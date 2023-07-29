«Сосьедад» ведет с «МЮ» переговоры об аренде ван де Бека и обсуждает переход Регилона с «Тоттенхэмом»
«Реал Сосьедад» заинтересован в подписании Донни ван де Бека.
Как утверждает Marca, испанский клуб ведет с «Манчестер Юнайтед» переговоры об аренде полузащитника с правом выкупа. Спортивный директор «Сосьедада» Роберто Олабе убеждает нидерландца сменить команду.
В прошлом сезоне ван де Бек провел в АПЛ 7 матчей, не отметившись результативными действиями. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Также, по данным инсайдера Фабрицио Романо, «Реал Сосьедад» претендует на защитника «Тоттенхэма» Серхио Регилона. Переговоры пока на раннем этапе.
В сезоне-2022/23 испанец выступал за «Атлетико» на правах аренды. Детально его показатели можно изучить тут.
если смогут - немного изменю мнение по мёрто