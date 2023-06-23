Алвес о тюрьме: «Много читаю и пишу, люди дружелюбные. Я был в худших ситуациях, претензий нет»

Дани Алвес рассказал о том, как проводит время в тюрьме.

Напомним, бывший защитник «Барселоны» и сборной Бразилии находится в тюрьме по обвинению в изнасиловании 23-летней девушки в ночном клубе – предположительно это случилось в ночь на 30 декабря. Ему грозит до 12 лет тюрьмы. Алвес утверждает, что секс случился по обоюдному согласию.

«Я провожу много времени за чтением, а также пишу.

Есть несколько идей по написанию книг, одна из них – биография о моем опыте в заключении. Это важные познания всего этого процесса, которые могут кому-то помочь.

У меня есть телевизор, на котором можно посмотреть футбол и есть канал, который постоянно показывает эпизоды сериала «La que se avecina» («Соседи» – испанская телевизионная комедия). Я знаю этот сериал наизусть и запомнил диалоги из него.

Я был в гораздо худших местах и ​​ситуациях. В тюрьме теряешь свободу, но люди здесь очень дружелюбные. У меня нет претензий», – сказал в интервью La Vanguardia.