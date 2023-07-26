Владелец «Тоттенхэма» обвинен в инсайдерской торговле ценными бумагами. 86-летний миллиардер передавал информацию друзьям, любовницам и личным пилотам

Теги премьер-лига Англия происшествия Тоттенхэм Джо Льюис деньги Футбол

Владельца «Тоттенхэма» обвинили в инсайдерской торговле.

Джо Льюис был обвинен федеральной прокуратурой США во вторник в организации инсайдерской торговли ценными бумагами.

По словам прокурора южного округа Нью-Йорка Дэмиана Уильямса, миллиардер передавал друзьям, а также личным пилотам, ассистентам и романтическим партнерам инсайдерскую информацию от компаний, в которых он был инвестором.

«Мы утверждаем, что в течение многих лет Джо Льюис злоупотреблял своим доступом в корпоративные залы заседаний и неоднократно предоставлял инсайдерскую информацию своим романтическим партнерам, своим личным помощникам, своим частным пилотам и своим друзьям.

Затем эти люди воспользовались этой инсайдерской информацией и заработали миллионы долларов на фондовом рынке, потому что благодаря Льюису их вложения оказались верными. 

Во всем этом не было необходимости, Джо Льюис – богатый человек. Но, как мы утверждаем, он использовал инсайдерскую информацию как способ платить своим сотрудникам или осыпать подарками своих друзей и любовниц», – заявил Уильямс.

Прокуроры заявили, что в некоторых случаях владелец «Тоттенхэма» одалживал деньги своим знакомым – например, в октябре 2019 года, когда он перевел 1 млн долларов двум пилотам, чтобы они могли купить акции биотехнологической компании Mirati.

В обвинительном заключении цитируется сообщение одного пилота другу: «Босс одолжил нам с Марти по 500 000 долларов на это». Пилот предположил, что у Льюиса «есть внутренняя информация», поскольку «иначе ему бы незачем было заставлять нас инвестировать». Оба пилота погасили свои кредиты вскоре после того, как Mirati объявила о положительных результатах клинического испытания, в результате чего цена акций компании выросла на 16,7%.

Льюис был взят под стражу, сегодня он предстанет перед федеральным окружным судом Манхэттена. Премьер-лига не планирует вводить санкции в отношении владельца «Тоттенхэма».

86-летний Джо Льюис – основатель инвестиционной компании Tavistock Group, его состояние оценивается в 6,55 миллиарда долларов. Он владеет мажоритарным пактом акций «Тоттенхэма» с 2001 года.

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33 комментария

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Oleg A.A.
А всего лишь не продали "Спартаку" игрока.... ))
+113
-2
+111
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red hikkikomori
Жаль этого добряка)
+59
-3
+56
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Sakha yola
большой души человек 👍
+45
-1
+44
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BBshkin
Ответ red hikkikomori
Жаль этого добряка)
Вот вот, помогал людям чуть подзаработать, а его за это в тюрьму
+41
-1
+40
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Streetbor
Хорошо иметь в 86 лет любовницу)) Дон Сильвио бы одобрил.
+31
-2
+29
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London-D
Ответ Streetbor
Хорошо иметь в 86 лет любовницу)) Дон Сильвио бы одобрил.
Причём и не одну, судя по всему)
+21
0
+21
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red hikkikomori
Ответ BBshkin
Вот вот, помогал людям чуть подзаработать, а его за это в тюрьму
Всем бы такого друга/ начальника/ любовника)
+16
0
+16
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Ебздрогыч
Дед-миллиардер попробовал в этой жизни все, под конец еще и в тюрьме посидит!
+17
-4
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Счастье жить
мелочевка на фоне успеха «БайкалФинансГруп», чивоуштам

бгг
+9
-1
+8
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John_Doe44
Романтический партнер))) Надо запомнить определение))
+6
0
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mj23.net
Ха. Только пару дней назад наехал на Леви, чтобы тот продал Кейна, если тот не переподпишет контракт. И вот те на. Леви страшный человек.
+6
0
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Lokomotiv__1992
Робин Гуд современности) хотя мог просто раздавать деньги ..а тут даже лучше придумал , ничего плохого в этом не вижу )
+4
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Максим Черкашин
Льюис: Леви продавай Кейна.
Леви: Идёт за папочкой с компроматом на владельца.😎
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Marcus-light
Любовницы 86-летнего деда торговали ценными бумагами. О славный новый мир
+3
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Ничего Смешного
Ответ BBshkin
Вот вот, помогал людям чуть подзаработать, а его за это в тюрьму
Кому-то заработать, кому-то потерять)
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justbored
Абсолютный герой и лучший босс на свете.
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Усатый КозлоБык ©
Бывалый темщик
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HRYNDEL
У нас в деревне было это давным давно, тоже был такой добрый дед, он подходил ко всем и спрашивал хочешь рублик вон возьми достань из кармана брюк , а в кармане его хер лежал просунутый через дырку)))))))))
+2
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.ru
пойди на биржу и купи себе немного акций, дорогуша... примерно такой фразой миллиардер по утрам выпроваживал своих раскатавших губу на бриллианты любовниц...
+2
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sashafan2
Какой уникальный миллиардер. Как правило, миллиардеры никому полезных советов не дают.
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Тюменец
Пхаха! Старина Льюис, на старости лет, хоть как-то решил задобрить Создателя, глядя на то, что творит Леви )))
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Olajuvon
Всегда мечтал заиметь такого друга)
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brace
Ответ Sakha yola
большой души человек 👍
Ха ха ха
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Mega• Battman
срочно заставить продать ТТХ
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Zlodimir
Какой странный человек! Пока все кого то принуждали с ними «спать», он лишь хотел всех сделать ещё счастливей 🤗
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