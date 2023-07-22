Галактионов о 2:2 с «Рубином»: «Локо» не имеет права пропускать такие легкие мячи. Нас ловили на контратаках несколько раз»

Михаил Галактионов недоволен защитой «Локомотива» в матче с «Рубином» (2:2).

– Почему Фассон и Морозов сегодня вышли?

– Как я уже говорил, болел, тренироваться начал совсем недавно. Фассон и последний контрольный матч провели вместе.

Но мы не имеем права пропускать такие легкие мячи. Разберем их и постараемся исправиться. «Рубин» нас несколько раз ловил на контратаках.

– Почему столько навесов? У вас такие классные крайние нападающие…

– Я немного не соглашусь, вся острота на флангах шла от защитников, которые подключались к атаке. А голевые моменты возникали как раз вследствие работы нападающих. Дзюба эффективно исполнял роль игрока, через которого все эти атаки получались. У нас были острые моменты, например у Глушенкова.

– Почему Изидор не попадает в старт?

– Изидор получал и будет получать шанс в стартовом составе.

– Если судить по игре с « », команда готова к сезону?

– Это покажут только дальнейшие игры, весь сезон. Мы видим, что ребята сегодня боролись, бежали, прессинговали по ходу всего матча. Думаю, что та тяжелая работа, которую сделали, поможет футболистам, – сказал главный тренер « ».