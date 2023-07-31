Зарема о победе «Спартака»: «Промес подтверждает статус самого кайфового игрока РПЛ»

Теги Спартак премьер-лига Россия Балтика Квинси Промес Зарема Салихова Футбол

Зарема Салихова отметила игру Квинси Промеса после победы над «Балтикой».

Полузащитник «Спартак» забил гол и отдал голевой пас в матче против «Балтики» (2:1) в рамках 2-го тура Мир РПЛ.

Квинси Промес забил гол и сделал две результативные передачи в стартовых двух турах чемпионата.

«Промес подтверждает статус самого кайфового игрока РПЛ», – сказала Зарема Салихова, супруга бывшего владельца красно-белых Леонида Федуна.

21 комментарий

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a2wai
Ну судя по обвинениям в наркоторговле, он действительно самый кайфовый.
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corazón blanco
В Голландии также подтверждают, что Промести самый кайфовый футболист, столько килограмм кайфа привез)
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STAY SHARP
чисто по кайфу ежжи *ляя
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Олег Трофимов
Сиськи сделала для Федуна?
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red hikkikomori
Зарема : уф, кефтеме
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Faust Doc
Ну она знает толк в кайфушах!
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Доктор Верховцев
«Самый кайфовый» это от слов «полтонны кокаина»?
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Доктор Верховцев
Ответ Vladvenk
Пырять ножом, барыжить кокс… Ну, в принципе, да, что-то в этом есть.
В то время, как бразильские игроки благодарят футбол за то, что уберёг их от наркотиков и преступности.
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Гаврила Ардалионович
Уж кто-то, а Зарема это знает как никто другой)
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Glukinho
Ответ Олег Трофимов
Сиськи сделала для Федуна?
для себя, для души
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fil_spb
"самого кайфового игрока РПЛ"

Она ведь вряд ли поняла иронию именно такой рекомендации Промеса.
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Адам Нинуху
а какие они кайфовые игроки интересно
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U
Еще можно назвать его самым "острым" и "заточенным" на цель.
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