Веретенников о ВАР: «Ошибок стало только больше, большие скандалы еще будут. Причина в квалификации арбитров, скорее всего»
Олег Веретенников недоволен качеством судейства в России после введения ВАР.
Вчера арбитр Владислав Безбородов назначил 5 пенальти в матче между «Ахматом» и ЦСКА (2:3). Это повторение рекорда высшего дивизиона России – в мае 1999 года Валентин Иванов назначил 5 пенальти в матче «Ротор» – «Черноморец». В той игре участвовал Веретенников.
«Сейчас есть ВАР, судьям постоянно подсказывают, поэтому представить повторение еще одного матча с пятью одиннадцатиметровыми было возможно. Тем более что правила немного изменились, теперь нарушением считаются даже наступы. Тогда мы восприняли это спокойно: встречу судил Валентин Иванов, который считался одним из лучших арбитров, поэтому предъявлять претензии смысла не было, к тому же пенальти назначались в ворота обеих команд.
А сейчас с введением ВАР ошибок стало только больше, стало больше претензий к работе судей. У нас они стараются не признавать своих ошибок даже после просмотра видеоповтора, причем как судьи на ВАР, так и в поле. Поэтому большие скандалы были и еще будут.
Скорее всего, причина в квалификации арбитров. Им нужно в своей среде покопаться, потому что спорных решений и ошибок с появлением ВАР меньше не становится. Нужно разбирать эпизоды, как это происходит и в командах.
Если мне память не изменят, то первым это сделал [нарушил протокол ВАР] Михаил Вилков в матче «Рубина» с «Краснодаром», непосредственным участником которого я был [в качестве тренера казанского клуба]. Тогда пенальти в наши ворота был назначен после просмотра ВАР, хотя мяч уже был введен в игру.
Сейчас тоже было грубое нарушение, большая ошибка, за которую, наверное, будет наказан как судья в поле, так и судьи на ВАР», – сказал бывший игрок «Ротора».
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1) есть приказы свыше звонить и узнавать по спорным моментам наверх прямо во время матчей и в разных матчах разным людям поэтому столько времени уходит и разные решени по одним и тем же нарушения и 2) конкуренция среди арбитров доведена до чистой зависти: когда бригада арбитров не помогает друг другу и не доверяет друг другу а чаще подставляет друг друга. это подтверденные факты самими арбитрами которые закончили недавно и арбитрами первой и второй лиги. и все это переводится на рпл. люди не работают вместе. в Европе арбитры конкуренты друг другу но оценки выставляются им всем одинаково и они даже если метят на главного то должны иметь и подтверждать уровень оценок своих будучи на бровках. у нас такого нет. у нас оценки разные всем и боковой спецом ошибившись снимает рейтинг главного а не себя. это надо менять но никто не будет и не хочет так как терять свое место и работать над собой они не хотят