Хавбек «Пари НН» Севикян готов сменить спортивное гражданство с российского на армянское: «С удовольствием поехал бы играть за свою страну и нацию»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу сборная Армении по футболу Пари НН Эдгар Севикян Футбол

Хавбек Эдгар Севикян готов сменить спортивное гражданство с российского на армянское.

– В последнее время с тобой не связывались из Федерация футбола Армении?

– Нет.

– Есть ли мысли о смене спортивного гражданства на армянское?

– Если будет предложение от футбольной федерации Армении, то я с удовольствием соглашусь. Хотелось бы играть за сборную Армении. Смотрел последние матчи и был рад результатам команды. Это очень круто для нас!

– Но ты забил гол в ворота «Динамо», стал больше играть. Сейчас ждешь вызова?

– Я ничего не жду после матча с «Динамо». Это был обычный матч, где наша команда победила. Я повторюсь, что с удовольствием поехал бы играть за свою страну и нацию, – сказал футболист «Пари НН».

Напомним, Севикян родился в Москве и выступал за сборную России на юношеском и молодежном уровнях.

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7 комментариев

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Filipp Gorski
Удачи! За то сможешь поиграть за сборную в официальных матчах
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Антон Фалафель
Ахперок прав. Надо играть за свою страну!
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AMORR 987
С таким количеством результативных действий ему и в сборной Армении ничего не светит.
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Q1W2E3A!S!D!
Круто выращиваем патриотов, которые родились в Москве, но своей страной называют Армению
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