«Динамо» ведет переговоры с российским тренером, помимо Рашовича. Окончательное решение – через 3-4 дня

«Динамо» может назначить нового главного тренера до конца недели.

Ранее сообщалось, что « » ведет переговоры с Вуком Рашовичем, который сейчас тренирует саудовский «Аль-Фейха». Рашович в данный момент находится в Сербии, переговоры с ним ведут Дмитрий Гафин и Павел Пивоваров.

По информации «РБ Спорт», «Динамо» также рассматривает кандидатуру российского специалиста. Ожидается, что окончательное решение будет принято через 3-4 дня.

Напомним, после увольнения Славиши Йокановича обязанности главного тренера «Динамо» исполняет Павел Алпатов.

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