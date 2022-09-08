Фанат «Фламенго» поцеловал журналистку ESPN в щеку во время эфира. Это сочли домогательством – мужчину задержали вместе с сыном, клуб и телеканал осудили болельщика

Фанат «Фламенго» поцеловал журналистку во время эфира, и это расценили как домогательство.

Журналистка ESPN Джессика Диас вышла в прямой эфир от стадиона «Маракана», где проходил матч Кубка Либертадорес между «Фламенго» и (2:1). Когда Диас заканчивала репортаж, к ней подошел мужчина в футболке бразильского клуба и поцеловал ее в щеку.

Болельщика, который пришел на стадион вместе с сыном, задержали. Оператор и ассистент удерживали его, не давая скрыться от полиции, в итоге фанат дал показания. Действия болельщика были расценены как домогательство.

Телеканал ESPN выпустил заявление, в котором выразил поддержку журналистке.

«Фламенго» также выступил с заявлением: «Клуб осуждает действия, совершенные болельщиком команды по отношению к журналистке ESPN Джессике Диас во время репортажа.

К сожалению, такие отвратительные действия, которые не олицетворяют всех болельщиков «Фламенго», до сих пор происходят».

Команда из Рио-де-Жанейро пробилась в финал Кубка Либертадорес, где встретится с «Атлетико Паранаэнсе».