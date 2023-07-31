Петров стал рекордсменом «Краснодара» по матчам в РПЛ – 210. Он обошел Газинского
Сергей Петров стал рекордсменом «Краснодара» по количеству матчей за клуб в Мир РПЛ.
Матч 2-го тура Мир РПЛ против «Сочи», который «Краснодар» выиграл со счетом 2:0, стал для Петрова 210-м в составе «горожан» в чемпионате России.
Защитник опередил по этому показателю Юрия Газинского, выступавшего за «Краснодар» с 2013 по 2022 год.
Сергей Петров играет за «Краснодар» с 2013 года. Со статистикой выступлений 32-летнего защитника можно ознакомиться здесь.
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