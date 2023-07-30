«При Винер гимнастика приобрела сравнимую с футболом популярность. Это революционер, гигант». Лидия Иванова поздравила тренера с 75-летием

Теги художественная гимнастика Ирина Винер Лидия Иванова Матч ТВ Футбол

Лидия Иванова отметила, что благодаря Ирине Винер гимнастика была сравнима с футболом.

«Уже так много сказано в адрес Ирины Винер, что эпитетов в русском языке не хватит, чтобы описать ее деятельность. Это революционер, гигант, который сделал из художественной гимнастики настоящий вид спорта.

При этом Винер удалось сохранить красоту, внедрив невероятно сложные элементы. Все это сплелось в красоту на уровне искусства.

Ирина Винер – это мощь и сила, при ней гимнастика приобрела популярность, которую можно сравнить с футболом.

По‑человечески и по‑женски хочется пожелать огромного здоровья и сохранения энергетической «бомбы» внутри», – сказала двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике, поздравляя Винер с 75-летием.

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9 комментариев

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Peter Parker
Да, как не выйду во двор, то там маленькие девочки в откровенных костюмах, то здесь. Кегли кидают, лентами машут, сгибаются в три погибели.
+12
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+11
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metodgaussa
Ну чё мужики, кто за какую гимнастку болеет с детства?
+7
-1
+6
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⚽️JuventuS⚽️
Ответ metodgaussa
Ну чё мужики, кто за какую гимнастку болеет с детства?
Ща определимся кто за кого болеет , и в лес толпа на толпу
+4
0
+4
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ɔculpa
Ответ metodgaussa
Ну чё мужики, кто за какую гимнастку болеет с детства?
Вот помню случай был: иду я ночью в футболке с Маргаритой Мамун, двор чужой, а навстречу мне – ультрас Линой Ашрам. Жесткие черти, как начали вокруг меня с обручами танцевать, еле ноги унёс, до сих пор стрёмно☹️
+4
0
+4
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Bartez1986
гигант мысли, отец русской демократии
+4
-1
+3
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metodgaussa
Ответ ɔculpa
Вот помню случай был: иду я ночью в футболке с Маргаритой Мамун, двор чужой, а навстречу мне – ультрас Линой Ашрам. Жесткие черти, как начали вокруг меня с обручами танцевать, еле ноги унёс, до сих пор стрёмно☹️
Ого, я тоже давний фанат Мамун👊 помню дед меня привёл в 4 года на её выступление так я сразу понял, что это на всю жизнь
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Назар Игорь
"Какая глыба, какой матëрый человечище"!!
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Назар Игорь
Ответ Bartez1986
гигант мысли, отец русской демократии
А главное "особа приближенная к императору".
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