Алвес о тюрьме: «Много читаю и пишу, люди дружелюбные. Я был в худших ситуациях, претензий нет»

Теги Сборная Бразилии по футболу Барселона Дани Алвес Ла Лига Футбол

Дани Алвес рассказал о том, как проводит время в тюрьме.

Напомним, бывший защитник «Барселоны» и сборной Бразилии находится в тюрьме по обвинению в изнасиловании 23-летней девушки в ночном клубе – предположительно это случилось в ночь на 30 декабря. Ему грозит до 12 лет тюрьмы. Алвес утверждает, что секс случился по обоюдному согласию.

«Я провожу много времени за чтением, а также пишу.

Есть несколько идей по написанию книг, одна из них – биография о моем опыте в заключении. Это важные познания всего этого процесса, которые могут кому-то помочь.

У меня есть телевизор, на котором можно посмотреть футбол и есть канал, который постоянно показывает эпизоды сериала «La que se avecina» («Соседи» – испанская телевизионная комедия). Я знаю этот сериал наизусть и запомнил диалоги из него.

Я был в гораздо худших местах и ​​ситуациях. В тюрьме теряешь свободу, но люди здесь очень дружелюбные. У меня нет претензий», – сказал Дани Алвес в интервью La Vanguardia.

15 комментариев

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Cruel Snake
Человека из трущоб Бразилии, мало что может напугать
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grevestor
"Знаешь, что делают в тюрячке? Долбят в очко." (Джей и Молчаливый Боб)
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Северный болельщик
Ещё полгода назад был примером профессионализма, столько титулов и играл до очень зрелого возраста. Это будет уроком другим богатым спортсменам, им легко оступиться.
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trav
Ответ Azazel92
Это он просто в Магадане не сидел еще. Особенно по такой статье жизнь будет просто "сказка"
Ты сидел? в курсе?
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yumurta
Шикарная компания тюрьмы
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Azazel92
Это он просто в Магадане не сидел еще. Особенно по такой статье жизнь будет просто "сказка"
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&_Bishep_&
Ну понятно, что контингент не из фавел. Или попался бы с этой статьей на Владимирский централ.
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alexandresong
Надеюсь, легенда нашей Барсы не пропадет в тюрьме и найдет себе капитана под стать Чави, который будет заботиться о нем:)
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Руслан Узденов
Зря он считает, что был в худших ситуациях, когда светят 12 лет.
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Аморалинни
-Тюрьма меняет людей.
-И как же?
Алвес в футболке Реала:
-Раньше я был каталонцем
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Александр Кузичкин
Ответ Azazel92
Это он просто в Магадане не сидел еще. Особенно по такой статье жизнь будет просто "сказка"
огромнейший стереотип. В тюрьмах педофилам то особо ничего не делают,а тут он взрослую изнасиловал. Там у него в тюрьме треть по такой же статьи сидит наверняка. Кто кого там будет опускать ?)
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