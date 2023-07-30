Карвахаль после 0:3 с «Барсой»: «Реал» выиграет в официальных матчах, уверен. Когда настанет час истины, мы победим»

Дани Карвахаль прокомментировал поражение «Реала» в товарищеском матче с «Барселоной».

В матче в рамках летнего предсезонного турне по США « » обыграла « » со счетом 3:0.

«Поражение от «Барселоны» – не самая приятная вещь, но стоит помнить, в каком матче это произошло, и какое он имеет значение. Уверен, в официальных соревнованиях мы их обыграем.

У нас были моменты, пять ударов в каркас ворот, мы не реализовали пенальти... Будьте уверены, когда настанет час истины, мы их обыграем», – сказал защитник мадридского «Реала».

Очень жесткое класико: разгром «Реала», драка и травмы. С рекордом – 82к зрителей в США