Хави: «У Дембеле есть потенциал стать лучшим в мире на своей позиции, но мы не можем контролировать рынок»

Теги Барселона Хави Ла Лига Усман Дембеле Футбол

Хави отметил, что Усман Дембеле может стать лучшим игроком в мире на своей позиции.

«Я уже много, много раз говорил, что для меня он обладает потенциалом стать лучшим в мире на своей позиции. Я говорил это на своей презентации и повторю сегодня: он для меня – ценный актив. Я даю ему много уверенности, а он дает ее мне.

Мы не можем контролировать рынок. Есть отступные, и это решение игрока. Я вижу, что он счастлив. Ему придется решать. Я вижу, что он очень хорошо адаптирован. Он сказал нам, что счастлив», – сказал тренер «Барселоны».

Напомним, ранее сообщалось, что Дембеле может перейти в «ПСЖ».

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25 комментариев

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Football_legend
За все время в Барсе запомнился только промахом в 1/2 финала лч с ливерпулем.
+12
-1
+11
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Tristan...
Ответ Владимир Владимир
Вот уже 5 лет мы это слушаем, а воз и ныне там. 26 лет парню, вряд ли он взорвётся до лучшего в мире на своей позиции)
Чави не тренировал его все эти 5 лет... Насчёт лучшего в мире на своей позиции - конечно, вряд ли. Но "одним из" ещё может. Бензема вон в 34 взорвался до лучшего на позиции...
+11
-2
+9
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Direct free kick
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
интересно в парочке Риго-Гура, кто актив, а кто пассив?
риго с алексаднром северным наверно
+4
0
+4
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Владимир Владимир
Вот уже 5 лет мы это слушаем, а воз и ныне там. 26 лет парню, вряд ли он взорвётся до лучшего в мире на своей позиции)
+5
-3
+2
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vaniaEee
Ответ Tristan...
Чави не тренировал его все эти 5 лет... Насчёт лучшего в мире на своей позиции - конечно, вряд ли. Но "одним из" ещё может. Бензема вон в 34 взорвался до лучшего на позиции...
Да Бензема всегда хорош был
Просто в тот год все совпало нельзя лучше
+2
0
+2
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Оливер Кан удаляет Роберту
Ответ Direct free kick
Хави в октябре: "А я и не знал, что актив может стать пассивом"
интересно в парочке Риго-Гура, кто актив, а кто пассив?
+4
-3
+1
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Ихарь Окенфэйлов
Ответ Football_legend
За все время в Барсе запомнился только промахом в 1/2 финала лч с ливерпулем.
Ох, ты прям на больную мозоль, да со всего размаху...
+1
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BurBon
Прошлым летом деньги были, могли переподписать, ну если уж так сильно агент борзел, надо было давить до конца и не соглашатся на такие условия, при которых Барсе опять ставят условия.
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Манковский
У ноунейма и лентяя как Дюмбиле в 26 лет нет шансов стать лучшим на своей позиции.
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По чётным за Реал, по нечётным за Барсу
Дембеле играет нормально 1 месяц в году максимум)
Остальное время лечится и чиллит
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BZB
Дембеле от Хави не уйдёт.
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GuruFutbola
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Анвар Масимов
Ответ vaniaEee
Да Бензема всегда хорош был Просто в тот год все совпало нельзя лучше
всегда был лучшим ??? ты футбол года два смотришь ? он раньше с метра в пустые не забивал
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therealgreenman
Всё конечно бы хорошо, всё при нём, но вот хрустальность уже никуда не денется у него, увы…
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Анвар Масимов
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Стоило лошку в товарке забить дурака, как пошел мегапиар лишь бы продать это бегающее бревно))
причем тут Вини?
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Vinnipukh Vinni
Ответ lovec23
Хави его всегда очень хвалит, но мне наверное очень не везёт . Носиться бестолково , бесконечные прострелы в штрафную
У него высокая скорость, отличная техника. Но верно отмечено, что он бестолковый.
Судя по словам Хави, он надеется к Дембеле прикрутить голову.
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Анвар Масимов
Ответ Манковский
У ноунейма и лентяя как Дюмбиле в 26 лет нет шансов стать лучшим на своей позиции.
этот ноунейм , вчера как детей катал весь мадридский фланг
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Манковский
Ответ Анвар Масимов
этот ноунейм , вчера как детей катал весь мадридский фланг
Никому не интересны товарняки. Через 10 лет никто и не вспомнит что он вообще играл.
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