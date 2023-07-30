Канчельскис о молодежи: «Профукали все, нет футбольных школ, интернатов. Играют 34-летний Дзюба и 40-летний Лебеденко, а жулики с «Матч ТВ» кричат, что все хорошо»
Андрей Канчельскис раскритиковал футбольные власти России за отсутствие молодых игроков.
«Мне неинтересно, чем Дзюба занимается помимо футбола. Артем молодец, что продолжает забивать и приносить пользу «Локомотиву», это уже хорошо.
У нас Лебеденко в 40 лет играет. В наше время с футболом заканчивали в 30 лет, когда молодые уже на пятки наступали.
Мы профукали все. У нас раньше были традиции, идеи и система. Сейчас нет футбольных школ, интернатов, ничего нет. Но у нас играют Дзюба, которому 34 года, и Лебеденко, которому 40.
А жулики с «Матч ТВ» кричат, что в нашем футболе все хорошо и мы все красавцы. Поэтому Артем продолжает играть в таком возрасте. Все потому, что у нас нет перспективной молодежи.
Пускай наши чиновники посмотрят правде в глаза. Что же вы сами себя обманываете? Я тоже могу потренироваться, выйти в 54 года на поле и заиграть. Почему у нас нет молодых хороших футболистов?
Надо спрашивать у боссов отечественного футбола. Рыба гниет с головы. Но они никогда ничего не скажут, они же все сказочники и рассказывают, как все хорошо и великолепно.
Но я восхищаюсь Дзюбой, что он играет в 34 года, дай бог ему здоровья», – сказал бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед».
Так правда иноагентом легко заделаться и срок сошьют
Сейчас смотрю путевки в Турцию , хороший отель для отдыха с детьми 430 вырисовывается)
5к долларов короче надо на отдых.
За эти деньги «вражины» американцы на Багамах и Карибах тусят, а мы богаче, раз за Турцию готовы столько платить)) гойда!)