Где смотреть Челси – Боруссия Дортмунд, во сколько прямая трансляция матча, Клубные товарищеские матчи 3 августа

Теги Боруссия Дортмунд Челси товарищеские матчи (клубы) Футбол

В четверг, 3 августа, сыграют Челси и Боруссия Дортмунд в рамках Клубных Товарищеских Матчей.

🔥Знаешь кто победит? Забирай фрибет до 7 000₽ и сделай просмотр футбола ярче!💰

  • Игра пройдет на стадионе «Солдир Филд» в Чикаго.
  • Встречу будет в прямом эфире показывать сервис Окко.
  • Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Челси – Боруссия Дортмунд

  • Начало матча запланировано на 03:30 по московскому времени.

Челси: все новости

Боруссия Дортмунд: все новости

Клубные товарищеские матчи: все новости

Прогноз на матч Челси – Боруссия

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий