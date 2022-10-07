Полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули против фанатов на матче «Химнасии» и «Боки». Один болельщик умер

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В Аргентине столкновения болельщиков и полиции привели к смерти фаната.

Матч чемпионата Аргентины между «Химнасией» Ла-Плата и «Бока Хуниорс» был остановлен судьей через 9 минут после начала. По данным властей, болельщики «Химнасии» пытались прорваться на уже заполненный стадион.

Полиция применила резиновые пули и слезоточивый газ, чтобы заставить фанатов отступить. В результате как минимум один болельщик погиб – от сердечного приступа, когда его доставили в больницу.

В итоге матч не был доигран. Футбольная ассоциация Аргентины осудила произошедшее.

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