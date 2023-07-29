Хамес подписал с «Сан-Паулу» контракт до 2025-го. Экс-хавбек «Реала» пришел свободным агентом

Хамес Родригес продолжит карьеру в чемпионате Бразилии.

« » объявил о подписании с полузащитником контракта сроком до 30 июня 2025 года.

Колумбиец присоединился к новой команде в качестве свободного агента. В прошлом сезоне он выступал за «Олимпиакос» и «Аль-Райян», ранее – за «Эвертон», «Реал» и другие клубы.

Подробно со статистикой 32-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

Изображение: twitter.com/SaoPauloFC