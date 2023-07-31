«Астон Вилла» предложила за Феррана 20+10 млн евро. «Барселона» требует 30 млн без бонусов (El Nacional)
«Астон Вилла» предприняла попытку подписать Феррана Торреса.
По данным El Nacional, английский клуб предложил «Барселоне» 20 млн евро и еще 10 млн в виде бонусов, зависящих от выступлений игрока и команды.
Президент «блауграны» Жоан Лапорта не собирается продавать вингера дешевле 30 млн и намерен получить их в качестве фиксированной суммы.
Операция осложняется еще и вероятным переходом Усмана Дембеле в «ПСЖ».
Арендовать Феррана с правом выкупа за 25 млн евро хочет «Астон Вилла». «Барселона» предпочтет продать его сразу и дороже
бизнес
может и выстрелит.
в современных реалиях. цена хорошая
Руководству Барсы конечно это на руку.
Надо раскручивать разводилово