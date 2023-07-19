Дивеев вряд ли сыграет в ближайших матчах ЦСКА. Защитнику может потребоваться операция

Игорь Дивеев из-за проблем со здоровьем может пропустить первые туры Мир РПЛ.

– Полагаю, что из-за повреждения Игорь может пропустить ближайшие игры. Окончательный вердикт будут делать доктора.

Я не медик, но любая травма футболиста в большинстве случаев является последствием нагрузок. Думаю, никто точно не скажет, но наверняка нагрузки могут повлиять на травмы.

Игорю что-то мешает в голеностопе, это не дает ему полноценно проводить работу.

– Игорь тренируется?

– Нет, думаю, сейчас занимается диагностикой и сопутствующими процедурами, – сказал агент Олег Еремин.

Инсайдер Иван Карпов утверждает, что защитнику может грозить операция.

В Мир РПЛ в прошлом сезоне Дивеев провел 20 матчей и забил 2 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.