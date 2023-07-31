Зарема о победе «Спартака»: «Промес подтверждает статус самого кайфового игрока РПЛ»

Зарема Салихова отметила игру Квинси Промеса после победы над «Балтикой».

Полузащитник «Спартак» забил гол и отдал голевой пас в матче против «Балтики» (2:1) в рамках 2-го тура Мир РПЛ.

Квинси Промес забил гол и сделал две результативные передачи в стартовых двух турах чемпионата.

«Промес подтверждает статус самого кайфового игрока РПЛ», – сказала Зарема Салихова, супруга бывшего владельца красно-белых Леонида Федуна.