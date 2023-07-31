«У «Спартака» самая большая база фанатов. По результатам исследований клуб всегда был в топе». Экс-директор красно-белых Атаманенко о болельщиках

Теги Спартак премьер-лига Россия болельщики Александр Атаманенко Матч ТВ Футбол

Экс-директор «Спартака» Александр Атаманенко назвал базу фанатов клуба крупнейшей в РПЛ.

– Работая в «Спартаке», вы проводили анализ числа людей, болеющих за «Спартак». Зачем?

– Регулярно это делали. Важно понимать свою аудиторию – как она относится к клубу, к партнерам клуба. Какие у нее барьеры для похода на футбол. Похожие исследования проводим и в ФНЛ сейчас.

– Исследования показывали, что за «Спартак» в разные годы болело от 17 до 27 миллионов.

– Совершенно верно. В разные годы количество болельщиков изменяется.

Если помните, в те годы было взято долгожданное чемпионство, появились новые турниры – такие, как еврокубки, Лига чемпионов. Это всегда вызывает всплеск аудитории. Нас радовало, что у «Спартака» была самая большая база фанатов.

Есть несколько степеней боления за клуб, используемых в маркетинговых исследованиях – следящие за клубом, высоко заинтересованные в нем, ядро болельщиков и другие.

По ядру болельщиков и тех, кто высоко заинтересован в клубе, «Спартак» всегда был в топе по результатам исследований, – сказал Атаманенко, ныне занимающий должность исполнительного директора ФНЛ.

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27 комментариев

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Сергей Васильев
Ответ Василий Васильевич
Да хватит этого бреда ,никто не любит лузеров,самая большая база фанатов в России у Зенита,это факт .
У самого популярного в Санкт-Петербурге и Гатчине клуба самые большие в России провинциальные комплексы, это факт
+21
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Егор Крид58
в мире!
+10
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Василий Васильевич
Ответ Сергей Васильев
У самого популярного в Санкт-Петербурге и Гатчине клуба самые большие в России провинциальные комплексы, это факт
Комплекс постоянного чемпиона )
+6
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+5
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Василий Васильевич
Ответ Ganibale
Бред. Через некоторое время возможно так будет, потому что за Спартак болеют больше возрастные люди а молодые в большей степени добавляются там где успех, ну пока Спартака впереди за счет этой группы которая по всей стране разбросана. Но ситуация уже меняется, ЦСКА благодаря успехам КУ, Чемпионства имеет уже намного больше базу чем имел 20 лет назад.
С каждым годом база фанатов Зенита будет больше,а спартака меньше это факт.
+6
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тралмейстер
Когда гордиться не чем - гордятся местом регистрации.
Когда выиграть РПЛ не могут - гордятся "прошлогодним снегом".
+3
-1
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Юрген
Ответ i.ivanov...russia.dca......
Надо ж. От 17 до 27 миллионов никогда не видели европейского триумфа нарклуба, бггггг
Вы чего так возбудились? Вам какая разница был у Спартака еврокубок или нет, что за комплексы?
+3
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Егор Крид58
Ответ Сергей Васильев
У самого популярного в Санкт-Петербурге и Гатчине клуба самые большие в России провинциальные комплексы, это факт
Зенит настолько закомплексованн, что 4 раза подряд взял Чемпионат России😀
+4
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Василий Васильевич
Ответ Егор Крид58
Зенит настолько закомплексованн, что 4 раза подряд взял Чемпионат России😀
5 раз подряд
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Виталик Украинский
Интересно, как они гастарбайтеров регистрировали за МКАДом?
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тралмейстер
Ответ Егор Крид58
в мире!
Во вселенной!
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Егор Крид58
Ответ Василий Васильевич
5 раз подряд
ещё лучше
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евГений
Ответ Зойч
Охренительная база, кстати! Вот и на стадион вместимостью 45 000 человек приходит по 11 200 зрителей. Только и остаётся какой-то базой гордится. Посещаемостью особенно не повыёживаешься.
Ну не всем же быть как газовые и служить верными песиками режима, раздавая бесплатные билеты чтобы набить стату на ФанУйди.
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Алексей Минин
Ответ Егор Крид58
в мире!
Да что там, в мире...
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Ganibale
Ответ Егор Крид58
в мире!
И к чему это?
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ТТД Бубнова
Ответ Ебздрогыч
Это база
Самая большая
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Зойч
Охренительная база, кстати! Вот и на стадион вместимостью 45 000 человек приходит по 11 200 зрителей. Только и остаётся какой-то базой гордится. Посещаемостью особенно не повыёживаешься.
+1
-1
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Доктор Верховцев
У вас опечатка в слове «в топе».
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fil_spb
Помним, помним этого Атаманенко. Смешной персонаж, который не различает интернет-аудиторию и ТВ-рейтинги. Самое оно такому спецу исследования проводить.
Ну и еще с ним был прикол - https://www.sports.ru/football/1073317422.html
+3
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