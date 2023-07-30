Матчи ведущих команд Европы за океаном постепенно подходят к завершению. В одном из заключительных поединков сойдутся команды, которые редко встречаются в очных поединках: лондонский «Челси» и дортмундская «Боруссия». Англичане начали подготовку к сезону в середине июля и уже к этому моменту сыграли четыре товарищеских матча, причем все с командами из Туманного Альбиона. Немецкая команда стала готовится к сезону еще раньше. Дортмундцы провели ряд поединков в Европе и затем дважды сыграли в Северной Америке. «Боруссия» словно стремится поскорее начать новый чемпионат, чтобы вновь оказать конкуренцию чемпиону мюнхенской «Баварии». «Челси» готовится основательно, чтобы не повторить прошлогодней неудачи. После смены владельцев в команде началась настоящая чехарда, что привело к самому низкому месту «синих» по итогам сезона за все годы выступления в Премьер-лиге.

Сейчас у команды новый тренер. В высший английский футбольный дивизион вернулся аргентинский специалист Маурисио Почеттино. На него болельщики возлагают новые надежды. Прежде всего наставнику нужно разобраться с составом. Складывалось впечатление, что новые владельцы покупали футболистов пачками и без разбора. В какой-то момент в минувшем сезоне их в составе оказалось чуть ли не на три команды. На сегодняшний день клуб уже покинули около полутора десятков игроков, но есть и новые приобретения. «Боруссия» тоже постепенно меняет состав, но более точечно и приобретения до конца трансферного окна наверняка еще будут. В каком состоянии команды находятся сейчас, можно будет увидеть в матче на стадионе Солджер Филд в Чикаго, начало матча в 03:30 по московскому времени.

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Рекомендуемые ставки: П1, Ф2 (0), ТБ 2,5

Челси

Еще в прошлом сезоне было очевидно, что какое-то время на становление «Челси» потребуется. Просто никто не ожидал, что оно станет таким продолжительным. Поклонники лондонской команды ждут начала чемпионата с надеждой и опасением. О первых чувствах мы уже упомянули, все-таки Почеттино и раньше доказывал свою состоятельность в английских командах. Опасения связаны с очередной перестройкой. По сути, нам предстоит увидеть в корне отличную команду от прошлого чемпионата.

«Челси» уже расстался с полузащитниками Каем Хавертцем, Мэйсоном Маунтом и Матео Ковачичем. Ушли они к прямым конкурентам лондонцев в «Арсенал», «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити», соответственно. Правда, и выручить за всех троих удалось около ста семидесяти миллионов евро. В это межсезонье вообще пока доходы от продажи игроков превосходят расходы на покупку, чуть ли не в два раза. Самое серьезное приобретение на сегодняшний день — французский нападающий Кристофер Нкунку, которого купили у РБ «Лейпциг» за шестьдесят миллионов евро. За тридцать миллионов евро у «Вильярреала» приобретен еще один форвард Николас Джексон. Тренер рассчитывает на связку этих игроков в линии атаки.

Кроме того, аргентинский наставник подтягивает к основе ряд футболистов молодежной команды. Наверняка мы вскоре услышим о новых приобретениях. Но уже сейчас состав команды выглядит вполне солидно и, что не менее важно, молодо. Видно, что «Челси» строится на перспективу, при этом его футболисты уже обладают опытом и готовы дать результат уже сейчас. В межсезонье команда пока не проиграла ни одного матча. Перед вами результаты пяти последних игр с участием лондонского клуба.

Товарищеский. 30.07.2023, «Челси» — «Фулхэм» — 2 : 0

— «Фулхэм» — : 0 Товарищеский. 27.07.2023, «Челси» — «Ньюкасл Юнайтед» — 1 : 1

Товарищеский. 23.07.2023, «Челси» — «Брайтон энд Хоув» — 4 : 3

— «Брайтон энд Хоув» — : 3 Товарищеский. 20.07.2023, «Челси» — «Рексхэм» — 5 : 0

— «Рексхэм» — : 0 АПЛ. 28.05.2023, «Челси» — «Ньюкасл Юнайтед» — 1 : 1

Факты и цифры

В прошлом сезоне «Челси» в английской Премьер-лиге занял 12 место, набрав 44 очка, это антирекорд команды

Первое место в списке лучших бомбардиров поделили Рахим Стерлинг и Кай Хавертц, на счету обоих по два забитых мяча

Среди ассистентов также два лидера, тот же Стерлинг и Мэйсон Маунт, у каждого 4 результативных передачи

Самый недисциплинированный Конор Галлахер, на его счету 1 удаление и 12 предупреждений

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Боруссия Дортмунд

На выступление черно-желтых в минувшем сезоне можно посмотреть двояко. С одной стороны, до последней минуты чемпионата Бундеслиги команда вела борьбу за первое место с мюнхенской «Баварией» и в случае победы в гостевом поединке последнего тура над «Майнцем», могла бы стать чемпионом. С другой стороны, именно это и обидно, ведь все было в руках команды Эдина Терзича. Теперь придется еще раз доказывать, что в прошлом сезоне «Боруссия» была достойна чемпионского звания.

Делать это придется уже без Джуда Беллингема. Английский полузащитник сразу после окончания чемпионата пополнил ряды мадридского «Реала». Но при этом и выручить за него удалось свыше ста миллионов евро. Замена найдена, за тридцать миллионов у «Вольфсбурга» удалось приобрести воспитанника «Манчестер Сити» Феликса Нмечу. Впрочем, Нмеча пока далеко не ровня Беллингему, и его еще придется встраивать в общекомандные игровые построения. Другое дело Марсель Забитцер, который принадлежал «Баварии», по довольно большую часть прошлого сезона провел в аренде в «Манчестер Юнайтед». Австриец игрок опытный и сразу для основы. Забитцер успел поиграть уже в нескольких командах Бундеслиги.

«Боруссия» при подготовке к сезону первые три игры провела с командами низших немецких лиг, затем вылетела в США, где в первом матче разгромила местный клуб. Однако самое серьезное испытание для желто-черных было в поединке с «Манчестер Юнайтед». В равном матче удалось победить, при этом тренеры устроили серьезную ротацию состава. У манкунианцев сыграли 22 футболиста, у «Боруссии» на поле вышло на одного игрока больше. Результаты последних матчей «Боруссии» перед вами.

Товарищеский. 31.07.2023, «Манчестер Юнайтед» — «Боруссия» — 2 : 3

— 2 : Товарищеский. 28.07.2023, «Сан-Диего Лоял» — «Боруссия» — 0 : 6

— 0 : Товарищеский. 22.07.2023, «Рот-Вайс Эрфурт» — «Боруссия» — 1 : 2

— 1 : Товарищеский. 19.07.2023, «Рот-Вайсс Оберхаузен» — «Боруссия» — 2 : 3

— 2 : Товарищеский. 12.07.2023, «Вестфалия Рюнерн» — «Боруссия» — 0 : 7

Факты и цифры

В прошлом сезоне «Боруссия» на финише набрала одинаковое количество очков с «Баварией» — по 71, но по дополнительным показателям стала только второй

Лучшим бомбардиром команды стал Джуд Беллингем, на его счету 14 забитых мячей

Среди ассистентов первым стал Рафаэл Геррейру, в 36 матчах он сделал 13 результативных передач

Самый недисциплинированный в команде Карим Адейеми — 1 удаление и 10 предупреждений

Прогноз и коэффициенты букмекеров на матч Челси — Боруссия Дортмунд

Обе команды неоднократно становились чемпионами своих стран. Практически каждый год каждая играет в еврокубках, но при этом их история встреч насчитывает всего два матча, и оба были сыграны в минувшем сезоне в рамках плей-офф Лиги Чемпионов. В первом матче ⅛ финала немецкая команда выиграла на своем поле с минимальным преимуществом, но его не хватило для общей победы. В лондонском матче «Челси» оказался более убедительным. Результаты тех поединков переда вами.

Лига Чемпионов. 07.03.2023, «Челси» — «Боруссия» — 2 : 0

— «Боруссия» — : 0 Лига Чемпионов. 15.02.2023, «Боруссия» — «Челси» — 1 : 0

При большой ротации игроков болельщиков должен ожидать веселый футбол. Обе команды любят и умеют играть в атаку, у обеих уже хорошая игровая практика за последние две недели. Постепенно адаптируются и новички. Вряд ли весеннее противостояние этих команд в главном еврокубковом турнире окажет какое то влияние на матч в Чикаго, тем не менее букмекеры считают, что шансов на реванш у немецкой команды чуть меньше. BetBoom предлагает следующие коэффициенты:

Победа «Челси» — 2,24

Ничья — 3,51

Победа «Боруссии» — 2,84

«Боруссия» и «Челси» не потерпели пока ни одного поражения при подготовке к сезону. Очень может случиться так, что и после предстоящего матча проигравших не будет. Велика вероятность ничейного исхода, но все же рекомендуем поставить на лондонцев. На данном этапе их игра выглядит несколько солиднее.

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