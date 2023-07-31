Шоу о требле «Ман Сити»: «Очень больно. «МЮ» не имеет права мириться с этим, пора проявить себя»
Люк Шоу отметил неприятные ощущения от завоевания «Манчестер Сити» требла.
«Это больно. Очень больно.
Все наши игроки это почувствовали, особенно я, видевший [футболистов «Ман Сити»] в сборной Англии. Это было очень неприятно. Мы больше не должны допускать подобного.
Теперь наш черед проявлять себя и не давать им все время так легко побеждать – раньше все именно так и выглядело.
Мы, игроки, больше не имеем права мириться с этим.
Конечно, [4 трофеев за 9 лет] недостаточно. Я знаю, да и все в клубе знают, думаю. Чтобы стать успешными, мы должны бороться за каждый трофей и выигрывать соревнования.
Было ощущение, что в прошлом сезоне мы могли добавить в коллекцию еще два трофея, и, думаю, мы должны были это сделать», – сказал защитник «Манчестер Юнайтед».
Мало того, что Холанд не затаскивает требл, ибо и без него Сити был великолепен и в матчах без его участия выглядит ничуть не хуже.
Потом Фоден и Грилиш вдруг табуретками стали. Я был бы просто счастлив видеть каждого из них в Челси. Потрясающие игроки.
Так и Грилиш еще как расцвел в 23 году и стал оправдывать свой ценник. В концовке сезона был одним из лучших в Сити.
Ну и зафиналил тем, что у МЮ был хотя бы шанс получить Холланда)