Экс-жена Алвеса о смене показаний: «Пусть Дани говорит и отрицает что угодно. Не хочу знать ничего, что имеет отношение к нему»

Теги Сборная Бразилии по футболу Барселона Дани Алвес Ла Лига светская хроника девушки и спорт Футбол

Бывшая жена Дани Алвеса прокомментировала интервью экс-супруга.

Напомним, Алвес находится под стражей по обвинению в изнасиловании девушки в ночном клубе Sutton в Барселоне. Бывшему игроку «Барселоны» грозит до 12 лет тюрьмы.

На прошлой неделе Алвес дал интервью, в котором принес извинения своей бывшей супруге Джоане Санс. По словам футболиста, он менял показания в ходе следствия, так как хотел спасти свой брак после измены.

«Когда я узнала [о произошедшем], у меня упал уровень сахара в крови. Я не хочу комментировать все подробности, которые сейчас выясняются.

Я пас. Позвольте Дани говорить или отрицать все, что он хочет. Я не хочу знать ничего, что имеет отношение к Дани», – сказала Джоана Санс в эфире El Programma de Ana Rosa.

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7 комментариев

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Барыга блинами
Да уж, умная женщина. Обычно жены футболистов шокируют тупостью, а здесь девушка ставит себя максимально грамотно. Не строит из себя жертву, сохраняя свои границы, но и не сливает Алвеса и не втаптывает его в грязь окончательно. Максимально корректно, максимально естественно всё это выглядит. Молодец.
+21
-2
+19
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Under
Ответ Один живой
всё в этой ситуации мерзко, лицемерно и алчно...
а жена при чём?
+6
-3
+3
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Очки Дани Алвеса
;(
+1
-1
0
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MURA
Что то новое таких ещё не встречал "упал сахар в крови".
Знаю только "голова болит"
0
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Спартак Уокер
Правильная позиция в этой ситуации
0
0
0
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Один живой
Ответ Under
а жена при чём?
вы адвокат жены что-ли?
+1
-1
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