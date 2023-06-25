Экс-жена Алвеса о смене показаний: «Пусть Дани говорит и отрицает что угодно. Не хочу знать ничего, что имеет отношение к нему»

Бывшая жена Дани Алвеса прокомментировала интервью экс-супруга.

Напомним, находится под стражей по обвинению в изнасиловании девушки в ночном клубе Sutton в Барселоне. Бывшему игроку «Барселоны» грозит до 12 лет тюрьмы.

На прошлой неделе Алвес дал интервью, в котором принес извинения своей бывшей супруге Джоане Санс. По словам футболиста, он менял показания в ходе следствия, так как хотел спасти свой брак после измены.

«Когда я узнала [о произошедшем], у меня упал уровень сахара в крови. Я не хочу комментировать все подробности, которые сейчас выясняются.

Я пас. Позвольте Дани говорить или отрицать все, что он хочет. Я не хочу знать ничего, что имеет отношение к Дани», – сказала Джоана Санс в эфире El Programma de Ana Rosa.