Хави о 3:0 с «Реалом»: «Игра была равной. Доволен, как «Барса» билась – класико не бывает товарищеским»

Хави оценил победу «Барселоны» над «Реалом» (3:0) в товарищеском матче.

«Прежде всего отмечу, что игра была равной. В нем было все: иногда мы подолгу владели мячом, иногда терпели, причем терпели против физически очень мощного соперника – самого физически мощного в мире.

Сегодня мы даже не играли, игру нельзя назвать плохой или хорошей. Но мы довольны, как мы бились. Это класико, и нормально, что такие матчи не бывают товарищескими.

Мы добились очень удачного результата, но это не означает, что мы провели отличную игру. В составе « » гораздо больше игроков, чем у нас. Они все выпускали и выпускали их на поле, в этом плане у них много возможностей. У них великолепный состав.

Я доволен, как мы сражались, но нам многое нужно улучшать, хотя было много эпизодов, когда игра напоминала ту, к которой мы стремимся», – сказал главный тренер «Барселоны».