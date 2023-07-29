Хамес подписал с «Сан-Паулу» контракт до 2025-го. Экс-хавбек «Реала» пришел свободным агентом
Хамес Родригес продолжит карьеру в чемпионате Бразилии.
«Сан-Паулу» объявил о подписании с полузащитником контракта сроком до 30 июня 2025 года.
Колумбиец присоединился к новой команде в качестве свободного агента. В прошлом сезоне он выступал за «Олимпиакос» и «Аль-Райян», ранее – за «Эвертон», «Реал» и другие клубы.
Подробно со статистикой 32-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.
Изображение: twitter.com/SaoPauloFC
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