Шоу о требле «Ман Сити»: «Очень больно. «МЮ» не имеет права мириться с этим, пора проявить себя»

Теги Манчестер Юнайтед Манчестер Сити Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия Люк Шоу BBC Футбол

Люк Шоу отметил неприятные ощущения от завоевания «Манчестер Сити» требла.

«Это больно. Очень больно.

Все наши игроки это почувствовали, особенно я, видевший [футболистов «Ман Сити»] в сборной Англии. Это было очень неприятно. Мы больше не должны допускать подобного.

Теперь наш черед проявлять себя и не давать им все время так легко побеждать – раньше все именно так и выглядело.

Мы, игроки, больше не имеем права мириться с этим.

Конечно, [4 трофеев за 9 лет] недостаточно. Я знаю, да и все в клубе знают, думаю. Чтобы стать успешными, мы должны бороться за каждый трофей и выигрывать соревнования.

Было ощущение, что в прошлом сезоне мы могли добавить в коллекцию еще два трофея, и, думаю, мы должны были это сделать», – сказал защитник «Манчестер Юнайтед».

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11 комментариев

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Barca_mania
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Myrzageldi Bazarbaev
Я думал они давно к этому привыкли и играют себе !?
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Полуэктов Пётр
Ответ DolJun
наверное обидно когда видишь как холанд затаскивает требл не для тебя, а для таких табуреток как фоден и деградировавший у гвардиолы грилиш и все потому, что саф однажды решил попросил вернуть топарю сульшеру роналду, а не послушаться молодого и купить холанда
Это талант написать чушь в КАЖДОЙ строчке...
Мало того, что Холанд не затаскивает требл, ибо и без него Сити был великолепен и в матчах без его участия выглядит ничуть не хуже.
Потом Фоден и Грилиш вдруг табуретками стали. Я был бы просто счастлив видеть каждого из них в Челси. Потрясающие игроки.
Так и Грилиш еще как расцвел в 23 году и стал оправдывать свой ценник. В концовке сезона был одним из лучших в Сити.
Ну и зафиналил тем, что у МЮ был хотя бы шанс получить Холланда)
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Liberty Media
Ответ DolJun
наверное обидно когда видишь как холанд затаскивает требл не для тебя, а для таких табуреток как фоден и деградировавший у гвардиолы грилиш и все потому, что саф однажды решил попросил вернуть топарю сульшеру роналду, а не послушаться молодого и купить холанда
Холанд бы не перешел в Мю, при всем уважении)
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Михо
За партнеров по сборной можно было бы и порадоваться, особенно за Грилиша, он лучше всех отмечал 😃
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#SharkTeam
Белорус каиенты трёт. Ну и как это называется? Шел бы лучше в военкомат
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DolJun
Ответ Liberty Media
Холанд бы не перешел в Мю, при всем уважении)
почему?
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