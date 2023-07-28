Сутормин о мемах про 50 тысяч рублей: «Смешно было, но сейчас уже нет. Пять лет прошло, ну сколько можно»

Алексей Сутормин рассказал о своей реакции на мемы про трансфер за 50 тысяч рублей.

Летом 2019 года Сутормин перешел из «Оренбурга» в «Рубин», а через несколько дней стал игроком «Зенита». Появлялась информация, что петербуржский клуб заплатил за него 50 тысяч рублей.

«Тогда было невозможно не читать. Этих мемов было очень много.

Да, смешно было. Но некоторые люди видят только одну сторону медали, а чтобы сделать вывод, нужно узнать ситуацию и с другой стороны.

Так, посмеяться прикольно, конечно, но сейчас уже нет, пять лет прошло, ну сколько можно, что-то новенькое можно придумать, ну одно и то же», – сказал полузащитник « » в подкасте «45 минут».