Мишустин поздравил Винер с 75-летием: «Благодаря вашему уникальному таланту один из самых красивых видов спорта завоевал огромную популярность»

Михаил Мишустин поздравил Ирину Винер с 75-летием.

«Вы вписали множество страниц в историю мирового спорта, внесли большой вклад в развитие художественной гимнастики в нашей стране. Благодаря Вашему уникальному таланту один из самых красивых видов спорта завоевал огромную популярность.

Вы зажгли немало ярких звезд, воспитали рекордное число олимпийских чемпионок, победителей и призеров престижных международных соревнований.

Сегодня наряду с активной работой во Всероссийской федерации художественной гимнастики Вы много сил и энергии отдаете Международной академии спорта, воспитываете новое поколение спортсменов. Уверен, что с таким наставником они обязательно добьются успехов, станут гордостью российской художественной гимнастики.

Желаю Вам удачи во всем, здоровья и благополучия», – говорится в телеграмме председателя правительства РФ.

Ирина Винер теперь полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». В этом же списке Лавров, Терешкова и Винокур