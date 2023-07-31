Петров стал рекордсменом «Краснодара» по матчам в РПЛ – 210. Он обошел Газинского

Сергей Петров стал рекордсменом «Краснодара» по количеству матчей за клуб в Мир РПЛ.

Матч 2-го тура Мир против «Сочи», который « » выиграл со счетом 2:0, стал для Петрова 210-м в составе «горожан» в чемпионате России.

Защитник опередил по этому показателю Юрия Газинского, выступавшего за «Краснодар» с 2013 по 2022 год.

играет за «Краснодар» с 2013 года. Со статистикой выступлений 32-летнего защитника можно ознакомиться здесь.