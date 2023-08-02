2 августа в Москве состоится матч 1/16 финала пути регионов Фонбет Кубка России. 2Drots в родных стенах будет принимать «Сахалин». Матч пройдет на стадионе: «Москвич». Начало поединка запланировано на 19:30 по московскому времени.

Это первая игра и стадия в рамках Кубка России для команд в новом сезоне. Сразу 3 клуба примут участие в первом раунде Пути Регионов и одна из них это 2Drots. По котировкам букмекеров этот медийный клуб является единственным из трех (помимо «Амкала» и «Родины Медиа»), кто является явным фаворитом матча. Докажет ли 2Drots, что неспроста в них верят букмекеры и подтвердит ли свой статус фаворита встречи медийная команда, мы узнаем совсем скоро.

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Рекомендованная ставка: ОЗ (да), 2Х, Ф2 (+1).

2Drots

2Drots не играет в чемпионатах на профессиональном уровне и является одной из самых популярных любительских медийных футбольных команд из Москвы. Средний возраст команды: 25,5 лет, а ее тренер: Кузнецов Дмитрий, бывший профессиональный футболист, поигравший в ЦСКА и нескольких испанских клубах. Ее президентами являются:Евгений Бабенко (известный футбольный видеоблогер) и Никита Панасюк (бывший музыкант, спортивный деятель).

В прошлом сезоне 2Drots впервые участвовал в Кубке России и в первой же стадии уступил там в напряженном матче «Текстильщику» в серии пенальти (3:5), после (1:1) на табло по исходу времени основного матча. В том матче 2Drots выглядил неплохо отличился первым, а сделал это Сальников еще в первой половине встречи, но преимущество в счете удержать не удалось, в первой 15-минутке второго тайма их оппоненту удалось сравнять счет. А вот в серии пенальти свой удар не реализовал Талабко, «Текстильщик» же забил все свои 11-метровые удары.

В медийной футбольной лиге 2Drots не так давно проиграл финальный матч «Родине Медиа» (1:3), где опытный защитник команды Денис Гудаев совершил 2 результативные ошибки, приведшие к взятию ворот.

В текущем сезоне к составу 2Drots прибавилось всего 3 игрока: Актисов (из ФК «Тверь»), Комисов из «Титана» и Филиппов, который был без клуба. При этом 1 качественный и хороший игрок покинул команду: Фартуна Борис, он перешел Первую Лигу, а именно в «КАМАЗ» Набережные Челны. В составе стоит отметить опытного и поигравшего в свое время на высоком уровне игрока Максима Канунникова, который пылил в свое время в РПЛ в составе многих клубов, последним из которых был «Крылья Советов».

Подопечные Дмитрия Кузнецова последний матч проводили в рамках Московского кубка Селебрити, где 16 июля 2023 года обыграли (2:1) «БроукБойз» в битве за трофей. Проигрывая по ходу матча «самураи» нашли в себе силы отыграться, и волевую победу принесли им голы Гудаева и балашова. Помимо взятого трофея, 2Drots заслужил право сыграть товарищеский поединок осенью 2023 года с основным составом «Динамо».

Результаты 2Drots в пяти последних сыгранных матчах:

16.07.23 2Drots — «БроукБойз» 2 :1;

— «БроукБойз» :1; 08.07.23 2Drots — «БроукБойз» 0:0;

— «БроукБойз» 0:0; 01.07.23 «Родина Медиа» — 2Drots 3 :1;

— 2Drots :1; 25.06.23 2Drots — «Амкал» 1:0;

— «Амкал» 1:0; 20.06.23 «Матч» — 2Drots 1:2.

Интересные статические факты 2Drots :

В 4 из 5 последних игр команда отличается минимум одним голом;

Команда не проигрывает в последних 2 матчах;

В 5 последних сыгранных встречах лишь 1 поражение, при 3 победах;

В 5 последних играх они пропустили 6 голов;

В 2 из 3 последних поединках команды с оппонентами забивали в матче оба клуба.

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Сахалин

Команда представляет Вторую Лигу, Дивизион Б, Группу 3 Российского Первенства. Средний возраст команды: 25.1 лет, ее тренер: Дроздов Юрий.

В прошлом сезоне в группе 3 ФНЛ-2 (группа вылета) сахалинцы заняли 4 место в таблице из 12 команд. Набрали они тогда 37 очков в 22 матчах и лишь на 2 балла отстали от третьей команды «Химки-2».

В прошлом розыгрыше Фонбет Кубка России «Сахалин» сыграл неудачно и вылетел же на первой стадии турнира, проиграв там «Космосу» из Долгопрудного (0:3), пропустив один гола в первом тайме и два во втором.

В текущем году сахалинцы неплохо поработали на трансферном рынке. Им удалось подписать несколько игроков, которые были в качестве свободных агентов. Среди них: 6 игроков ФК «Сахалинец»: Чижиков, Дроздов, Новиков, Антонов, Марченко, Сорокин; Алшанский (из «СКА Ростов»), Тахаев (из «Космос-2») и Ерусланов из «Динамо Бн». При этом ушел и целый ряд игроков: Изосимов, Маслов, Яковлев, мамкин, Шанин, Журавлев, Булатников, Азаренков, гаврилко, Денисов, Хорошилов, Дементов, Красивин.

Команда из Южно-Сахалинска удачно стартовала в новом сезоне российского чемпионата, победив в стартовом туре, и располагается сейчас на на 9 месте в таблице группы 3 Второй Лиги Дивизиона Б. В первом туре они на домашней арене обыграли с минимальным преимущество в счете (1:0) «Строгино», а победный гол на свой счет записал полузащитник команды Большунов Даниил.

Результаты «Сахалина» в пяти последних сыгранных матчах:

29.07.23 «Сахалин» — «Строгино» 1 :0;.

— «Строгино» :0;. 10.06.23 «Сахалин» — «Химки-2» 5 :1;

— «Химки-2» :1; 04.06.23 «Сахалин» — «СКА-Хабаровск-2» 2 :1;

— «СКА-Хабаровск-2» :1; 28.05.23 «Сахалин» — «Балашиха» 3 :1;

— «Балашиха» :1; 21.05.23 «Сахалин» — «Балашиха» 1:1;

Интересные статические факты «Сахалина»:

В 9 последних сыгранных встречах команда отличается минимум одним голом;

В 9 играх кряду клуб не проигрывает;

В 4 последних матчах команда побеждает;

Последние 2 гостевых матча для команды был победными;

В 6 из 7 последних встречах сахалинцев с оппонентами забивали обе команды;

В 3 из 4 последних матчах было забито 3 и более мяча.

2Drots – Сахалин: история личных встреч

Команды пока еще ни разу не играли между собой в истории клубных противостояний. Эта игра станет исторически первой в очных матчах команд.

Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч 2Drots – Сахалин

Аналитики БК выставляют фаворитом противостояния медийную команду, но с небольшим перевесом. Букмекерская контора BetBoom предлагает на основные события матча следующие коэффициенты:

Победа 2Drots — 1.75;

Ничья — 4.00;

Победа «Сахалин» — 4.51;

1X — 1.18;

2X — 2.06;

Ф2 (0) — 3.35;

Ф1 (0) — 1.34;

Ф2 (+1) — 1.66;

ТБ (2,5) — 1.76;

ТМ (2,5) — 2.10;

ОЗ (да) — 1.74;

ОЗ (нет) — 2.10.

Хоть букмекеры выставляют фаворитом встречи 2Drots, я все же считаю что шансы команд примерно одинаковые. Да, в составе 2Drots есть очень опытные игроки, которые в своем время пылили в РПЛ, но они уже не в тех кондициях, какие имели ранее. Сахалинцы здорово выглядит в своих последних матчах и они имеют потрясающую серию из 9 матчей без поражений и 4 побед кряду, причем матчи были все официальные в рамках российской второй лиги. Поэтому я думаю, что гости все же проиграют и хорошей ставкой в матче ,с «жирнейшим» коэффициентом будет 2Х, за 2.06. Можно и подстраховать свою ставку на случай поражения с разницей в 1 мяч и взять Ф2 (+1), тоже хороший коэффициент — 1.66.

Учитывая неплохую результативность команд в последних проведенных матчах, можно сделать ставку на то, что обе команды забьют, за это дают отличный коэффициент — 1.74.

Где смотреть матч 2Drots – Сахалин

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