Галактионов о 2:2 с «Рубином»: «Локо» не имеет права пропускать такие легкие мячи. Нас ловили на контратаках несколько раз»

Теги Локомотив Рубин Артем Дзюба премьер-лига Россия Михаил Галактионов Матч ТВ Вильзон Изидор Максим Глушенков Евгений Морозов Лукас Фассон Егор Погостнов Футбол

Михаил Галактионов недоволен защитой «Локомотива» в матче с «Рубином» (2:2).

– Почему Фассон и Морозов сегодня вышли?

– Как я уже говорил, Погостнов болел, тренироваться начал совсем недавно. Фассон и Морозов последний контрольный матч провели вместе.

Но мы не имеем права пропускать такие легкие мячи. Разберем их и постараемся исправиться. «Рубин» нас несколько раз ловил на контратаках.

– Почему столько навесов? У вас такие классные крайние нападающие…

– Я немного не соглашусь, вся острота на флангах шла от защитников, которые подключались к атаке. А голевые моменты возникали как раз вследствие работы нападающих. Дзюба эффективно исполнял роль игрока, через которого все эти атаки получались. У нас были острые моменты, например у Глушенкова.

– Почему Изидор не попадает в старт?

– Изидор получал и будет получать шанс в стартовом составе.

– Если судить по игре с «Рубином», команда готова к сезону?

– Это покажут только дальнейшие игры, весь сезон. Мы видим, что ребята сегодня боролись, бежали, прессинговали по ходу всего матча. Думаю, что та тяжелая работа, которую сделали, поможет футболистам, – сказал главный тренер «Локомотива».

Материалы по теме

23 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
error505
Без Пиняева игра угасла, начались сплошные навесы на Дзюбу, никакого креатива
+15
0
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Локуся
Главное Дзюбу похвалить, игра на столба ни к чему хорошему не приводит никогда в итоге
+19
-6
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
kolesy
Давай паравоз! Я в тебя верю несмотря ни на что
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
NIK7478
Рубин, на удивление, показал классную игру! Поэтому сегодня Локо должен радоваться, что успели отыграться.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Гамарджоба Генацвале
Локо играл примитивно. Ладно бы навесы на Дзюбу приносили пользу, но этого не было. С учетом жк можно было спокойно менять Дзюбу после первого тайма. Замену Пиняева тоже не понял, как и выход в старте Фассона.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Hames
Ответ Валерий Круподеров
Игра угасла чуть ранее, после второго гола, когда Рубин сел всей командой в оборону. Но Митай вообще ничего не показал, Пиняев конечно был интересней.
а митай и не должен был ничего показывать, он сел в оборону а тикнизяна выдвинули вперёд
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Percival
Сегодня атака Локо не смогла победить оборону Локо. Но не будем судить строго по первому матчу после каникул. Верю, что Дзюба, Глуш и другие проснутся и со следующего тура станут отгружать всем хотя бы по 3-4. Тогда и побеждать начнем.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Роман Олегов
Казалось, что +/- равные команды играли, чего не ожидалось по таким составам
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Иван Егурнов
Если бы не Фассон, Локомотив бы победил)
Но вообще хорошо, что команда не сдаётся, играет до конца и может отыгрываться. Тикнизян в огне, Пиняев хорош, Изидор фантастически результативный, Глушенков может лучше, чем сегодня.

Верю в команду!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Артем Русанов
Адекватно
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
mbauer
Лёгких мячей в футболе не бывает
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Нагрузки Сборной
А забили после рикошета и ошибки вратаря
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владислав88
Имеет, не имеет права, а пропускает 🤣
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владислав88
Рубин очень понравился. Вообще всё команды пока радуют. Никаких мёртвых Химок и Торпедо.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Локуся
Ответ Роман Олегов
Думаю, Моур и Конте с тобой бы поспорили
Столбы разные бывают, этот явно деревянный
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
s_kapa
Ответ Гамарджоба Генацвале
Локо играл примитивно. Ладно бы навесы на Дзюбу приносили пользу, но этого не было. С учетом жк можно было спокойно менять Дзюбу после первого тайма. Замену Пиняева тоже не понял, как и выход в старте Фассона.
Мне кажется, физика не лптимальная у команды, это очень заметно по позиционным атакам, когда редко были хорошие открывания под передачи из обороны в середину, такое часто происходит, конда ноги тяжелые и не хватает сил хорошо открываться
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Гамарджоба Генацвале
Ответ s_kapa
Мне кажется, физика не лптимальная у команды, это очень заметно по позиционным атакам, когда редко были хорошие открывания под передачи из обороны в середину, такое часто происходит, конда ноги тяжелые и не хватает сил хорошо открываться
Хочется верить, только я зачастую не успеваю улавливать моменты когда физика оптимальна. Там либо перегружены, либо форму не набрали, либо уже устали.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
s_kapa
Ответ Гамарджоба Генацвале
Хочется верить, только я зачастую не успеваю улавливать моменты когда физика оптимальна. Там либо перегружены, либо форму не набрали, либо уже устали.
Да ну ладно, весь 2й круг в прошлом сезоне физика была ок. Кстати, тоже трудновато разгонялись после сборов, Спартаку в кубке влетели. Так что, думаю, скоро побегут
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий