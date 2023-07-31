Рахимов об 1:1 с «Оренбургом»: «Рубину» нужно было раньше решить игру, когда были моменты в контратаках»

Рашид Рахимов считает, что «Рубин» мог победить «Оренбург» (1:1) во 2-м туре Мир РПЛ.

– Снова досадная ничья. Почему во втором матче подряд не удается сохранить победный счет в концовке?

– Сложно сказать. Естественно, из-за ошибки. Эти ошибки приводят к таким моментам. Я считаю, что нам нужно было раньше решить игру, когда у нас были моменты в контратаках. Нужно было забить второй, думаю, на этом бы все закончилось. К сожалению, мы опять наступили на те же грабли и пропустили в концовке.

Все равно я отдаю должное команде после такой тяжелой недели – много разъездов. Я увидел, что нам определенной свежести в концовке не хватило. Все равно игроки проявляли морально-волевые качества.

Но мы должны быть более спокойны при владении мячом. У нас было достаточно много длинных передач, на которые мы не рассчитывали. Мы говорили о них только в том случае, если мы выходим из обороны в атаку и у нас есть нападающий, который может открыться за спину. В этом случае можно пользоваться длинной передачей. Все остальное при позиционной игре должно быть через пас.

Мы же пользовались длинными передачами, а они все время 50 на 50. Очень много таких потерь было. Так получилось, что делать. Определенная структура у команды видна.

– Во втором тайме «Оренбург» был поинтенсивнее. С чем связываете то, что «Рубин» отдал инициативу во втором тайме?

– Когда мы повели в счете, понимали, что « » нельзя давать пространство, они очень хорошо убегают в контратаки. Поэтому более вязкая игра в обороне, и так как они открываются, мы будем находить свои шансы при переходе из обороны в атаку. Эти шансы были, нужно было просто их реализовать. Вместо этого мы получили гол, – сказал главный тренер « ».