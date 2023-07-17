Канчельскис о Марио в «Зените»: «Он популист, ужасный поступок, некрасиво сказал. ЦСКА его не обидел, насколько я знаю»

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия Андрей Канчельскис Марио Фернандес Футбол

Андрей Канчельскис назвал популизмом слова Марио Фернандеса о болении за «Зенит».

Ранее «Зенит» объявил о трансфере Марио Фернандеса, 10 лет выступавшего в составе ЦСКА.

После перехода бразильский защитник заявил, что в OLIMPBET Суперкубке России, где «Зенит» встречался с ЦСКА и победил по пенальти, болел за питерцев «изо всех сил».

«Слова Марио – чистой воды популизм, его разве ЦСКА обидел? Нет! Насколько я знаю, армейцы к нему относились с уважением, везде и всегда помогали.

Фернандес – популист! Не хочу даже обсуждать, это ужасный поступок, некрасиво! Я бы так точно не сказал!» – сказал экс-игрок сборной России.

Огонь от Марио: изо всех сил болел за «Зенит» в Суперкубке, хотя сначала хотел вернуться в ЦСКА

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9 комментариев

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мутятя
Забыть о нем и все.
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noti22
Какой Марио плохой, позор! (накиньте плюсиков)
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over_mars
"обожаю" такие дискуссии из ничего. все же ясно изначально по факту самой новости. ясна мотивация самого футболиста, ясна возможная реакция болельщиков. все предельно ясно. у меня лично не появилось отторжения к Марио как футболисту ЦСКА в прошлом, отторжение к бесхарактерному нынешнему Марио - футболисту Зенита - 100 из 100. буду в принципе считать, что это некий другой футболист, мерзкий тип, у которого скорее всего ничего не получится
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Не уверен!!
Популист популиста видит из далека)) Иначе смысл говорить, что я прям не буду обсуждать такой ужасный поступок в конце аж 2 абзаца обсуждения этого ужасного поступка. Крыша видимо совсем поехала...
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Британский шпион
Да обосрался немой паспортист по полной программе, чего мусолить уже — закрасить граффити, горячо встретить на песчанке и забы(и)ть.
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Oleg Pepel
Так делал же, андрюша...
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Злобный Конь
Ответ Ramon Mercader
Он вроде и не говорил, что его ЦСКА обидел. Просто вы же сами вылили на него ушат помоев, он обьяснился, не более того.
Да блин,генерала Власова тоже надо было понять,он ведь обьяснился.
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