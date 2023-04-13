Хамес Родригес ушел из «Олимпиакоса» – стороны расторгли контракт

Хамес Родригес и «Олимпиакос» расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.

«Хамес всегда будет частью нашего клуба и членом красно-белой семьи. Мы благодарим его и желаем ему всяческих успехов в будущем», – сообщил официальный аккаунт «Олимпиакоса» в инстаграме.

Хамес перешел в «Олимпиакос» летом 2022 года. В 20 матчах чемпионата Греции колумбийский полузащитник забил 5 голов и отдал 6 голевых передач. Его подробная статистика доступна здесь.