«Астон Вилла» предложила за Феррана 20+10 млн евро. «Барселона» требует 30 млн без бонусов (El Nacional)

«Астон Вилла» предприняла попытку подписать Феррана Торреса.

По данным El Nacional, английский клуб предложил «Барселоне» 20 млн евро и еще 10 млн в виде бонусов, зависящих от выступлений игрока и команды.

Президент «блауграны» Жоан Лапорта не собирается продавать вингера дешевле 30 млн и намерен получить их в качестве фиксированной суммы.

Операция осложняется еще и вероятным переходом в «ПСЖ».

Арендовать Феррана с правом выкупа за 25 млн евро хочет «Астон Вилла». «Барселона» предпочтет продать его сразу и дороже