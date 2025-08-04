«Зенит» реализовал пенальти в 4 матчах РПЛ подряд – это его рекордная серия
«Зенит» впервые реализовал пенальти в четырех матчах Мир РПЛ подряд.
Команда Сергея Семака в воскресенье сравняла счет в игре с ЦСКА (1:1) в результате удара Александра Соболева с одиннадцатиметровой отметки.
Также в этом сезоне петербуржцы били с точки в играх с «Рубином» (2:2) и «Ростовом» (2:1). В последнем матче предыдущего чемпионата, против «Ахмата», Андрей Мостовой воспользовался сразу двумя пенальти.
Серия из четырех игр с реализованными 11-метровыми – рекордная для «Зенита» в Премьер-лиге.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: телеграм-канал «Цифроскоп»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости