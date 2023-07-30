Хави: «У Дембеле есть потенциал стать лучшим в мире на своей позиции, но мы не можем контролировать рынок»

Хави отметил, что Усман Дембеле может стать лучшим игроком в мире на своей позиции.

«Я уже много, много раз говорил, что для меня он обладает потенциалом стать лучшим в мире на своей позиции. Я говорил это на своей презентации и повторю сегодня: он для меня – ценный актив. Я даю ему много уверенности, а он дает ее мне.

Мы не можем контролировать рынок. Есть отступные, и это решение игрока. Я вижу, что он счастлив. Ему придется решать. Я вижу, что он очень хорошо адаптирован. Он сказал нам, что счастлив», – сказал тренер «Барселоны».

Напомним, ранее сообщалось, что может перейти в «ПСЖ».