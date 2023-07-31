Ярошик об 1:1 с «Рубином»: «Оренбургу» было важно не проиграть в таком матче, иначе было бы тяжело»

Иржи Ярошик доволен ничьей «Оренбурга» в матче с «Рубином» (1:1) во 2-м туре Мир РПЛ.

«Мы очень рады, что взяли одно очко и не проиграли. По первому тайму мы создали много моментов, но не реализовали их и пропустили гол. Тяжело было отыгрываться. Во втором тайме смогли забить и взять важное очко.

« » хорошо играл в обороне: мы не могли создать комбинацию, отдать последний пас. Я рад, что мы смогли забить. Важно было не проиграть такую игру. Иначе было бы тяжело. Будем готовиться к следующему матчу.

В первом туре мы тоже неплохо играли, но проиграли «Спартаку». Сегодня мы снова сыграли зрелищно, надежнее сыграли в обороне. Есть плюсы в нашей игре и хорошо, что мы смогли сравнять счет», – сказал главный тренер « ».