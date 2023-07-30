Канчельскис о молодежи: «Профукали все, нет футбольных школ, интернатов. Играют 34-летний Дзюба и 40-летний Лебеденко, а жулики с «Матч ТВ» кричат, что все хорошо»

Теги Локомотив Артем Дзюба Игорь Лебеденко премьер-лига Россия Первая лига Торпедо Андрей Канчельскис Матч ТВ Футбол

Андрей Канчельскис раскритиковал футбольные власти России за отсутствие молодых игроков.

«Мне неинтересно, чем Дзюба занимается помимо футбола. Артем молодец, что продолжает забивать и приносить пользу «Локомотиву», это уже хорошо.

У нас Лебеденко в 40 лет играет. В наше время с футболом заканчивали в 30 лет, когда молодые уже на пятки наступали.

Мы профукали все. У нас раньше были традиции, идеи и система. Сейчас нет футбольных школ, интернатов, ничего нет. Но у нас играют Дзюба, которому 34 года, и Лебеденко, которому 40.

А жулики с «Матч ТВ» кричат, что в нашем футболе все хорошо и мы все красавцы. Поэтому Артем продолжает играть в таком возрасте. Все потому, что у нас нет перспективной молодежи.

Пускай наши чиновники посмотрят правде в глаза. Что же вы сами себя обманываете? Я тоже могу потренироваться, выйти в 54 года на поле и заиграть. Почему у нас нет молодых хороших футболистов?

Надо спрашивать у боссов отечественного футбола. Рыба гниет с головы. Но они никогда ничего не скажут, они же все сказочники и рассказывают, как все хорошо и великолепно.

Но я восхищаюсь Дзюбой, что он играет в 34 года, дай бог ему здоровья», – сказал бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед».

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39 комментариев

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igorbalti
У нас во многих сферах жулики кричат что "всё хорошо "
+106
-9
+97
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Born Slippy
"жулики с «Матч ТВ»" точно не позовут экспертом :)))
+37
-1
+36
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LaffyTaffy
Канчельскис красава, рубит правду матку.
Так правда иноагентом легко заделаться и срок сошьют
+43
-9
+34
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LaffyTaffy
Ответ igorbalti
У нас во многих сферах жулики кричат что "всё хорошо "
Так действительно же все хорошо.
Сейчас смотрю путевки в Турцию , хороший отель для отдыха с детьми 430 вырисовывается)
5к долларов короче надо на отдых.
За эти деньги «вражины» американцы на Багамах и Карибах тусят, а мы богаче, раз за Турцию готовы столько платить)) гойда!)
+34
-11
+23
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Старая школа
Когда Подольски играет за Гурник в 40 лет - то это прикольно. А вот Лебеденко в Торпедо это катастрофа российского футбола. Понятно, что много херни всякой в нашем футболе, но при чем тут это то?
+29
-7
+22
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Витольд Бубеный
Ответ igorbalti
У нас во многих сферах жулики кричат что "всё хорошо "
Почти во всех...
+17
-1
+16
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Золотая бутса
Когда Златан играет до 40 - это прекрасно, когда Дзюба в 34 - ну как же за державу обидно…
+26
-13
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vova123456
Ответ Золотая бутса
Когда Златан играет до 40 - это прекрасно, когда Дзюба в 34 - ну как же за державу обидно…
Так писали же что и в среднем если брать, РПЛ одна из лиг с самыми возрастными игроками. Это как бы известный факт, зачем ты пытаешься возразить, я не понимаю.
+13
0
+13
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Старая школа
Я видел как Канчельскис со своим поколением закончил в 30 лет в Сатурне, играя защитника, когда песок сыпался уже. Сказочник.
+11
-2
+9
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Витольд Бубеный
Ответ Золотая бутса
Когда Златан играет до 40 - это прекрасно, когда Дзюба в 34 - ну как же за державу обидно…
Златан - Бог, а Дзюба в подмастерьи ему не годится
+14
-5
+9
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Манковский
Это касается не футбола а всей страны в целом.
+11
-3
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Фёдор Кузнецов
на одном поле с Дзюбой были Пиняев, Погостнов,Митай, Карпуккас, не взрослые игроки
+6
0
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Локоть Артеста
Мальдини до 41 года играл за Милан. Катастрофа или это другое?
+10
-4
+6
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Ермек Жолдаспаев
Ответ Локоть Артеста
Мальдини до 41 года играл за Милан. Катастрофа или это другое?
Если бы на чемпионате России играли Ибрагимович,Бензема,то это было другое.
+6
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Олег Св
Ответ Локоть Артеста
Мальдини до 41 года играл за Милан. Катастрофа или это другое?
Ты так ничего и не понял
+5
-2
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vova123456
Ответ Старая школа
Когда Подольски играет за Гурник в 40 лет - то это прикольно. А вот Лебеденко в Торпедо это катастрофа российского футбола. Понятно, что много херни всякой в нашем футболе, но при чем тут это то?
Я не знаю обычно какие интервью у Канчельскиса, но может он просто так для примера взял нескольких игроков. Потому что если в среднем по лигам смотреть, то он абсолютно прав, РПЛ одна из самых возрастных, на ряду с Турцией.
+2
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egorgor
Андрей, мы государство с экономикой в 1,5% от мировой, каких футбольных школ и интернатов вы от нас хотите? Билеты на матч 500 руб. ( билет на кубковый матч в подарок) это 5 евро, можно сказать вы не платите ничего, ну вот вам Дзюба. Матч тв пытается сделать вам из этого шоу как может, а вы их жуликами зовете. Вы бы, конечно же, 24 часа вещали россиянами как все плохо и ужасно, а то не дай бог порадуются, как Дзюба в 34 в падении пяткой забил.
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За_909!
Кто-нибудь предложите Андрею проехаться по городам и сёлам, пусть посмотрит, что детские спортшколы работают в каждом регионе. Другой вопрос, что мы получаем на выходе из детского футбола...
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Cruel Snake
Более того, как уже сегодня писал Вася Уткин, Матч ТВ и нормальных комментаров профукал. А те что остались кричат, что всё хорошо и плохо пахнут в сторону того же Уткина за его адекватные замечания
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Олег Св
Ответ Хей-Хо, а ну пошли!
Ну да,раньше и трава зеленее была, и бабы сисястее. Через 20 лет , Дзюба, будет тоже самое говорить - Вот мы ,это дааа,а сейчас тьху.
Главное, ники были адекватные
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vvdimirov
Главная причина недостаточного уровня подготовки футболистов: чиновники не заинтересованы в развитии детского футбола, он не приносит им барыши. Но об этом молчат в футбольных сферах, в т.ч. и на этом сайте, подменяя серьезный разговор бла-бла Заремы и ей подобных
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pztpzhmx66
Так же можно сказать и про Италию где Буффон
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alasirazeeva
Дзюба совсем НЕ МОЛОДЕЦ!
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shahmur
послушайте бункерного геополитика, который всех всегда побеждает и всё у него хорошо, все идёт от него
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Bernd Leno
Ответ LaffyTaffy
Так действительно же все хорошо. Сейчас смотрю путевки в Турцию , хороший отель для отдыха с детьми 430 вырисовывается) 5к долларов короче надо на отдых. За эти деньги «вражины» американцы на Багамах и Карибах тусят, а мы богаче, раз за Турцию готовы столько платить)) гойда!)
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