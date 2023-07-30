«При Винер гимнастика приобрела сравнимую с футболом популярность. Это революционер, гигант». Лидия Иванова поздравила тренера с 75-летием

Лидия Иванова отметила, что благодаря Ирине Винер гимнастика была сравнима с футболом.

«Уже так много сказано в адрес Ирины Винер, что эпитетов в русском языке не хватит, чтобы описать ее деятельность. Это революционер, гигант, который сделал из художественной гимнастики настоящий вид спорта.

При этом Винер удалось сохранить красоту, внедрив невероятно сложные элементы. Все это сплелось в красоту на уровне искусства.

– это мощь и сила, при ней гимнастика приобрела популярность, которую можно сравнить с футболом.

По‑человечески и по‑женски хочется пожелать огромного здоровья и сохранения энергетической «бомбы» внутри», – сказала двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике, поздравляя Винер с 75-летием.