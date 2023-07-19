Дивеев вряд ли сыграет в ближайших матчах ЦСКА. Защитнику может потребоваться операция

Теги ЦСКА премьер-лига Россия травмы Олег Еремин агенты Игорь Дивеев Спорт-Экспресс Здоровье Футбол

Игорь Дивеев из-за проблем со здоровьем может пропустить первые туры Мир РПЛ.

– Полагаю, что из-за повреждения Игорь может пропустить ближайшие игры. Окончательный вердикт будут делать доктора.

Я не медик, но любая травма футболиста в большинстве случаев является последствием нагрузок. Думаю, никто точно не скажет, но наверняка нагрузки могут повлиять на травмы.

Игорю что-то мешает в голеностопе, это не дает ему полноценно проводить работу.

– Игорь тренируется?

– Нет, думаю, сейчас занимается диагностикой и сопутствующими процедурами, – сказал агент Олег Еремин.

Инсайдер Иван Карпов утверждает, что защитнику может грозить операция.

В Мир РПЛ в прошлом сезоне Дивеев провел 20 матчей и забил 2 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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37 комментариев

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IzhStyle
есть перспективный защитник, зовут Жора Щенников, может сможет адаптироваться
+45
-3
+42
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Mihmesh35
Здравствуй 5 место, сезон поиграли и хватит
+30
-1
+29
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Руслан Узденов
Игорю здоровья! Болелам - терпения! Ну и, конечно, трансферов на вход.
+19
0
+19
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Alex_07.
Ответ adamx
он жирный
Если жирный, то на ворота)
+16
0
+16
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Фарид Харисов
Меня больше интересует, когда обьявят о трансфере 5 бочек краски, чтобы замазать граффити Фернандеса на стадионе.
+13
0
+13
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adamx
Ответ Alex_07.
Может присмотреться к правому защитнику из Зенита,он и в центре отыграет, его вроде Марио зовут.
он жирный
+10
0
+10
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Alex_07.
Ответ IzhStyle
есть перспективный защитник, зовут Жора Щенников, может сможет адаптироваться
А Кирилл Набабкин?
+7
0
+7
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Алексей Васильев
Дайте Лукину место в стартер, без практики молодежь никогда не станет опытней.
Если что Набабкин всегда на подмене.
+5
0
+5
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Опа, Митяй
Ответ Фарид Харисов
Меня больше интересует, когда обьявят о трансфере 5 бочек краски, чтобы замазать граффити Фернандеса на стадионе.
У ЦСКА нет на это денег. Сами собирайте
+4
0
+4
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Alex_07.
Может присмотреться к правому защитнику из Зенита,он и в центре отыграет, его вроде Марио зовут.
+5
-2
+3
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Shuller18
Что-то Игорёк часто ломаться начал...
+4
-1
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Krem236
Жили мы бедно, а потом нас ещё ограбили 😬😬😬
+2
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Юрий Тюмин
Два месяца отдыха и серьезная травма
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Влад Безруков
Федотов ещё раз полысеет от таких новостей
+3
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TheSportNik
Серьезная потеря кстати для ЦСКА.
Легенда номер 14 Кирилл Набабкин - это твой шанс!
+2
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Александр Мальков
Господин Гинер, ау! Где трансферы?
+2
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Алексей Ильин
зенит и здесь нагадил
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Ибн Хоттабыч
Это какой-то писец! Кем играть то будем?
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.ru
Игорю здоровья... Безуглову подумать о полноте своего служебного соответствия
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Jonnny Babka
Травмату дали новый улучшенный контракт и все,можно в лазарет на три года
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Юрий Тюмин
Даешь 10 место без трансферов...нищий клуб
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ОЛЛС1911
Ответ Александр Мальков
Господин Гинер, ау! Где трансферы?
Господин Гинер сейчас вроде свадебного генерала. Все вопросы к Орешкину.
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Serge Vendino
Ну что, входим в сезон с одним центральным защитником👍🏻
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RSI
Ответ ericssons
Я думаю Урал и Ахмат и без Дивеева нам не забьют. Там в атаке некому играть.
Почему я не верю?🤔
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tvorog8088
Короче теперь рецидивы прошлой травмы замучают, кто то же должен занимать место Дзагоева в лазарете.
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