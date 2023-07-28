Сутормин о мемах про 50 тысяч рублей: «Смешно было, но сейчас уже нет. Пять лет прошло, ну сколько можно»

Теги Зенит Рубин премьер-лига Россия Оренбург Алексей Сутормин деньги Футбол

Алексей Сутормин рассказал о своей реакции на мемы про трансфер за 50 тысяч рублей.

Летом 2019 года Сутормин перешел из «Оренбурга» в «Рубин», а через несколько дней стал игроком «Зенита». Появлялась информация, что петербуржский клуб заплатил за него 50 тысяч рублей.

«Тогда было невозможно не читать. Этих мемов было очень много.

Да, смешно было. Но некоторые люди видят только одну сторону медали, а чтобы сделать вывод, нужно узнать ситуацию и с другой стороны.

Так, посмеяться прикольно, конечно, но сейчас уже нет, пять лет прошло, ну сколько можно, что-то новенькое можно придумать, ну одно и то же», – сказал полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин в подкасте «45 минут».

35 комментариев

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Алексей Ненахов
Классика бессмертна
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+33
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spartak_1988
Леха, ты для нас как был Леха-полтинник, так им и останешься)))
+23
-1
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Arman FCSM
Перейдешь за чирик в "Оренбург" или "Рубин", например, мы новый мем замутим. Делов-то
+21
-2
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Алексей Ненахов
Теперь это навсегда , как кошелёк и Дзюба или как Фалькао в России
+16
-2
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Рокко Сиффредди
Скажи: «Шестеро Суторминых!»
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Удар Кержакова
До сих пор актуально)
+7
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LoveGreguar
Ответ Алексей Ненахов
Теперь это навсегда , как кошелёк и Дзюба или как Фалькао в России
Согласен. Это и называется мем. От слова memory)))
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Дмитрий Королёв
нет, это как клеймо)
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ArnoNeputevy
Давно не смешно: все трансферы считают в суторминых. Какой тут смех?
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Бартоломью
Алексей - гордиться нужно. Твоим именем названа денежная единица!
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Oleg Olegov
-сказал полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин в подкасте «50 минут».
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Стахович
Так больше ничем и не запомнился
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EKSPERT
Это всегда будет смешно по типу шуток «сколько Суторминов стоит Азар»
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Balt
Это уже классика. Главная и эталонная вычислительная категория трансферной стоимости футболистов в российском футболе. )
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Фруктовый Кефир
Ответ Алексей Ненахов
Теперь это навсегда , как кошелёк и Дзюба или как Фалькао в России
Я бы сюда еще добавил Черчесова и душ
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Ivan Petrov
Сутормин - уже не смешно,ведь теперь я стою 70
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mikhuil
Сутормин и 50000 - это как инь и янь
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Feanor-elf
После стольких лет? Всегда (с)
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mars
инфляция, 50 кэсов уже не так солидно звучат
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mitos
Открываем конкурс на лучшую шутку про Сутормина! Это новая денежная единица! Как без нее?) Как мы тут будет рассчет вести?
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Spaten
Это девальвация чувак)
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Best game on Earth
Алексей, Вы, конечно, ни в чём не виноваты, но это с Вами навечно.
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