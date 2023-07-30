«Еще один исторический переход наш спорт должен совершить под вашим знаменем победы». Канделаки поздравила Винер с 75-летием

Тина Канделаки назвала Ирину Винер «невероятной и легендарной».

Сегодня главному тренеру сборной России по художественной гимнастике исполнилось 75 лет.

«Невероятная и легендарная!

Вы по сути своей воин в прекрасной женской оболочке, не склонивший голову ни перед кем. Победившая время и обстоятельства, давшая надежду на лучшую жизнь десяткам тысяч девчонок.

Вы как греческая богиня: мудрая и справедливая. Бог дал Вам силу и выбрал Вас, чтобы дать надежду на то, что человек способен на гораздо большее, чем ему кажется.

Вы сейчас так важны и нужны, потому что еще один исторический переход наш спорт должен совершить под Вашим знаменем победы!

Здоровья Вам, я всегда рядом с Вами! Для меня это честь и большой пример, как надо жить, бороться и не сдаваться! Люблю!» – написала Канделаки в телеграм-канале.

Ирина Винер теперь полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». В этом же списке Лавров, Терешкова и Винокур