Где смотреть Родина Медиа – Динамо Вологда, во сколько прямая трансляция матча, ФОНБЕТ Кубок России 2 августа
В среду, 2 августа, сыграют Родина Медиа и Динамо Вологда в 1/256 финала ФОНБЕТ Кубка России по футболу.
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- Игра пройдет на стадионе «Спартак-2».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Матч ТВ.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Родина Медиа – Динамо Вологда
- Начало матча запланировано на 16:30 по московскому времени.
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