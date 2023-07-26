Владелец «Тоттенхэма» обвинен в инсайдерской торговле ценными бумагами. 86-летний миллиардер передавал информацию друзьям, любовницам и личным пилотам

Владельца «Тоттенхэма» обвинили в инсайдерской торговле.

был обвинен федеральной прокуратурой США во вторник в организации инсайдерской торговли ценными бумагами.

По словам прокурора южного округа Нью-Йорка Дэмиана Уильямса, миллиардер передавал друзьям, а также личным пилотам, ассистентам и романтическим партнерам инсайдерскую информацию от компаний, в которых он был инвестором.

«Мы утверждаем, что в течение многих лет Джо Льюис злоупотреблял своим доступом в корпоративные залы заседаний и неоднократно предоставлял инсайдерскую информацию своим романтическим партнерам, своим личным помощникам, своим частным пилотам и своим друзьям.

Затем эти люди воспользовались этой инсайдерской информацией и заработали миллионы долларов на фондовом рынке, потому что благодаря Льюису их вложения оказались верными.

Во всем этом не было необходимости, Джо Льюис – богатый человек. Но, как мы утверждаем, он использовал инсайдерскую информацию как способ платить своим сотрудникам или осыпать подарками своих друзей и любовниц», – заявил Уильямс.

Прокуроры заявили, что в некоторых случаях владелец « » одалживал деньги своим знакомым – например, в октябре 2019 года, когда он перевел 1 млн долларов двум пилотам, чтобы они могли купить акции биотехнологической компании Mirati.

В обвинительном заключении цитируется сообщение одного пилота другу: «Босс одолжил нам с Марти по 500 000 долларов на это». Пилот предположил, что у Льюиса «есть внутренняя информация», поскольку «иначе ему бы незачем было заставлять нас инвестировать». Оба пилота погасили свои кредиты вскоре после того, как Mirati объявила о положительных результатах клинического испытания, в результате чего цена акций компании выросла на 16,7%.

Льюис был взят под стражу, сегодня он предстанет перед федеральным окружным судом Манхэттена. Премьер-лига не планирует вводить санкции в отношении владельца «Тоттенхэма».

86-летний Джо Льюис – основатель инвестиционной компании Tavistock Group, его состояние оценивается в 6,55 миллиарда долларов. Он владеет мажоритарным пактом акций «Тоттенхэма» с 2001 года.