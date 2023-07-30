Где смотреть Челси – Боруссия Дортмунд, во сколько прямая трансляция матча, Клубные товарищеские матчи 3 августа
В четверг, 3 августа, сыграют Челси и Боруссия Дортмунд в рамках Клубных Товарищеских Матчей.
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- Игра пройдет на стадионе «Солдир Филд» в Чикаго.
- Встречу будет в прямом эфире показывать сервис Окко.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Челси – Боруссия Дортмунд
- Начало матча запланировано на 03:30 по московскому времени.
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