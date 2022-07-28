Ассистент генменеджера «Миннесоты» вернется к работе агентом

Ассистент генерального менеджера «Миннесоты» Джо Брэнч покинет свою должность, пишет инсайдер НБА Марк Стейн.

Брэнч будет работать в агентствах BDA Sports и WME Sports. До получение должности в клубе (2019) функционер представлял агентство Roc Nation известного музыканта Jay-Z.

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