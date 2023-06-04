Азар – худший трансфер «Реала» по версии Goal. Йович – 2-й, Кака – 4-й, Хамес – 6-й, Кассано – 13-й

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Эден Азар признан Goal худшим трансфером в истории «Реала».

За четыре сезона в клубе бельгиец провел 76 игр и столько же пропустил из-за травм. Этим летом он покидает команду в качестве свободного агента.

Полный рейтинг неудачных сделок мадридцев выглядит так:

1. Эден Азар – 120 млн евро, куплен в 2019 году;

2. Лука Йович – 66 млн евро, 2019 год;

3. Джонатан Вудгейт – 18,3 млн евро, 2004 год;

4. Кака – 65 млн евро, 2009 год;

5. Элвер Балич – 26 млн евро, 1999 год;

6. Хамес Родригес – 80 млн евро, 2014 год;

7. Николя Анелька – 34,5 млн евро, 1999 год;

8. Вальтер Самуэль – 25 млн евро, 2004 год;

9. Роберт Просинечки – 15 млн евро, 1991 год;

10. Рейньер – 30 млн евро, 2020 год;

11. Педро Леон – 10 млн евро, 2010 год;

12. Хавьер Савиола – бесплатно, 2007 год;

13. Антонио Кассано – 5 млн евро, 2006 год;

14. Ройстон Дренте – 14 млн евро, 2007 год;

15. Жюльен Фобер – аренда, 2009 год;

16. Данило – 31,5 млн евро, 2015 год.

Все, Азар уходит из «Реала». Он страдал: когда травмировался и сколько стоили полезные действия?

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100 комментариев

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Владимир Самсонов
Не согласен, что трансфер за 0 в принципе может быть в рейтинге
+122
-8
+114
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ShamilK
Какого хрена Хамес на 6 месте среди провалов? Первый сезон он отыграл шикарно, а затем его Зидан просто задвинул и не давал шанса. Да и Кака всеми силами пытался успешно выступать, но ему травмы не дали заиграть. На их месте должен быть Энрик, который сейчас даже в заявку Палмейраса не попадет, чистый развод на бабки
+101
-13
+88
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EKSPERT
Кака я не сказал бы что провал прям на 4-е место.
Когда был здоров это также был топ футболист в составе Реале.
+53
-3
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Алексей Муравьёв
Ответ DolJun
в реале - да, но главный развод в истории футбола был и остается коутиньо.
Азар главный, Коутиньо хоть какую-то пользу приносил, понятное дело не окупил свой трансфер, но хоть что-то делал, а Азар вообще ниче не делал несколько лет, при этом получая самую высокую зп в Ла Лиге!
+28
-2
+26
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Владимир Самсонов
Ответ Ivchev
Ну нет, считаю что может. Если футболисту портили зп а он не сделал НИЧЕГО, то это все равно провал.
Согласен, что это неудача, но это не ТРАНСФЕРНЫЙ провал.
Так-то большая часть выпускников молодёжек сидит на лавке пару-тройку сезонов и получает зарплату, иногда даже не получая шансов.
+22
-3
+19
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Фран
Анелька легенда Реала так-то. Двушку Баварии кто отгружал за два матча, в своё время?)
+20
-4
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ShamilK
Ильяраменди должен быть здесь. Полный провал, вообще непонятный игрок и брали ведь его в качестве замены Хаби.
+15
0
+15
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iegord
Хамес не заслужил быть в этой компании. Первый сезон был хорош, потом просто не сошелся с Зиданом в игровых или каких-то других взглядах
+16
-4
+12
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Владимир Самсонов
Ответ Flavius
Любопытно, что Бейла, которого хейтили фанаты Реала, в этом списке совсем нет ))
Так Бейл забивал в финале ЛЧ. Одним этим окупил трансфер
+13
-2
+11
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Ivchev
Ответ Владимир Самсонов
Не согласен, что трансфер за 0 в принципе может быть в рейтинге
Ну нет, считаю что может. Если футболисту портили зп а он не сделал НИЧЕГО, то это все равно провал.
+14
-3
+11
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Flavius
Любопытно, что Бейла, которого хейтили фанаты Реала, в этом списке совсем нет ))
+14
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Экочёрт 4000
Ответ ShamilK
Какого хрена Хамес на 6 месте среди провалов? Первый сезон он отыграл шикарно, а затем его Зидан просто задвинул и не давал шанса. Да и Кака всеми силами пытался успешно выступать, но ему травмы не дали заиграть. На их месте должен быть Энрик, который сейчас даже в заявку Палмейраса не попадет, чистый развод на бабки
Эндрик ребёнок ещё, поэтому и не попадает
+11
-2
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werowolf-gears
Бесплатный Савиола есть - а Шахина нет
+10
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ОттоДракула
Робиньо?
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ZA.RMA
Ответ GuruFutbola
Привет, на каком канале будешь смотреть финал лч реал - Милан?)
Приветусики, там же, где и ты хотел посмотреть Барселона-ПСЖ
+11
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Бахти 86
Ответ EKSPERT
Кака я не сказал бы что провал прям на 4-е место. Когда был здоров это также был топ футболист в составе Реале.
Кака именно что провал . Его купили за 80 лямов как обладателя ЗМ. Он должен был по идее стать главным оркестром в центре поля в Малриде. В итоге провальный сезон и на следующей год его место в старте занимал уже Месут Озил за которого платили в 6 раз меньше чем за Кака. После этого Кака уже в концовках матчей выходил вместо Озила
+13
-5
+8
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Сикарио
Ответ Flavius
Любопытно, что Бейла, которого хейтили фанаты Реала, в этом списке совсем нет ))
Бейл если что это легенда Реала.
+9
-1
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Сикарио
Анелька в свое время Баварию на колени поставил, а Савиола пенку на кубке РЖД забил)
+11
-4
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Конешевич
Ответ ShamilK
Какого хрена Хамес на 6 месте среди провалов? Первый сезон он отыграл шикарно, а затем его Зидан просто задвинул и не давал шанса. Да и Кака всеми силами пытался успешно выступать, но ему травмы не дали заиграть. На их месте должен быть Энрик, который сейчас даже в заявку Палмейраса не попадет, чистый развод на бабки
В каждом матче выходит, в 7 матчах чемпа 2 гола )
+7
-1
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ZA.RMA
Споров быть не должно, худший в 21 веке точно.
+12
-6
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VictorVallecano
Ответ GuruFutbola
Я к ивану не обращался, избавь меня от своего внимания, желательно навсегда)
Нормально тебя умыли в очередной раз.
+5
0
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mbgazhnokov@mail.ru
А где Майкл Оуэн?
+7
-2
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Владимир Самсонов
Ответ EKSPERT
Кака я не сказал бы что провал прям на 4-е место. Когда был здоров это также был топ футболист в составе Реале.
К сожалению, здоров он был редко.
+3
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Кино Музыка
Рад что в этом списке нет Бейла. Хороший игрок.
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Kikilboka
Ответ Flavius
Любопытно, что Бейла, которого хейтили фанаты Реала, в этом списке совсем нет ))
Бэйл стал разочарованьем, ибо потенциала у него было на ЗМ. А деньги за трансфер он сполна отработал, так что это точно не трансферный провал
+3
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