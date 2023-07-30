Карвахаль после 0:3 с «Барсой»: «Реал» выиграет в официальных матчах, уверен. Когда настанет час истины, мы победим»

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига товарищеские матчи (клубы) Даниэль Карвахаль Класико Футбол

Дани Карвахаль прокомментировал поражение «Реала» в товарищеском матче с «Барселоной».

В матче в рамках летнего предсезонного турне по США «Барселона» обыграла «Реал» со счетом 3:0.

«Поражение от «Барселоны» – не самая приятная вещь, но стоит помнить, в каком матче это произошло, и какое он имеет значение. Уверен, в официальных соревнованиях мы их обыграем.

У нас были моменты, пять ударов в каркас ворот, мы не реализовали пенальти... Будьте уверены, когда настанет час истины, мы их обыграем», – сказал защитник мадридского «Реала».

Очень жесткое класико: разгром «Реала», драка и травмы. С рекордом – 82к зрителей в США

Материалы по теме

12 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
По чётным за Реал, по нечётным за Барсу
И с чего такая уверенность? )
Что, уже забыл 0-4 в первом же сезоне Хави у руля?
Или свежий разгром в финале суперкубка?
Да и вообще карвахаль настоящих ветеран унижений риала от Барселоны, во многих непосредственно участвовал
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alejandro_27
Так попадание в каркас ворот - это ведь промах))
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
леннорыч-абрамович
Теперь не Эль Классико, теперь Час Истины.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Nike of FW
Ответ Экспертное мнение
Хала кабинету , – добавил защитник мадридского «Реала».
во истину халва , ответил репортер Marca
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rigobersong
Когда настанет час истины мы заберем 3е место!:)
+6
-6
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Экспертное мнение
Хала кабинету , – добавил защитник мадридского «Реала».
+6
-6
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Отец Абду
А как определять час истины?:)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Nike of FW
Ответ Отец Абду
А как определять час истины?:)
когда кабинету оффнут господдержку
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий