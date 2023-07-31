2 августа в Москве состоится матч 1/16 финала пути регионов Фонбет Кубка России. «Родина Медиа» в родных стенах будет принимать вологодское «Динамо». Матч пройдет на стадионе: «Спартаковец» им. Н. П. Старостина. Начало поединка запланировано на 16:30 по московскому времени.

Это первая игра в рамках Кубка России для команд в новом сезоне. Сразу 3 клуба примут участие в первом раунде Пути Регионов и одна из них это «Родина Медиа». Обе команды усиленно готовятся к предстоящей встрече и медийному клубу будет важно физически подтянуть кондиции перед этой игрой, чтобы рассчитывать на проход в следующую стадию. А сможет ли «Родина Медиа» подтвердить свой статус фаворита встречи и пройти профессиональный клуб, мы узнаем совсем скоро.

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Рекомендованная ставка: 2Х, Ф2 (0), ОЗ (да).

Родина Медиа

«Родина Медиа» не играет в чемпионате на профессиональном уровне и является любительской медийной футбольной командой из Москвы. Сейчас это достаточно популярная команда в медийном пространстве страны. Ее тренер — прославленный в прошлом российский футболист Андрей Коряка. Ее президентами являются: рэпер T-Killah и бывший игрок сборной России Дмитрий Тарасов.

В прошлом сезоне «Родина Медиа» в Кубке России участие не принимала и это будет для них первый официальный турнир в стане профессиональных команд.

«Родина Медиа» стала в 2023 году чемпионом медиалиги и для них это первый трофей в копилку команды. Всего же они провели 2 сезона в медийной лиге, дебютный сезон для них сложился неплохо и они уступили тогда в финале 2Drots. А в этом году они взяли у них реванш и победили их (3:1), по голу на свой счет записали: Газданов, Вяткин и Шленкин.

В текущем сезоне к составу «Родины Медиа» прибавилось 3 игрока. Двое из них перешли из «Родины-М»: Пичугин и Швагирев, а один из «Родины-2»: Поникаров. При этом два игрока покинули команду: Кашаев (перебрался в московский «Титан») и Дорофеев (ушел в «Металлург» Липецк).

Подопечные Дмитрия Буробина последний матч проводили в рамках Московского кубка Селебрити, 5 июля 2023 года, где вылетели во втором раунде нижней сетки, проиграв там ФК «Деньги» (0:1).

Результаты «Родина Медиа» в пяти последних сыгранных матчах:

01.07.23 «Родина Медиа» — 2Drots 3 :1;

— 2Drots :1; 25.06.23 «Бей Беги» — «Родина Медиа» 0: 3

0: 21.06.23 FC Bus — «Родина Медиа» 1:1;

18.06.23 «Козлы» — «Родина Медиа» 1: 3 ;

1: ; 13.06.23 «БроукБойз» — «Родина Медиа» 1:1.

Интересные статические факты «Родина Медиа»:

В 6 последних встречах команда стабильно отличается минимум одним голом;

Команда не проигрывает в последних 6 матчах;

В активе клуба 2 победы кряду;

В 6 последних играх они пропустили лишь 4 мяча;;

В 4 из 5 последних поединках команды с оппонентами забивали в матче оба клуба.

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Динамо Вологда

Вологодская команда представляет Вторую Лигу, Дивизион Б, Группу 2 Российского Первенства. Средний возраст команды: 24.9 лет, ее тренер: Чесалов Рудольф.

В прошлом сезоне в группе 2 ФНЛ-2 команда завершила главный турнир группового этапа на 6 месте. А уже в следующем этапе повышения, в таблице из 12 команд они заняли 8 место, всего на 1 очков отстав от седьмого ФК «Зоркий».

В прошлом розыгрыше Кубка России «динамовцы» вылетели в первом же раунде и не смогли ничего противопоставить костромскому «Спартаку», проиграв им в гостях (1:3), причем гол престижа удалось забить лишь в концовке матча.

В текущем году в вологодскую команду пришла целая плеяда футболистов. Большая часть из них представляла другие клубы в 2 дивизиона России: Киреев («Спартак» Кострома), Елисеенко («Строгино»), Бетюжнов («Знамя Труда»), Солодаренко («Зенит» Пенза), Туманян («Тверь»), Ложков («Авангард» Курск). Двое перешли из первой белорусской лиги: Баширов («Макслайн») и Бобров («Осиповичи»). А ушло из команды еще больше игроков, более 15, кто-то завершил карьеру, у кого-то закончилась аренда, а кто-то находится в поисках клуба или уже перешел.

Команда из Вологды успешно стартовала в новом сезоне второй лиги, победив в двух стартовых встречах, и располагается сейчас на первой строчке в таблице группы 2 Второй Лиги Дивизиона Б. В первом туре им удалось на домашней арене обыграть (1:0) «Торпедо» Москва-2, вырвав победу в самой концовке встречи и отличившись на 87 минуте игры. А вот во втором туре, в гостевой встрече, вологодцы обыграли «Тверь» (2:0), где оба гола удалось забить в ударный промежуток времени второго тайма с 52 по 68 минуту матча.

Результаты «Динамо» Вологда в пяти последних сыгранных матчах:

29.07.23 «Тверь» — «Динамо» Вологда 0: 2 ;.

0: ;. 22.07.23 «Динамо» Вологда — «Торпедо Москва 2» 1 :0;

— «Торпедо Москва 2» :0; 10.06.23 «Динамо» Вологда — «Енисей 2» 1 :0;

— «Енисей 2» :0; 04.06.23 «Динамо» Вологда — «Зоркий Красногорск» 3 :1;

— «Зоркий Красногорск» :1; 28.05.23 «Динамо» Вологда — «Балтика 2» 0:0;

Интересные статические факты «Динамо» Вологда:

В 4 последних сыгранных встречах команда отличается минимум одним голом;

В 8 играх подряд клуб идет без проигрыша;

В 4 последних матчах команда побеждает;

Последний гостевой матч для команды был победным;

В 3 последних играх вологодцев за матч ни разу не забивали обе команды;

В 3 последних матчах команды ни разу не было забито 3 и более мяча.

Родина Медиа – Динамо Вологда: история личных встреч

Команды пока еще ни разу не играли между собой в истории клубных противостояний. Эта игра станет исторической в очных встречах команд.

Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч Родина Медиа – Динамо Вологда

Аналитики БК выставляют фаворитом противостояния медийную команду, но с небольшим перевесом. Букмекерская контора BetBoom предлагает на основные события матча следующие коэффициенты:

Победа «Родина Медиа» — 2.50;

Ничья — 3.31;

Победа «Динамо» Вологда — 2.93;

1X — 1.38;

2X — 1.51;

Ф2 (0) — 2.08;

Ф1 (0) — 1.77;

ТБ (2,5) — 1.97;

ТМ (2,5) — 1.87;

ОЗ (да) — 1.79;

ОЗ (нет) — 2.04.

Выделить фаворита в предстоящем матче затруднительно. Из всех трех матчей с участием медийных команд, этот самый непредсказуемый. «Родина Медиа» недавно с успехом выиграла Медиалигу, а вологодцы отлично стартовали в новом сезоне чемпионата и возглавляют свой дивизион. Все же «динамовцы» думаю в этой встрече не проиграют в основное время, все же профессиональный клуб должен быть лучше подготовлен к таким матчам. Поэтому можно вполне сделать неплохую ставку на 2Х, за такое событие дают хороший кэф — 1.51. А если хотите немного рискнуть и думаете, что гостипобедят, то можно зарядит на Ф2 (0), за такое событие дают коэффициент 2.08

Учитывая хорошую результативность команд в последних проведенных встречах, можно заключить пари на то, что обе команды забьют, за это дают неплохой коэффициент — 1.79.

Где смотреть матч Родина – Динамо Вологда

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