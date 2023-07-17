Канчельскис о Марио в «Зените»: «Он популист, ужасный поступок, некрасиво сказал. ЦСКА его не обидел, насколько я знаю»

Андрей Канчельскис назвал популизмом слова Марио Фернандеса о болении за «Зенит».

Ранее «Зенит» объявил о трансфере Марио Фернандеса, 10 лет выступавшего в составе ЦСКА.

После перехода бразильский защитник заявил, что в OLIMPBET Суперкубке России, где «Зенит» встречался с ЦСКА и победил по пенальти, болел за питерцев «изо всех сил».

«Слова Марио – чистой воды популизм, его разве ЦСКА обидел? Нет! Насколько я знаю, армейцы к нему относились с уважением, везде и всегда помогали.

Фернандес – популист! Не хочу даже обсуждать, это ужасный поступок, некрасиво! Я бы так точно не сказал!» – сказал экс-игрок сборной России.

Огонь от Марио: изо всех сил болел за «Зенит» в Суперкубке, хотя сначала хотел вернуться в ЦСКА