмом», состоявшихся 31 июля.
Как сообщает Sky Sports, мюнхенцы предлагают значительно меньше, чем за Харри Кейна хотят получить лондонцы. Речь идет о разнице как минимум в 20 млн фунтов.
При этом общение продолжится, а сам форвард будет готов к официальному обсуждению контракта, когда клубы договорятся.
Утверждается, что «Тоттенхэм» будет настаивать на опции обратного выкупа англичанина на тот случай, если он решит вернуться в АПЛ.
«Бавария» убеждена, что Кейн готов перейти в Бундеслигу. С его статистикой можно ознакомиться здесь.
Он столько лет отдал клубу, неужели нельзя его отпустить, если он этого хочет - и при этом нормально заработать на нем?
В целом такая же ситуация у Мбаппе, а там столько грязи.
Когда он будет возвращаться ему будет лет наверное 35 уже.