Ведущие клубы мира разъехались по всему свету и продолжают проводить подготовку к новому сезону. Старая Синьора провела за океаном пока лишь один поединок против «Милана», поэтому делать какие-то серьезные выводы о подготовке клуба рано. Понемногу проходит трансферная кампания. Болельщики в каком-то смысле в большей степени следят за ней. К тому же поединки за океаном проходят достаточно поздно, и не каждый согласится посмотреть матч своей команды в полночь, а то и позже. «Реал» чуть раньше поехал в Северную Америку и уже успел провести три встречи, в первых двух выиграл, а третьей потерпел неприятное поражение, причем от «Барселоны».

Для обеих команд встреча предполагается последней за пределами Европы, по крайней мере, в предстоящем расписании никаких матчей больше нет. Наверняка до старта сезона будут проведены поединки в Европе, но большого резонанса они нести уже не будут. «Ювентус» должен был сыграть с той же «Барселоной», но матч был отменен. И «Реал», и туринцы наверняка стремятся поскорее забыть об итогах прошлого сезона. Итальянцы еле-еле смогли вскочить на подножку поезда, который направляется в еврокубки. Но и тут не повезло, — команду дисквалифицировали на год и она не примет участия в розыгрыше Лиги Конференций. Команда ничего не смогла выиграть в Италии. Королевский клуб может гордится победой в Кубке Испании, эпическим полуфиналом против все той же «Барселоны», но каталонцы выиграли и чемпионат, и Суперкубок страны. К тому же «Реал» не менее эпично уступил в полуфинале Лиги Чемпионов «Манчестер Сити». Матч состоится в Орландо на Camping World Stadium, начало в 02:30 по московскому времени.

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Рекомендуемые ставки: П2, Ф1 (+1), ТМ 3

Ювентус

Минувший сезон туринцы наверняка будут вспоминать как один из самых ужасных за последние годы. Дело даже не в том, что ничего не удалось выиграть на внутренней арене. Они стали главными действующими лицами очередного скандала в итальянской футболе. За махинации во время трансферов на финише чемпионата команда была лишена десяти очков и в итоге все равно оказалась за бортом еврокубков. Причем правоохранительные органы и судебная система Италии знатно поиздевались над бьянконери. Сначала с команды сняли двадцать очков, затем вернули, и «Ювентус» оказался чуть ли не главным преследователем «Наполи», но затем новый поворот.

Сам по себе факт неприятный, тем более что команда не в первый раз попадает в подобный скандал. Все это вызывает большое недоверие к результатам туринцев. В отставку подало все руководство команды, и теперь будем наблюдать в каком-то смысле за новым «Ювентусом». В плане трансферов пока больших неожиданностей нет. После аренды удалось выкупить Мануэля Локателли из «Сассуоло», Мойзе Кина из «Эвертона», за обоих заплатили по тридцать миллионов евро, и Аркадиуша Милика из «Марселя».

Новое лицо команды Тимоти Веа, сын знаменитого нападающего Джорджа Веа, единственного обладателя «Золотого мяча» с африканского континента. Долгое время продолжалась эпопея с возможной покупкой Ромелу Лукаку, принадлежащего «Челси», но пока все затихло. Футболист, похоже, сам не знает чего хочет. В ближайшие недели будет еще много новостей, а пока туринцев ждет проверка «Реалом».Перед вами результаты пяти последних матчей с участием бьянконери.

Товарищеский. 28.07.2023, «Ювентус» — «Милан» — 2 : 2 (пен. 4 : 3)

— «Милан» — 2 : 2 (пен. : 3) Серия А. 04.06.2023, «Удинезе» — «Ювентус» — 0 : 1

— 0 : Серия А. 28.05.2023, «Ювентус» — «Милан» — 0 : 1

— 0 : Серия А. 22.05.2023, «Эмполи» — «Ювентус» — 4 : 1

— «Ювентус» — : 1 Лига Европы. 18.05.2023, «Севилья» — «Ювентус» — 1 : 1 (д.в. 1 : 0)

Факты и цифры

В прошлом сезоне «Ювентус» занял 7 место, набрав 62 очка. Если бы команду не лишили 10 очков, она оказалась бы в четверке сильнейших

Лучшим бомбардиром команды стал нападающий Душан Влахович, не его счету 14 забитых мячей

Его соотечественник Филип Костич лучший ассистент «Ювентуса» с 11 результативными передачами

Самым недисциплинированным стал Хуан Куадрадо — 2 удаления и 8 предупреждений

Прогноз на матч Милан – Барселона

Реал Мадрид

До старта нового сезона в испанской Примере остается три недели, но игра «Реала» уже впечатляет. Как и главного на сегодняшний день его новичка Джуда Беллингема, который успел открыть счет забитым мячам за новую команду. «Реал» провел в Северной Америке три матча. В игре против «Милана» пришлось отыгрываться со счета 0 : 2. Команда Карло Анчелотти во втором тайме смогла полностью перевернуть ход матча. В поединке с «Манчестер Юнайтед» как раз отличился Беллингем, но у команды в целом было солидное преимущество.

Самым интересным стал поединок против «Барселоны». Поражение с крупным счетом, но по игре «сливочные» его нисколько не заслуживали. Матч запомнился умопомрачительными сейвами Марка-Андре тер Стегена, обстрелом каркаса ворот каталонцев, мяч четыре или пять раз попадал в штанги и перекладины. Однако две удачные контратаки «Барселоны» в конце матча привели к крупному счету. Помимо спортивных результатов болельщиков волнуют и трансферные события.

Сага с переездом или не переездом в Мадрид Килиана Мбаппе продолжается уже второй год. Сам футболист, видимо, только за, но боссы «Пари Сен-Жермен» с продажей не спешат, поскольку за такой актив хотелось бы получить солидные деньги. Пока футболист отстранен от команды, чем все закаончится, неизвестно. Будем следить за новостями. Карло Анчелотти, впрочем, уже может быть доволен состоянием своих игроков, их взаимодействиями на поле. Команда в предстоящем сезоне будет вновь претендовать на самые большие достижения. Результаты последних матчей «Реала» перед вами.

Товарищеский. 30.07.2023, «Барселона» — «Реал Мадрид» — 3 : 0

— «Реал Мадрид» — : 0 Товарищеский. 27.07.2023, «Реал Мадрид» — «Манчестер Юнайтед» — 2 : 0

— «Манчестер Юнайтед» — : 0 Товарищеский. 24.07.2023, «Реал Мадрид» — «Милан» — 3 : 2

— «Милан» — : 2 Примера. 04.06.2023, «Реал Мадрид» — «Атлетик» — 1 : 1

Примера. 27.05.2023, «Севилья» — «Реал Мадрид» — 1 : 2

Факты и цифры

В прошлом сезоне «Реал» на финише набрал 78 очков и на 10 отстал от «Барселоны», ставшей чемпионом

Лучшим бомбардиром команды во всех турнирах стал Карим Бензема, на его счету 31 забитый мяч

Среди ассистентов лидирует Винисиус Жуниор, в 55 матчах он сделал 20 результативных передач

Бразильский нападающий самый недисциплинированный в команде — 1 удаление и 16 предупреждений

Прогноз на матч Ювентус — Реал Мадрид

История личных встреч команд насчитывает 23 поединка, и из них лишь две встречи было проведено вне рамок Кубка европейских чемпионов, а затем Лиги Чемпионов. Преимущество по победам на стороне испанской команды. Интересно, что начиная с 1962 года команды сыграли вничью лишь дважды.

Победы «Ювентуса» — 9

Победы «Реала Мадрид» — 12

Ничьи — 2

Самая крупная победа «Ювентуса» — 3 : 1, 2 : 0

Самая крупная победа «Реала Мадрид» — 4 : 1, 3 : 0

Последний раз в Лиге Чемпионов команды играли пять лет назад. Оба матча еще свежи в памяти, когда испанцы выиграли с крупным счетом в гостях, а дома чуть было не упустили то преимущество. Последние две игры были проведены в Северной Америке. Результаты пяти последних матчей команд между собой перед вами.

Товарищеский. 31.07.2022, «Реал Мадрид» — «Ювентус» — 2 : 0

— «Ювентус» — : 0 Международный Кубок Чемпионов. 05.08.2018, «Реал Мадрид» — «Ювентус» — 3 : 1

— «Ювентус» — : 1 Лига Чемпионов. 11.04.2018, «Реал Мадрид» — «Ювентус» — 1 : 3

— 1 : Лига Чемпионов. 03.04.2018, «Ювентус» — «Реал Мадрид» — 0 : 3

— 0 : Лига Чемпионов. 03.06.2017, «Ювентус» — «Реал Мадрид» — 1 : 4

Коэффициенты букмекеров на матч Ювентус — Реал Мадрид

У обеих команд в предстоящем матче выйдут на поле основные составы, так что условия, можно сказать, будут приближены к боевым. Мадридцы вряд ли захотят заканчивать турне ао Соединенным Штатам на минорной ноте, поэтому постараются выиграть. «Ювентусу» придется сложнее, команда только набирает обороты, перестраивается. Многие специалисты отдают преимущество «Реалу». Букмекеры тоже на стороне «сливочных». BetBoom предлагает следующие коэффициенты:

Победа «Ювентуса» — 3,80

Ничья — 3,80

Победа «Реала Мадрид» — 1,79

С такой искрометной игрой, как в предыдущем матче против «Барсеорны» мадридцам будет очень сложно противостоять. Не будем обращать внимание на счет. В «классико» был определенный кураж. Сохранив его, «Реал» без труда выиграет.

Где смотреть матч Ювентус – Реал

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