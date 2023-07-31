Петров стал рекордсменом «Краснодара» по матчам в РПЛ – 210. Он обошел Газинского

Теги премьер-лига Россия рекорды Краснодар Сергей Петров Юрий Газинский Футбол

Сергей Петров стал рекордсменом «Краснодара» по количеству матчей за клуб в Мир РПЛ.

Матч 2-го тура Мир РПЛ против «Сочи», который «Краснодар» выиграл со счетом 2:0, стал для Петрова 210-м в составе «горожан» в чемпионате России.

Защитник опередил по этому показателю Юрия Газинского, выступавшего за «Краснодар» с 2013 по 2022 год.

Сергей Петров играет за «Краснодар» с 2013 года. Со статистикой выступлений 32-летнего защитника можно ознакомиться здесь.

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5 комментариев

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bevooch
210 игр в РПЛ - это семь сезонов без замен. Не многим даётся это достижение в любом клубе, так что респект!
+14
-1
+13
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Алексей Игоревич
Прочитал «обошел Галицкого» 😂
+6
0
+6
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Станнис Баратеон
А кажется, что только недавно бегал за Крылья)
+5
0
+5
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Евгений Кузнецов
Петров - реальная легенда клуба!

Добротный игрок, который всегда отрабатывает на все 100
+3
0
+3
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Сергей Лимонников
Ответ bevooch
210 игр в РПЛ - это семь сезонов без замен. Не многим даётся это достижение в любом клубе, так что респект!
разве так считают? Если вышел даже хоть на 5 минут, то считается как полный матч или нет?
0
0
0
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