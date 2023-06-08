«Динамо» ведет переговоры с российским тренером, помимо Рашовича. Окончательное решение – через 3-4 дня

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Вук Рашович Павел Пивоваров Дмитрий Гафин Футбол

«Динамо» может назначить нового главного тренера до конца недели.

Ранее сообщалось, что «Динамо» ведет переговоры с Вуком Рашовичем, который сейчас тренирует саудовский «Аль-Фейха». Рашович в данный момент находится в Сербии, переговоры с ним ведут Дмитрий Гафин и Павел Пивоваров.

По информации «РБ Спорт», «Динамо» также рассматривает кандидатуру российского специалиста. Ожидается, что окончательное решение будет принято через 3-4 дня.

Напомним, после увольнения Славиши Йокановича обязанности главного тренера «Динамо» исполняет Павел Алпатов. 

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?

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32 комментария

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Аннигиляторная Пушка
Если российский тренер это Слуцкий, то даже сейчас он лучше непонятных сербов. Йоканович на бумаге выглядел гораздо лучше, а этот Рашович вообще никаких надежд не внушает, уж даже Божович лучше наверное.
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sergey para
Рашович скользкий тип
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Брэд Либил
Ух какую легенду РФПЛ они откопали.
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lovkac
Надеюсь это будет Царь
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Peter Parker
Гаранина чтобы хотя бы не скучно смотреть или Парфенова, чтобы кубок выиграть?
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Ебздрогыч
Не зря сегодня была новость про Семина. Он единственный тренер, кто вживую помнит чемпионство Динамо
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Жаргал Шадапов
Давайте Кобелева
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Виталик Украинский
Талалаев неплохо себя зарекомендовал как "специалист". Да и Гогниев сейчас свободен.
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Александр Баскаков
Ответ argentina10
слишком много вариантов для гадания, надеюсь это не Слуцкий, Хохлов или Новиков....и не Черчесов.. а так то у нас сейчас спордир как раз тот пришел, который Слуцкого в Рубин пригласил....что то я очкую..
Слуцкий конечно
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Жаргал Шадапов
Ответ argentina10
слишком много вариантов для гадания, надеюсь это не Слуцкий, Хохлов или Новиков....и не Черчесов.. а так то у нас сейчас спордир как раз тот пришел, который Слуцкого в Рубин пригласил....что то я очкую..
Кобелев
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samarskij-kuzmich
Ответ Екн Лор
Как не фанат Динамо, хотелось бы увидеть Слуцкого. Да, совсем не факт что с ним результаты станут лучше, но хотя бы молодёжь прокачает
И весело опять же ))
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Брэд Либил
Ответ Екн Лор
Как не фанат Динамо, хотелось бы увидеть Слуцкого. Да, совсем не факт что с ним результаты станут лучше, но хотя бы молодёжь прокачает
ты видимо не то, что не фанат, но дикий хейтер Динамо, раз такое предллагаешь.
+3
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Смородская-Кикнадзе-Цорн
Ответ Ебздрогыч
Не зря сегодня была новость про Семина. Он единственный тренер, кто вживую помнит чемпионство Динамо
Он хоть и стар, но он суперстар! Как бы не абсурдно звучало тренеровать в таком возрасте, уверен что он справится лучше всяких Талалаевых и прочих Григорянов
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sebastian1410
Ответ argentina10
слишком много вариантов для гадания, надеюсь это не Слуцкий, Хохлов или Новиков....и не Черчесов.. а так то у нас сейчас спордир как раз тот пришел, который Слуцкого в Рубин пригласил....что то я очкую..
Уж лучше Слуцкий, чем очередной друг Бувача. Вместо уволенного Йокановича приглашают его бывшего ассистента, который в своей карьере гл. тренера дольше одного сезона в команде практически не задерживался.
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Слава Денисов
Ответ argentina10
слишком много вариантов для гадания, надеюсь это не Слуцкий, Хохлов или Новиков....и не Черчесов.. а так то у нас сейчас спордир как раз тот пришел, который Слуцкого в Рубин пригласил....что то я очкую..
Не пришел он. Утка ж
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Viktor Martunov
Ответ Аннигиляторная Пушка
Если российский тренер это Слуцкий, то даже сейчас он лучше непонятных сербов. Йоканович на бумаге выглядел гораздо лучше, а этот Рашович вообще никаких надежд не внушает, уж даже Божович лучше наверное.
Да Бувача кондратий хватит от русского, вроде его самого хотят, где-то читал.
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Spaten
Ответ lovkac
Надеюсь это будет Царь
Не царское это дело в свисток дуть. Тут Онопко нужен)
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i.ivanov...russia.dca......
Зря Гогниева не хотите. Навёл бы шороху
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Ape1sin
думаю, Гаранин был бы первым вариантом, если бы не провалился в Енисее сразу после странного Сочи
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Caerly
Менеджмент Динамо отчаялся отлавливать на улицах всех сербов подряд?
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Mixos Demid
Отличная работа менеджмента: по итогу выбираем из 2-х куч ….а.
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Andrey Yaroslavtsev
Может, Черышев?
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Екн Лор
Как не фанат Динамо, хотелось бы увидеть Слуцкого. Да, совсем не факт что с ним результаты станут лучше, но хотя бы молодёжь прокачает
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Алексей Ненахов
Бекиеч вроде свободны да и Лёня
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