Дивеев вряд ли сыграет в ближайших матчах ЦСКА. Защитнику может потребоваться операция
Игорь Дивеев из-за проблем со здоровьем может пропустить первые туры Мир РПЛ.
– Полагаю, что из-за повреждения Игорь может пропустить ближайшие игры. Окончательный вердикт будут делать доктора.
Я не медик, но любая травма футболиста в большинстве случаев является последствием нагрузок. Думаю, никто точно не скажет, но наверняка нагрузки могут повлиять на травмы.
Игорю что-то мешает в голеностопе, это не дает ему полноценно проводить работу.
– Игорь тренируется?
– Нет, думаю, сейчас занимается диагностикой и сопутствующими процедурами, – сказал агент Олег Еремин.
Инсайдер Иван Карпов утверждает, что защитнику может грозить операция.
В Мир РПЛ в прошлом сезоне Дивеев провел 20 матчей и забил 2 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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