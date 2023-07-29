«Сосьедад» ведет с «МЮ» переговоры об аренде ван де Бека и обсуждает переход Регилона с «Тоттенхэмом»

«Реал Сосьедад» заинтересован в подписании Донни ван де Бека.

Как утверждает Marca, испанский клуб ведет с « » переговоры об аренде полузащитника с правом выкупа. Спортивный директор «Сосьедада» Роберто Олабе убеждает нидерландца сменить команду.

В прошлом сезоне ван де Бек провел в 7 матчей, не отметившись результативными действиями. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Также, по данным инсайдера Фабрицио Романо, « » претендует на защитника « » Серхио Регилона. Переговоры пока на раннем этапе.

В сезоне-2022/23 испанец выступал за «Атлетико» на правах аренды. Детально его показатели можно изучить тут.