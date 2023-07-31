«У «Спартака» самая большая база фанатов. По результатам исследований клуб всегда был в топе». Экс-директор красно-белых Атаманенко о болельщиках
Экс-директор «Спартака» Александр Атаманенко назвал базу фанатов клуба крупнейшей в РПЛ.
– Работая в «Спартаке», вы проводили анализ числа людей, болеющих за «Спартак». Зачем?
– Регулярно это делали. Важно понимать свою аудиторию – как она относится к клубу, к партнерам клуба. Какие у нее барьеры для похода на футбол. Похожие исследования проводим и в ФНЛ сейчас.
– Исследования показывали, что за «Спартак» в разные годы болело от 17 до 27 миллионов.
– Совершенно верно. В разные годы количество болельщиков изменяется.
Если помните, в те годы было взято долгожданное чемпионство, появились новые турниры – такие, как еврокубки, Лига чемпионов. Это всегда вызывает всплеск аудитории. Нас радовало, что у «Спартака» была самая большая база фанатов.
Есть несколько степеней боления за клуб, используемых в маркетинговых исследованиях – следящие за клубом, высоко заинтересованные в нем, ядро болельщиков и другие.
По ядру болельщиков и тех, кто высоко заинтересован в клубе, «Спартак» всегда был в топе по результатам исследований, – сказал Атаманенко, ныне занимающий должность исполнительного директора ФНЛ.
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