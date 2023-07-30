Тикнизян обновил рекорд сезона по Fantasy-очкам – 14. Защитник «Локо» сделал дубль

Теги Локомотив премьер-лига Россия Факел fantasy Матео Кассьерра Наир Тикнизян Даниил Хлусевич Футбол

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян стал лидером сезона по фэнтези-очкам в РПЛ.

Он сделал дубль в ворота «Факела» в матче 2-го тура Мир РПЛ и набрал за них 14 очков в Fantasy-турнире: дважды по +6 за голы, а также +2 за 60+ минут на поле.

Это лучший результат сезон в отдельном матче, Тикнизян опередил защитника «Спартака» Даниила Хлусевича, который в первом туре тоже сделал дубль, но его команда пропустила два мяча (-1 очко в фэнтези для игрока обороны), поэтому спартаковец набрал 13 баллов.

В сумме за два тура у Тикнизяна теперь 21 очко – он лидер лиги по фэнтези-баллам, в первом туре Наир забил «Рубину». 18 очков набрал форвард «Зенита» Матео Кассьерра: тоже три гола за два тура, но нападающему голы приносят +4 очка.

Тикнизян в составе у 23,44% фэнтези-менеджеров на 2-й тур, капитаном его сделали 45 игроков.

5 комментариев

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Александр Воронцов
Тикнизян невероятен. Чем напоминает взлёт Мхитаряна в Шахтере
+7
-1
+6
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Мария Симонова
Не зря его купила❤️💚
+4
0
+4
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Дядя ТУРА
Ответ Мария Симонова
Не зря его купила❤️💚
Цорн ты?
+1
0
+1
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Дядя ТУРА
Ответ Мария Симонова
Не зря его купила❤️💚
почём?
0
0
0
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Мария Симонова
Ответ Дядя ТУРА
почём?
6,5
0
0
0
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