Галактионов о 2:2 с «Рубином»: «Локо» не имеет права пропускать такие легкие мячи. Нас ловили на контратаках несколько раз»
Михаил Галактионов недоволен защитой «Локомотива» в матче с «Рубином» (2:2).
– Почему Фассон и Морозов сегодня вышли?
– Как я уже говорил, Погостнов болел, тренироваться начал совсем недавно. Фассон и Морозов последний контрольный матч провели вместе.
Но мы не имеем права пропускать такие легкие мячи. Разберем их и постараемся исправиться. «Рубин» нас несколько раз ловил на контратаках.
– Почему столько навесов? У вас такие классные крайние нападающие…
– Я немного не соглашусь, вся острота на флангах шла от защитников, которые подключались к атаке. А голевые моменты возникали как раз вследствие работы нападающих. Дзюба эффективно исполнял роль игрока, через которого все эти атаки получались. У нас были острые моменты, например у Глушенкова.
– Почему Изидор не попадает в старт?
– Изидор получал и будет получать шанс в стартовом составе.
– Если судить по игре с «Рубином», команда готова к сезону?
– Это покажут только дальнейшие игры, весь сезон. Мы видим, что ребята сегодня боролись, бежали, прессинговали по ходу всего матча. Думаю, что та тяжелая работа, которую сделали, поможет футболистам, – сказал главный тренер «Локомотива».
Но вообще хорошо, что команда не сдаётся, играет до конца и может отыгрываться. Тикнизян в огне, Пиняев хорош, Изидор фантастически результативный, Глушенков может лучше, чем сегодня.
Верю в команду!