Родина Медиа — Динамо Вологда: прогноз на матч 02.08.2023, Фонбет Кубок России
2 августа в Москве состоится матч 1/16 финала пути регионов Фонбет Кубка России. «Родина Медиа» в родных стенах будет принимать вологодское «Динамо». Матч пройдет на стадионе: «Спартаковец» им. Н. П. Старостина. Начало поединка запланировано на 16:30 по московскому времени.
Это первая игра в рамках Кубка России для команд в новом сезоне. Сразу 3 клуба примут участие в первом раунде Пути Регионов и одна из них это «Родина Медиа». Обе команды усиленно готовятся к предстоящей встрече и медийному клубу будет важно физически подтянуть кондиции перед этой игрой, чтобы рассчитывать на проход в следующую стадию. А сможет ли «Родина Медиа» подтвердить свой статус фаворита встречи и пройти профессиональный клуб, мы узнаем совсем скоро.
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Рекомендованная ставка: 2Х, Ф2 (0), ОЗ (да).
Родина Медиа
«Родина Медиа» не играет в чемпионате на профессиональном уровне и является любительской медийной футбольной командой из Москвы. Сейчас это достаточно популярная команда в медийном пространстве страны. Ее тренер — прославленный в прошлом российский футболист Андрей Коряка. Ее президентами являются: рэпер T-Killah и бывший игрок сборной России Дмитрий Тарасов.
В прошлом сезоне «Родина Медиа» в Кубке России участие не принимала и это будет для них первый официальный турнир в стане профессиональных команд.
«Родина Медиа» стала в 2023 году чемпионом медиалиги и для них это первый трофей в копилку команды. Всего же они провели 2 сезона в медийной лиге, дебютный сезон для них сложился неплохо и они уступили тогда в финале 2Drots. А в этом году они взяли у них реванш и победили их (3:1), по голу на свой счет записали: Газданов, Вяткин и Шленкин.
В текущем сезоне к составу «Родины Медиа» прибавилось 3 игрока. Двое из них перешли из «Родины-М»: Пичугин и Швагирев, а один из «Родины-2»: Поникаров. При этом два игрока покинули команду: Кашаев (перебрался в московский «Титан») и Дорофеев (ушел в «Металлург» Липецк).
Подопечные Дмитрия Буробина последний матч проводили в рамках Московского кубка Селебрити, 5 июля 2023 года, где вылетели во втором раунде нижней сетки, проиграв там ФК «Деньги» (0:1).
Результаты «Родина Медиа» в пяти последних сыгранных матчах:
- 01.07.23 «Родина Медиа» — 2Drots 3:1;
- 25.06.23 «Бей Беги» — «Родина Медиа» 0:3
- 21.06.23 FC Bus — «Родина Медиа» 1:1;
- 18.06.23 «Козлы» — «Родина Медиа» 1:3;
- 13.06.23 «БроукБойз» — «Родина Медиа» 1:1.
Интересные статические факты «Родина Медиа»:
- В 6 последних встречах команда стабильно отличается минимум одним голом;
- Команда не проигрывает в последних 6 матчах;
- В активе клуба 2 победы кряду;
- В 6 последних играх они пропустили лишь 4 мяча;;
- В 4 из 5 последних поединках команды с оппонентами забивали в матче оба клуба.
Динамо Вологда
Вологодская команда представляет Вторую Лигу, Дивизион Б, Группу 2 Российского Первенства. Средний возраст команды: 24.9 лет, ее тренер: Чесалов Рудольф.
В прошлом сезоне в группе 2 ФНЛ-2 команда завершила главный турнир группового этапа на 6 месте. А уже в следующем этапе повышения, в таблице из 12 команд они заняли 8 место, всего на 1 очков отстав от седьмого ФК «Зоркий».
В прошлом розыгрыше Кубка России «динамовцы» вылетели в первом же раунде и не смогли ничего противопоставить костромскому «Спартаку», проиграв им в гостях (1:3), причем гол престижа удалось забить лишь в концовке матча.
В текущем году в вологодскую команду пришла целая плеяда футболистов. Большая часть из них представляла другие клубы в 2 дивизиона России: Киреев («Спартак» Кострома), Елисеенко («Строгино»), Бетюжнов («Знамя Труда»), Солодаренко («Зенит» Пенза), Туманян («Тверь»), Ложков («Авангард» Курск). Двое перешли из первой белорусской лиги: Баширов («Макслайн») и Бобров («Осиповичи»). А ушло из команды еще больше игроков, более 15, кто-то завершил карьеру, у кого-то закончилась аренда, а кто-то находится в поисках клуба или уже перешел.
Команда из Вологды успешно стартовала в новом сезоне второй лиги, победив в двух стартовых встречах, и располагается сейчас на первой строчке в таблице группы 2 Второй Лиги Дивизиона Б. В первом туре им удалось на домашней арене обыграть (1:0) «Торпедо» Москва-2, вырвав победу в самой концовке встречи и отличившись на 87 минуте игры. А вот во втором туре, в гостевой встрече, вологодцы обыграли «Тверь» (2:0), где оба гола удалось забить в ударный промежуток времени второго тайма с 52 по 68 минуту матча.
Результаты «Динамо» Вологда в пяти последних сыгранных матчах:
- 29.07.23 «Тверь» — «Динамо» Вологда 0:2;.
- 22.07.23 «Динамо» Вологда — «Торпедо Москва 2» 1:0;
- 10.06.23 «Динамо» Вологда — «Енисей 2» 1:0;
- 04.06.23 «Динамо» Вологда — «Зоркий Красногорск» 3:1;
- 28.05.23 «Динамо» Вологда — «Балтика 2» 0:0;
Интересные статические факты «Динамо» Вологда:
- В 4 последних сыгранных встречах команда отличается минимум одним голом;
- В 8 играх подряд клуб идет без проигрыша;
- В 4 последних матчах команда побеждает;
- Последний гостевой матч для команды был победным;
- В 3 последних играх вологодцев за матч ни разу не забивали обе команды;
- В 3 последних матчах команды ни разу не было забито 3 и более мяча.
Родина Медиа – Динамо Вологда: история личных встреч
Команды пока еще ни разу не играли между собой в истории клубных противостояний. Эта игра станет исторической в очных встречах команд.
Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч Родина Медиа – Динамо Вологда
Аналитики БК выставляют фаворитом противостояния медийную команду, но с небольшим перевесом. Букмекерская контора BetBoom предлагает на основные события матча следующие коэффициенты:
- Победа «Родина Медиа» — 2.50;
- Ничья — 3.31;
- Победа «Динамо» Вологда — 2.93;
- 1X — 1.38;
- 2X — 1.51;
- Ф2 (0) — 2.08;
- Ф1 (0) — 1.77;
- ТБ (2,5) — 1.97;
- ТМ (2,5) — 1.87;
- ОЗ (да) — 1.79;
- ОЗ (нет) — 2.04.
Выделить фаворита в предстоящем матче затруднительно. Из всех трех матчей с участием медийных команд, этот самый непредсказуемый. «Родина Медиа» недавно с успехом выиграла Медиалигу, а вологодцы отлично стартовали в новом сезоне чемпионата и возглавляют свой дивизион. Все же «динамовцы» думаю в этой встрече не проиграют в основное время, все же профессиональный клуб должен быть лучше подготовлен к таким матчам. Поэтому можно вполне сделать неплохую ставку на 2Х, за такое событие дают хороший кэф — 1.51. А если хотите немного рискнуть и думаете, что гостипобедят, то можно зарядит на Ф2 (0), за такое событие дают коэффициент 2.08
Учитывая хорошую результативность команд в последних проведенных встречах, можно заключить пари на то, что обе команды забьют, за это дают неплохой коэффициент — 1.79.
Где смотреть матч Родина – Динамо Вологда
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- Дата проведения
- 2 августа, 16.30, «Stadion Spartak-2 SDYuShOR»
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