«Астон Вилла» предложила за Феррана 20+10 млн евро. «Барселона» требует 30 млн без бонусов (El Nacional)

Теги Астон Вилла премьер-лига Англия Барселона лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Жоан Лапорта Усман Дембеле Ферран Торрес Футбол

«Астон Вилла» предприняла попытку подписать Феррана Торреса.

По данным El Nacional, английский клуб предложил «Барселоне» 20 млн евро и еще 10 млн в виде бонусов, зависящих от выступлений игрока и команды.

Президент «блауграны» Жоан Лапорта не собирается продавать вингера дешевле 30 млн и намерен получить их в качестве фиксированной суммы.

Операция осложняется еще и вероятным переходом Усмана Дембеле в «ПСЖ».

Арендовать Феррана с правом выкупа за 25 млн евро хочет «Астон Вилла». «Барселона» предпочтет продать его сразу и дороже

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11 комментариев

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AWhite01
Ответ songbilong
огромный привет Пепу за Феррана - фанат Мадрида:))
Это ты после вчерашнего красивейшего гола Феррана передаешь привет?) если так то да, огромный привет)
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Гамаль Хайдаров
кто играть то будет, когда еще и Дембеле уйдет?
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S.Laposter
ну цена вроде норм.
бизнес
может и выстрелит.
в современных реалиях. цена хорошая
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Виктор Кашшаи
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NottinghamForest79
как и говорил в июне ГУД ЭБЕнИНГ купит его
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Иван Меркушев
Непонятно,зачем он нужен.
Руководству Барсы конечно это на руку.
Надо раскручивать разводилово
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Кирилл Грачев
Ответ S.Laposter
ну цена вроде норм. бизнес может и выстрелит. в современных реалиях. цена хорошая
Все бы ничего, но купили его за 55млн… а купить у Барсы хотят за 30) в любом случае клуб останется в минусе
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Меган Лайф
Ответ Кирилл Грачев
Все бы ничего, но купили его за 55млн… а купить у Барсы хотят за 30) в любом случае клуб останется в минусе
За 20) в итоге барса все ещё будет должна за феррана, хотя играть он будет за астон виллу
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Gündoğan
Ответ songbilong
огромный привет Пепу за Феррана - фанат Мадрида:))
В Сити он играл на хорошем уровне и был виден потенциал. В барсе сейчас многие не заигрывают
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Theodor Herzl
Ответ AWhite01
Это ты после вчерашнего красивейшего гола Феррана передаешь привет?) если так то да, огромный привет)
А что вчерашний гол в ничего не значащем товарняке меняет?)
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