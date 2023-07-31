«Бавария» предлагает за Кейна на 20 млн фунтов меньше, чем хочет «Тоттенхэм». «Шпоры» настаивают на опции обратного выкупа Харри

«Бавария» не добилась прогресса в ходе переговоров с «Тоттенхэмом», состоявшихся 31 июля.

Как сообщает , мюнхенцы предлагают значительно меньше, чем за хотят получить лондонцы. Речь идет о разнице как минимум в 20 млн фунтов.

При этом общение продолжится, а сам форвард будет готов к официальному обсуждению контракта, когда клубы договорятся.

Утверждается, что « » будет настаивать на опции обратного выкупа англичанина на тот случай, если он решит вернуться в .

« » убеждена, что Кейн готов перейти в Бундеслигу. С его статистикой можно ознакомиться здесь.