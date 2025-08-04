«Зенит» реализовал пенальти в 4 матчах РПЛ подряд – это его рекордная серия

«Зенит» впервые реализовал пенальти в четырех матчах Мир РПЛ подряд.

Команда Сергея Семака в воскресенье сравняла счет в игре с ЦСКА (1:1) в результате удара Александра Соболева с одиннадцатиметровой отметки.

Также в этом сезоне петербуржцы били с точки в играх с «Рубином» (2:2) и «Ростовом» (2:1). В последнем матче предыдущего чемпионата, против «Ахмата», Андрей Мостовой воспользовался сразу двумя пенальти.

Серия из четырех игр с реализованными 11-метровыми – рекордная для «Зенита » в Премьер-лиге.

