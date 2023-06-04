Азар – худший трансфер «Реала» по версии Goal. Йович – 2-й, Кака – 4-й, Хамес – 6-й, Кассано – 13-й
Эден Азар признан Goal худшим трансфером в истории «Реала».
За четыре сезона в клубе бельгиец провел 76 игр и столько же пропустил из-за травм. Этим летом он покидает команду в качестве свободного агента.
Полный рейтинг неудачных сделок мадридцев выглядит так:
1. Эден Азар – 120 млн евро, куплен в 2019 году;
2. Лука Йович – 66 млн евро, 2019 год;
3. Джонатан Вудгейт – 18,3 млн евро, 2004 год;
4. Кака – 65 млн евро, 2009 год;
5. Элвер Балич – 26 млн евро, 1999 год;
6. Хамес Родригес – 80 млн евро, 2014 год;
7. Николя Анелька – 34,5 млн евро, 1999 год;
8. Вальтер Самуэль – 25 млн евро, 2004 год;
9. Роберт Просинечки – 15 млн евро, 1991 год;
10. Рейньер – 30 млн евро, 2020 год;
11. Педро Леон – 10 млн евро, 2010 год;
12. Хавьер Савиола – бесплатно, 2007 год;
13. Антонио Кассано – 5 млн евро, 2006 год;
14. Ройстон Дренте – 14 млн евро, 2007 год;
15. Жюльен Фобер – аренда, 2009 год;
16. Данило – 31,5 млн евро, 2015 год.
Все, Азар уходит из «Реала». Он страдал: когда травмировался и сколько стоили полезные действия?
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