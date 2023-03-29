Фанат Перу обвинил в расизме полицию Испании из-за стычки со сборной: «Белые игроки прошли без проблем, а когда полиция увидела темнокожих, начались беспорядки»
Испанскую полицию обвинили в расизме из-за конфликта с игроками сборной Перу.
Напомним, перуанские футболисты, прибывшие на товарищеский матч против Марокко (0:0), хотели приблизиться к болельщикам, но сотрудники правоохранительных органов попробовали им помешать. Один из полицейских оттолкнул Йосимара Йотуна, хавбек «Спортинг Кристаль» совершил толчок в ответ. После это в конфликт вмешались другие игроки сборной Перу и полицейские.
«Это был акт расизма. Белые игроки, такие как Карлос Самбрано, прошли без проблем, а когда полиция увидела темнокожих, как Луис Адвинкула или Педро Гальесе, начались беспорядки», – сказал один из фанатов перуанцев, находившийся на месте событий.
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