«Сосьедад» ведет с «МЮ» переговоры об аренде ван де Бека и обсуждает переход Регилона с «Тоттенхэмом»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Реал Сосьедад Ла Лига возможные трансферы Тоттенхэм Роберто Олабе Арансабаль Донни ван де Бек Серхио Регилон Фабрицио Романо Футбол

«Реал Сосьедад» заинтересован в подписании Донни ван де Бека.

Как утверждает Marca, испанский клуб ведет с «Манчестер Юнайтед» переговоры об аренде полузащитника с правом выкупа. Спортивный директор «Сосьедада» Роберто Олабе убеждает нидерландца сменить команду.

В прошлом сезоне ван де Бек провел в АПЛ 7 матчей, не отметившись результативными действиями. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Также, по данным инсайдера Фабрицио Романо, «Реал Сосьедад» претендует на защитника «Тоттенхэма» Серхио Регилона. Переговоры пока на раннем этапе.

В сезоне-2022/23 испанец выступал за «Атлетико» на правах аренды. Детально его показатели можно изучить тут.

 

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28 комментариев

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DavidRobertJosephBeckham
Ответ Dm Kznts
Романо пишет что за ВДБ испанцы готовы выложить около 25 млн евро
Сказочные цифры, не верю что так будет.
+17
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+16
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ПравдоРуб
Я так надеялся что Тен Хаг его реанимирует, все-таки в Аяксе он шикарно играл, но видимо не судьба
+14
0
+14
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Marina_Greta
Все таки, Ван Де Бек из всего десанта Аякса наверное самый неудачный, не показал толком ничего.
+16
-4
+12
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Причёска Бэйла
Ответ Dm Kznts
Романо пишет что за ВДБ испанцы готовы выложить около 25 млн евро
За него даже 10-15 вытянуть было бы мегауспехом.
+9
-1
+8
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vladimirzavodovskiii@gmail.com
Ответ DavidRobertJosephBeckham
Сказочные цифры, не верю что так будет.
Для МЮ это будет очень хорошо, если за 25 млн продадут
+6
0
+6
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Marina_Greta
Ответ ПравдоРуб
Я так надеялся что Тен Хаг его реанимирует, все-таки в Аяксе он шикарно играл, но видимо не судьба
Да как-то даже жаль его , в Аяксе он действительно был хорош , я думала, что быстрее маленький Мартинес провалится, а оно вышло вон как) Лисандро боец до мозга костей, а ВДБ просто поник и по итогу глубоко осел на скамье. Ну было бы слишком сказочно, если бы каждый игрок, какого привёл ЭТХ заиграл бы)
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+4
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DavidRobertJosephBeckham
Нафиг аренды, пусть выкупают Донни, а то это будет аренда и большую часть зп все равно МЮ платить будет.
+5
-1
+4
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Dm Kznts
Ответ DavidRobertJosephBeckham
Сказочные цифры, не верю что так будет.
да и я тоже.
если смогут - немного изменю мнение по мёрто
+4
-1
+3
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JamesBulger7
Ответ Marina_Greta
Все таки, Ван Де Бек из всего десанта Аякса наверное самый неудачный, не показал толком ничего.
Рано списывать парня, как раз аренда в сосьедад может поправить положение. Меньше давления, и больше практики 🤝
+3
0
+3
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Dm Kznts
Романо пишет что за ВДБ испанцы готовы выложить около 25 млн евро
+6
-3
+3
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LosBlancos
Ответ ПравдоРуб
Я так надеялся что Тен Хаг его реанимирует, все-таки в Аяксе он шикарно играл, но видимо не судьба
был шанс, жаль травмтровался серьёзно
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Elik1989
Ответ DavidRobertJosephBeckham
Нафиг аренды, пусть выкупают Донни, а то это будет аренда и большую часть зп все равно МЮ платить будет.
И в итоге все бесплатно потом уходят.
+1
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KataDiaz
Ответ Dm Kznts
Романо пишет что за ВДБ испанцы готовы выложить около 25 млн евро
испанские клубы такие деньги не платят, это не апл)), будут копейки или аренда
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Sultan Turarbek
Ответ Marina_Greta
Да как-то даже жаль его , в Аяксе он действительно был хорош , я думала, что быстрее маленький Мартинес провалится, а оно вышло вон как) Лисандро боец до мозга костей, а ВДБ просто поник и по итогу глубоко осел на скамье. Ну было бы слишком сказочно, если бы каждый игрок, какого привёл ЭТХ заиграл бы)
в начале сезона у него травма была, после чм ногу сломал
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граф Якунин
Ответ Marina_Greta
Да как-то даже жаль его , в Аяксе он действительно был хорош , я думала, что быстрее маленький Мартинес провалится, а оно вышло вон как) Лисандро боец до мозга костей, а ВДБ просто поник и по итогу глубоко осел на скамье. Ну было бы слишком сказочно, если бы каждый игрок, какого привёл ЭТХ заиграл бы)
Ван Ден бек немного раньше Тен хага пришел
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werowolf-gears
Ответ JamesBulger7
Рано списывать парня, как раз аренда в сосьедад может поправить положение. Меньше давления, и больше практики 🤝
Рано списывать? Он три года просто не играет - это как российских паспортистов до 30 лет талантами считают. Дайте еще мол время, потом огого как попрет
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Фран
Ответ Marina_Greta
Все таки, Ван Де Бек из всего десанта Аякса наверное самый неудачный, не показал толком ничего.
А кто толком что-то показал из того Аякса? Даже Де Йонг и Де Лигт до сих пор не особенно в своей тарелке. Да и МЮ очень своеобразный клуб, там и топовый Ди Мария, к примеру, ничего толком не показал.
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Эль Иберико
Регилон не нужен.
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ljolik888
Для Евро кубков нужно усиление . Регилон и ван де Бек не плохие игроки и усилят Сосьедат . Для ЛаЛиги отличные трансферы . Удачи Реалу в следущем сезоне и великолепно пошуметь в Лиге Чемпионов .
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Предан Мадриду!!!
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потеря века для футбола Ван де Бек
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Marina_Greta
Ответ DavidRobertJosephBeckham
Сказочные цифры, не верю что так будет.
Ну Ла Лига его шанс реанимировать карьеру, ценник нормальный, могут вполне купить, им под ЛЧ ой как надо укрепиться)
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stanvixx
С травмой посередине сезона не повезло пареньку. Может И выстрелил бы у 10Хага, жаль
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Любезный Коссутий
Ответ Dm Kznts
Романо пишет что за ВДБ испанцы готовы выложить около 25 млн евро
слишком хорошо, прям не верится
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Mercucio
Ответ DavidRobertJosephBeckham
Сказочные цифры, не верю что так будет.
25 млн вообще не сказочная цифра
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Любезный Коссутий
лучше продать ВДБ, конечно, очередная провальная покупка Оле, хз что с ним делать.
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