Тикнизян обновил рекорд сезона по Fantasy-очкам – 14. Защитник «Локо» сделал дубль

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян стал лидером сезона по фэнтези-очкам в РПЛ.

Он сделал дубль в ворота « » в матче 2-го тура Мир и набрал за них 14 очков в Fantasy-турнире: дважды по +6 за голы, а также +2 за 60+ минут на поле.

Это лучший результат сезон в отдельном матче, Тикнизян опередил защитника « » , который в первом туре тоже сделал дубль, но его команда пропустила два мяча (-1 очко в фэнтези для игрока обороны), поэтому спартаковец набрал 13 баллов.

В сумме за два тура у Тикнизяна теперь 21 очко – он лидер лиги по фэнтези-баллам, в первом туре забил « ». 18 очков набрал форвард « » : тоже три гола за два тура, но нападающему голы приносят +4 очка.

Тикнизян в составе у 23,44% фэнтези-менеджеров на 2-й тур, капитаном его сделали 45 игроков.