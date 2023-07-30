Канчельскис о молодежи: «Профукали все, нет футбольных школ, интернатов. Играют 34-летний Дзюба и 40-летний Лебеденко, а жулики с «Матч ТВ» кричат, что все хорошо»

Андрей Канчельскис раскритиковал футбольные власти России за отсутствие молодых игроков.

«Мне неинтересно, чем Дзюба занимается помимо футбола. Артем молодец, что продолжает забивать и приносить пользу « », это уже хорошо.

У нас в 40 лет играет. В наше время с футболом заканчивали в 30 лет, когда молодые уже на пятки наступали.

Мы профукали все. У нас раньше были традиции, идеи и система. Сейчас нет футбольных школ, интернатов, ничего нет. Но у нас играют , которому 34 года, и Лебеденко, которому 40.

А жулики с « » кричат, что в нашем футболе все хорошо и мы все красавцы. Поэтому Артем продолжает играть в таком возрасте. Все потому, что у нас нет перспективной молодежи.

Пускай наши чиновники посмотрят правде в глаза. Что же вы сами себя обманываете? Я тоже могу потренироваться, выйти в 54 года на поле и заиграть. Почему у нас нет молодых хороших футболистов?

Надо спрашивать у боссов отечественного футбола. Рыба гниет с головы. Но они никогда ничего не скажут, они же все сказочники и рассказывают, как все хорошо и великолепно.

Но я восхищаюсь Дзюбой, что он играет в 34 года, дай бог ему здоровья», – сказал бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед».