Хамес Родригес ушел из «Олимпиакоса» – стороны расторгли контракт

Теги трансферы Олимпиакос высшая лига Греция Сборная Колумбии по футболу Хамес Родригес Футбол

Хамес Родригес и «Олимпиакос» расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.

«Хамес всегда будет частью нашего клуба и членом красно-белой семьи. Мы благодарим его и желаем ему всяческих успехов в будущем», – сообщил официальный аккаунт «Олимпиакоса» в инстаграме.

Хамес перешел в «Олимпиакос» летом 2022 года. В 20 матчах чемпионата Греции колумбийский полузащитник забил 5 голов и отдал 6 голевых передач. Его подробная статистика доступна здесь.

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6 комментариев

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DonaldBrashear 2.0
эх, Хамес, такой игрок был, ЧМ-14 лично у меня связан с его именем, как же великолепно он тогда играл.
Статистика приличная вроде, жаль, что уходит. Его бы к Роналду в Аль-Наср, уверен, что передач раздавал бы очень много.
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Бухгалтер2021
что то там видимо атмосфера не здоровая,что топчики уходят.хотя судя по результатам печально.с кубка вылетели.в чемпионате 3 только
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Тюменец
Вроде и играл неплохо... интересно где окажется. Турция?
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a.k.a. DRAGON0928
Хамес так сильно сдал?
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Юрий Верхотуров
игрок одного сезона
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Николай Корягин
Как то быстро они Марсело и Хамеса слили
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