Экс-жена Алвеса о смене показаний: «Пусть Дани говорит и отрицает что угодно. Не хочу знать ничего, что имеет отношение к нему»
Бывшая жена Дани Алвеса прокомментировала интервью экс-супруга.
Напомним, Алвес находится под стражей по обвинению в изнасиловании девушки в ночном клубе Sutton в Барселоне. Бывшему игроку «Барселоны» грозит до 12 лет тюрьмы.
На прошлой неделе Алвес дал интервью, в котором принес извинения своей бывшей супруге Джоане Санс. По словам футболиста, он менял показания в ходе следствия, так как хотел спасти свой брак после измены.
«Когда я узнала [о произошедшем], у меня упал уровень сахара в крови. Я не хочу комментировать все подробности, которые сейчас выясняются.
Я пас. Позвольте Дани говорить или отрицать все, что он хочет. Я не хочу знать ничего, что имеет отношение к Дани», – сказала Джоана Санс в эфире El Programma de Ana Rosa.
Знаю только "голова болит"