Шоу о требле «Ман Сити»: «Очень больно. «МЮ» не имеет права мириться с этим, пора проявить себя»

Люк Шоу отметил неприятные ощущения от завоевания «Манчестер Сити» требла.

«Это больно. Очень больно.

Все наши игроки это почувствовали, особенно я, видевший [футболистов « »] в сборной Англии. Это было очень неприятно. Мы больше не должны допускать подобного.

Теперь наш черед проявлять себя и не давать им все время так легко побеждать – раньше все именно так и выглядело.

Мы, игроки, больше не имеем права мириться с этим.

Конечно, [4 трофеев за 9 лет] недостаточно. Я знаю, да и все в клубе знают, думаю. Чтобы стать успешными, мы должны бороться за каждый трофей и выигрывать соревнования.

Было ощущение, что в прошлом сезоне мы могли добавить в коллекцию еще два трофея, и, думаю, мы должны были это сделать», – сказал защитник « ».