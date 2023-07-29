Эракович дебютировал за «Зенит», заменив травмированного Чистякова на 17-й минуте игры с «Ростовом»

Страхиня Эракович впервые сыграл за «Зенит» – вследствие травмы Дмитрия Чистякова.

Российский защитник на протяжении нескольких минут испытывал болевые ощущения в области поясницы, и тренерский штаб петербуржцев принял решение заменить его.

На 17-й минуте игры 2-го тура Мир против « » (0:0, первый тайм) на поле вместо появился , приобретенный у «Црвены Звезды» 23 июля.

«Ростов» – «Зенит». Ионов, Бакаев, Клаудиньо, Ерохин и Мантуан в составах. Онлайн-трансляция