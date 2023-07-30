«Еще один исторический переход наш спорт должен совершить под вашим знаменем победы». Канделаки поздравила Винер с 75-летием

Теги художественная гимнастика Ирина Винер сборная России (художественная гимнастика) Тина Канделаки Гимнастика

Тина Канделаки назвала Ирину Винер «невероятной и легендарной».

Сегодня главному тренеру сборной России по художественной гимнастике исполнилось 75 лет. 

«Невероятная и легендарная!

Вы по сути своей воин в прекрасной женской оболочке, не склонивший голову ни перед кем. Победившая время и обстоятельства, давшая надежду на лучшую жизнь десяткам тысяч девчонок.

Вы как греческая богиня: мудрая и справедливая. Бог дал Вам силу и выбрал Вас, чтобы дать надежду на то, что человек способен на гораздо большее, чем ему кажется.

Вы сейчас так важны и нужны, потому что еще один исторический переход наш спорт должен совершить под Вашим знаменем победы!

Здоровья Вам, я всегда рядом с Вами! Для меня это честь и большой пример, как надо жить, бороться и не сдаваться! Люблю!» – написала Канделаки в телеграм-канале. 

Ирина Винер теперь полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». В этом же списке Лавров, Терешкова и Винокур

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bartez1986
исторический переход в чемпионат Африки по хоккею?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
андрэ
не совсем понятно стёб или нет))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
shickana
Ответ андрэ
не совсем понятно стёб или нет))
А такое можно написать серьезно?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий