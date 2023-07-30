Хавбек «Пари НН» Севикян готов сменить спортивное гражданство с российского на армянское: «С удовольствием поехал бы играть за свою страну и нацию»

Хавбек Эдгар Севикян готов сменить спортивное гражданство с российского на армянское.

– В последнее время с тобой не связывались из Федерация футбола Армении?

– Нет.

– Есть ли мысли о смене спортивного гражданства на армянское?

– Если будет предложение от футбольной федерации Армении, то я с удовольствием соглашусь. Хотелось бы играть за сборную Армении. Смотрел последние матчи и был рад результатам команды. Это очень круто для нас!

– Но ты забил гол в ворота «Динамо», стал больше играть. Сейчас ждешь вызова?

– Я ничего не жду после матча с «Динамо». Это был обычный матч, где наша команда победила. Я повторюсь, что с удовольствием поехал бы играть за свою страну и нацию, – сказал футболист «Пари НН».

Напомним, Севикян родился в Москве и выступал за сборную России на юношеском и молодежном уровнях.