Фанат Перу обвинил в расизме полицию Испании из-за стычки со сборной: «Белые игроки прошли без проблем, а когда полиция увидела темнокожих, начались беспорядки»

Испанскую полицию обвинили в расизме из-за конфликта с игроками сборной Перу.

Напомним, перуанские футболисты, прибывшие на товарищеский матч против (0:0), хотели приблизиться к болельщикам, но сотрудники правоохранительных органов попробовали им помешать. Один из полицейских оттолкнул , хавбек « » совершил толчок в ответ. После это в конфликт вмешались другие игроки сборной и полицейские.

«Это был акт расизма. Белые игроки, такие как Карлос Самбрано, прошли без проблем, а когда полиция увидела темнокожих, как Луис Адвинкула или , начались беспорядки», – сказал один из фанатов перуанцев, находившийся на месте событий.