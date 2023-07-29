Эракович дебютировал за «Зенит», заменив травмированного Чистякова на 17-й минуте игры с «Ростовом»

Теги Зенит Ростов премьер-лига Россия травмы Дмитрий Чистяков Страхиня Эракович Здоровье Футбол

Страхиня Эракович впервые сыграл за «Зенит» – вследствие травмы Дмитрия Чистякова.

Российский защитник на протяжении нескольких минут испытывал болевые ощущения в области поясницы, и тренерский штаб петербуржцев принял решение заменить его.

На 17-й минуте игры 2-го тура Мир РПЛ против «Ростова» (0:0, первый тайм) на поле вместо Чистякова появился Эракович, приобретенный у «Црвены Звезды» 23 июля.

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17 комментариев

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tapocheg
Чистякову - здоровья. Эраковичу - успехов. Болельщикам - интересной игры.
+18
-1
+17
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Deca
Мелехин не успевает, таким темпом он наиграет на 2 серию "Бандитского Петербурга".
+11
0
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Eg0r
Удачи!!!
+7
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+7
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Максим Примак
Здоровья Дмитрий! Эраковичу удачи в дебюте!
+6
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Сергей Жарковский
Чистякову скорейшего выздоровления, Зениту победы!
+3
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Onion
Эракович-Родригао. Ренан любого заменяет в матчах с явно более слабыми соперниками. Алипа подарить Фенеру, Чистякову, при всем уважении - думать, что делать дальше.
+4
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Виталик Украинский
Ответ Пикачу82
Ростов вперед! Но думаю судьи подтащат мешок..
Пока что судьи тащат ростовские поленья, 3-4 ЖК простили.
+4
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костянчик1918
Что тренер у Ростова мерзкий подписант , что игроки мерзкие 🤮
+4
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Kexit Kexit
боюсь сглазить, но кажется именно такого ЦЗ мы давно ждали
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Любовь Мелехова
Ответ Onion
Эракович-Родригао. Ренан любого заменяет в матчах с явно более слабыми соперниками. Алипа подарить Фенеру, Чистякову, при всем уважении - думать, что делать дальше.
Читаете мои мысли.
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Nick Crosier
Смотрелся уверенно
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Onion
Ответ костянчик1918
Что тренер у Ростова мерзкий подписант , что игроки мерзкие 🤮
Игроки нормальные у Ростова, тренер - да, такое... Не даст ему Павел Федорович ничего выиграть.
+1
-1
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Валерий Охотин
Ответ Сергей Жарковский
Чистякову скорейшего выздоровления, Зениту победы!
И чтобы присел на лавку, отдохнул .
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