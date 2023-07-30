Хави о 3:0 с «Реалом»: «Игра была равной. Доволен, как «Барса» билась – класико не бывает товарищеским»

Теги Барселона Реал Мадрид Хави Ла Лига товарищеские матчи (клубы) Класико Футбол

Хави оценил победу «Барселоны» над «Реалом» (3:0) в товарищеском матче.

«Прежде всего отмечу, что игра была равной. В нем было все: иногда мы подолгу владели мячом, иногда терпели, причем терпели против физически очень мощного соперника – самого физически мощного в мире.

Сегодня мы даже не играли, игру нельзя назвать плохой или хорошей. Но мы довольны, как мы бились. Это класико, и нормально, что такие матчи не бывают товарищескими.

Мы добились очень удачного результата, но это не означает, что мы провели отличную игру. В составе «Мадрида» гораздо больше игроков, чем у нас. Они все выпускали и выпускали их на поле, в этом плане у них много возможностей. У них великолепный состав.

Я доволен, как мы сражались, но нам многое нужно улучшать, хотя было много эпизодов, когда игра напоминала ту, к которой мы стремимся», – сказал главный тренер «Барселоны».

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2 комментария

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Arima Baki
"у них много игроков, они их выпускали ". заметил что Хави очень много говорит о сопернике, даже если спрашивают о его команде
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& Co1366
Поздравляю Барсу с победой, да ещё и в Эль Классико!
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