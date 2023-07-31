Промес забил за «Спартак» впервые в сезоне – «Балтике». У Квинси 20 игр с голом и пасом в РПЛ – больше всех с 2014-го

Квинси Промес впервые в нынешнем сезоне забил за «Спартак».

Во 2-м туре Мир РПЛ полузащитник поразил ворота «Балтики» (2:1). Также в этой игре на его счету результативная передача.

С 2014 года, когда впервые сыграл за красно-белых, он лидирует в Мир РПЛ по числу матчей одновременно с голом и ассистом. Таких игр у нидерландца 20, ближайший преследователь – (17).

Подробно со статистикой футболиста « » можно ознакомиться здесь.

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