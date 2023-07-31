Промес забил за «Спартак» впервые в сезоне – «Балтике». У Квинси 20 игр с голом и пасом в РПЛ – больше всех с 2014-го

Теги Спартак Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия Балтика Квинси Промес Футбол

Квинси Промес впервые в нынешнем сезоне забил за «Спартак».

Во 2-м туре Мир РПЛ полузащитник поразил ворота «Балтики» (2:1). Также в этой игре на его счету результативная передача.

С 2014 года, когда Промес впервые сыграл за красно-белых, он лидирует в Мир РПЛ по числу матчей одновременно с голом и ассистом. Таких игр у нидерландца 20, ближайший преследователь – Артем Дзюба (17).

Подробно со статистикой футболиста «Спартака» можно ознакомиться здесь.

Малком уехал. Кто теперь главная звезда РПЛ?

Материалы по теме

50 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Peter Parker
⚽️ Квинси Промес чаще всех в РПЛ оформляет гол+пас

Промес забил и отдал в матче против «Балтики» – это удалось голландцу в 20-й раз в чемпионате России.

С 2014 года, когда Промес дебютировал в РПЛ, никто не делал гол+пас чаще Квинси.

20 - Квинси Промес ⚽️
17 - Артем Дзюба⚽️
13 - Сердар Азмун⚽️
12 - Федор Чалов⚽️
10 - Федор Смолов⚽️
10 - Ари⚽️

@optarussia

Помогите найти великого Малкома
+37
-3
+34
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ARIGAMI ARIGAMI
И это ещё учитывая, что его с 18-того по зиму 21-года не было в РПЛ
+33
-1
+32
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Marina_Greta
Промес для КБ, как Вагнер для нас)
+23
-6
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ARIGAMI ARIGAMI
Ответ OldRedWhite
Для меня его безоговорочный провал в Европе - просто удивительная история …
В Аяксе одно время был хорош
+13
-1
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Peter Parker
Ответ Мукунку хороший
Ну такой и я бы забил..)Игнатов красавец..
Чтобы такой забить, нужно еще на 84 минуте добежать )
+12
-1
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Artie Bukko
Ответ noti22
Марина, вы же нам говорили, что вас сегодня не будет, а сегодня вновь ваши комментарии на всех ветках🤔
там за Мариной стоит целый отдел копирайтеров) работают неделя через неделю
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мукунку хороший
Ответ Marina_Greta
Ору с ника вашего 😂😂😂 Приятно, пусть мы и враги по клубным пристрастиям, так пообщаться) Промес наших наказывает по сей день, а Ваня раньше радовал голами в ваши ворота) Ностальгия)
Ну с недавних пор врагами вас не считаю.. Соперниками да.. но не врагами.. Враг у нас общий))
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Денис Уколов
Ответ Marina_Greta
Промес для КБ, как Вагнер для нас)
Даа, Вагнер так отжигал в своё время)
+8
-3
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Peter Parker
Ответ Marina_Greta
Малком вроде, во-первых по сезонам меньше Промеса провёл в РПЛ, во-вторых первые сезоны он дурака валял)
Матчей и правда меньше, почти вдвое. Так он и по цифрам не вдвое меньше набрал. А то что дурака валял, так это вообще его сугубо «проблемы»
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мукунку хороший
Ну такой и я бы забил..)Игнатов красавец..
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
OldRedWhite
Ответ Мукунку хороший
Ну такой и я бы забил..)Игнатов красавец..
Наконец то единомышленник !
Спасибо )))
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
T622222
Он 90% всей команды если бы не он мы бы 2 очка еле взяли! Спасибо, Антоша что ты есть 🔥
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Artie Bukko
Легенда
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Marat82
Промес лучший в РПЛ
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
noti22
Ответ Marina_Greta
Промес для КБ, как Вагнер для нас)
Марина, вы же нам говорили, что вас сегодня не будет, а сегодня вновь ваши комментарии на всех ветках🤔
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Artie Bukko
Ответ OldRedWhite
Жесткий график … Может сутки / двое ? Нет ?
почему)? классный график, я работал так одно время год)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Старина Шимус
Ответ Artie Bukko
там за Мариной стоит целый отдел копирайтеров) работают неделя через неделю
если за этим генератором банальностей стоит целый отдел, то там каждого нужно свести на задний двор и выпороть розгами) вот сравнительно недавно здесь обитал некий Мирзокарим, или как-то так, так вот с ним было намного веселее. но за него какая-то сломанная нейросеть тексты писала
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
savik-A.M.
Ответ OldRedWhite
Для меня его безоговорочный провал в Европе - просто удивительная история …
Потому что тогдашний тренер Севильи с какого то перепуга придумал что Промес у него будет правым защитником , и понятно что вышла ерунда
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ызяя
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Мукунку хороший
А ты юморист.. и рейтинг у тебя мощный)
может взяться, как ты, совковые стихи переделывать, тогда и мне кто то плюсанет.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ызяя
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Мукунку хороший
Молодец,что знаешь совковые стихи.. лови +
это , извини, сколько же тебе лет?
ты, наверно, Ленина живьем видел ?)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
savik-A.M.
Ответ Peter Parker
Чтобы такой забить, нужно еще на 84 минуте добежать )
сам играл , вывели меня один один на 89-й , сделал рывок через все поле, забил и сразу попросил замену , аж дышать сразу плохо стало ,,показал знаками "убирайте меня"
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Marina_Greta
Ответ Мукунку хороший
Нас Вагнер всех удивлял.. особенно недавно)
Ору с ника вашего 😂😂😂
Приятно, пусть мы и враги по клубным пристрастиям, так пообщаться) Промес наших наказывает по сей день, а Ваня раньше радовал голами в ваши ворота) Ностальгия)
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Marina_Greta
Ответ Денис Уколов
Даа, Вагнер так отжигал в своё время)
Один из лучших легов РПЛ, легенда ЦСКА)
Скучаю по нему, после него только Думбия радовал впереди, больше хороших форвардов пока отыскать не сумели, хотя раньше наша селекция была примером для подражания можно сказать)
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
OldRedWhite
Ответ savik-A.M.
Потому что тогдашний тренер Севильи с какого то перепуга придумал что Промес у него будет правым защитником , и понятно что вышла ерунда
Это помню хорошо )))
Знатный казус был !
Может быть Вы и правы :
Как с самого начала не задалось , так и пошло …
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мукунку хороший
Ответ Ызяя
престарелый афроевропеец единственная звездочка в спартаке. остальные - уровень пердива
А ты юморист.. и рейтинг у тебя мощный)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий