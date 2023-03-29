Фанат Перу обвинил в расизме полицию Испании из-за стычки со сборной: «Белые игроки прошли без проблем, а когда полиция увидела темнокожих, начались беспорядки»

Теги МЛС высшая лига Аргентина Бока Хуниорс происшествия болельщики Сборная Перу по футболу высшая лига Перу Сборная Марокко по футболу Карлос Самбрано Альянса Лима Спортинг Кристаль товарищеские матчи (сборные) Йосимар Йотун Луис Адвинкула Орландо Сити Педро Гальесе дискриминация Футбол

Испанскую полицию обвинили в расизме из-за конфликта с игроками сборной Перу.

Напомним, перуанские футболисты, прибывшие на товарищеский матч против Марокко (0:0), хотели приблизиться к болельщикам, но сотрудники правоохранительных органов попробовали им помешать. Один из полицейских оттолкнул Йосимара Йотуна, хавбек «Спортинг Кристаль» совершил толчок в ответ. После это в конфликт вмешались другие игроки сборной Перу и полицейские.

«Это был акт расизма. Белые игроки, такие как Карлос Самбрано, прошли без проблем, а когда полиция увидела темнокожих, как Луис Адвинкула или Педро Гальесе, начались беспорядки», – сказал один из фанатов перуанцев, находившийся на месте событий.

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
дмитрий ненин
Традиционно чернокожие совершают больше мелких преступлений, полиция среагировала правильно
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Inside 88 LW
Этот Луис одно лицо с Вини, причем тут расизм?) Перепутали просто)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
vik444
Скоро расизм переименуют в росизм.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Михо
Ну как же без этого
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий