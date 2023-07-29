Эракович дебютировал за «Зенит», заменив травмированного Чистякова на 17-й минуте игры с «Ростовом»
Страхиня Эракович впервые сыграл за «Зенит» – вследствие травмы Дмитрия Чистякова.
Российский защитник на протяжении нескольких минут испытывал болевые ощущения в области поясницы, и тренерский штаб петербуржцев принял решение заменить его.
На 17-й минуте игры 2-го тура Мир РПЛ против «Ростова» (0:0, первый тайм) на поле вместо Чистякова появился Эракович, приобретенный у «Црвены Звезды» 23 июля.
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