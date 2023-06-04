Эден Азар признан Goal худшим трансфером в истории «Реала».

За четыре сезона в клубе бельгиец провел 76 игр и столько же пропустил из-за травм. Этим летом он покидает команду в качестве свободного агента.

Полный рейтинг неудачных сделок мадридцев выглядит так:

1. – 120 млн евро, куплен в 2019 году;

2. – 66 млн евро, 2019 год;

3. – 18,3 млн евро, 2004 год;

4. Кака – 65 млн евро, 2009 год;

5. – 26 млн евро, 1999 год;

6. – 80 млн евро, 2014 год;

7. Николя Анелька – 34,5 млн евро, 1999 год;

8. Вальтер Самуэль – 25 млн евро, 2004 год;

9. Роберт Просинечки – 15 млн евро, 1991 год;

10. Рейньер – 30 млн евро, 2020 год;

11. Педро Леон – 10 млн евро, 2010 год;

12. Хавьер Савиола – бесплатно, 2007 год;

13. Антонио Кассано – 5 млн евро, 2006 год;

14. Ройстон Дренте – 14 млн евро, 2007 год;

15. Жюльен Фобер – аренда, 2009 год;

16. Данило – 31,5 млн евро, 2015 год.

Все, Азар уходит из «Реала». Он страдал: когда травмировался и сколько стоили полезные действия?

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