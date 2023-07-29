Хамес подписал с «Сан-Паулу» контракт до 2025-го. Экс-хавбек «Реала» пришел свободным агентом

Теги высшая лига Бразилия Сан-Паулу трансферы Хамес Родригес Футбол

Хамес Родригес продолжит карьеру в чемпионате Бразилии.

«Сан-Паулу» объявил о подписании с полузащитником контракта сроком до 30 июня 2025 года.

Колумбиец присоединился к новой команде в качестве свободного агента. В прошлом сезоне он выступал за «Олимпиакос» и «Аль-Райян», ранее – за «Эвертон», «Реал» и другие клубы.

Подробно со статистикой 32-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

Изображение: twitter.com/SaoPauloFC

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8 комментариев

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Пацанчик реальный
Ужас конечно,как он быстро сдулся!потенциал у него конечно бал огромный,жаль что не сумел его реализовать!
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Дядя ТУРА
чемпионат мира. гол Уругваю с разворота. кайф
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Его Величество Златан
сбитый летчик приземлился в бразилии
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corazón blanco
Жаль, что Хамес вымирающий вид футболиста, 10-ка с которым уже мало играют, у Анчелотти и Хайнкесса в Баварии был просто великолепен, но из-за ограниченности так и не смог заиграть также ярко на других позициях, отсюда и такое быстрое пике вниз. Яркий был игрок, а голы забивал на любой вкус.
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Vladimir Kotelevskiy
Дално вам. Он по стате всегда был хорош. Да не топ, но его помнят.
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Sanan1908
Блин ему ещё 32, а по ощущениям лет 5-7 назад сдулся
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Мохнатый55
Кроме нескольких эффектных голов так ничем особым не запомнился.
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Человек1991
Джеймс Родригес 170 голов 150 голевых пасов в карьере , можно сказать что очень хорошо для его позиции и с учётом многих травм.
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