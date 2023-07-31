Промес забил за «Спартак» впервые в сезоне – «Балтике». У Квинси 20 игр с голом и пасом в РПЛ – больше всех с 2014-го
Квинси Промес впервые в нынешнем сезоне забил за «Спартак».
Во 2-м туре Мир РПЛ полузащитник поразил ворота «Балтики» (2:1). Также в этой игре на его счету результативная передача.
С 2014 года, когда Промес впервые сыграл за красно-белых, он лидирует в Мир РПЛ по числу матчей одновременно с голом и ассистом. Таких игр у нидерландца 20, ближайший преследователь – Артем Дзюба (17).
Подробно со статистикой футболиста «Спартака» можно ознакомиться здесь.
Промес забил и отдал в матче против «Балтики» – это удалось голландцу в 20-й раз в чемпионате России.
С 2014 года, когда Промес дебютировал в РПЛ, никто не делал гол+пас чаще Квинси.
20 - Квинси Промес ⚽️
17 - Артем Дзюба⚽️
13 - Сердар Азмун⚽️
12 - Федор Чалов⚽️
10 - Федор Смолов⚽️
10 - Ари⚽️
@optarussia
Помогите найти великого Малкома
Спасибо )))
ты, наверно, Ленина живьем видел ?)
Приятно, пусть мы и враги по клубным пристрастиям, так пообщаться) Промес наших наказывает по сей день, а Ваня раньше радовал голами в ваши ворота) Ностальгия)
Скучаю по нему, после него только Думбия радовал впереди, больше хороших форвардов пока отыскать не сумели, хотя раньше наша селекция была примером для подражания можно сказать)
Знатный казус был !
Может быть Вы и правы :
Как с самого начала не задалось , так и пошло …