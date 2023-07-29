«Шахтер» планирует проводить домашние матчи ЛЧ в Гамбурге. В прошлом сезоне играли в Варшаве

Теги Гамбург Чемпионат Украины по футболу Шахтер Лига чемпионов УЕФА Имтех Арена Национальный стадион Варшава Юрий Свиридов стадионы Футбол

«Шахтер» планирует проводить домашние матчи Лиги чемпионов в Гамбурге.

Об этом «ТаТоТаке» сообщил директор клуба по стратегическому развитию и коммуникациям Юрий Свиридов.

В прошлом сезоне «Шахтер» проводил домашние матчи Лиги чемпионов в Варшаве, но в этом сезоне от этой идеи отказались.

Причина, в частности, в том, что два крупных стадиона в Варшаве заняты – на одном будет играть «Легия» в Лиге конференций, на Национальном стадионе тоже плотный график.

Гамбург выбрали потому, что это единственный крупный город Германии, где местная команда не выступит в еврокубках в этом сезоне. Кроме того, население города составляет почти два миллиона человек, много футбольных болельщиков и есть крупный стадион – «Имтех Арена», вмещающая 51 500 человек во время международных матчей. Также учитывали логистический фактор.

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42 комментария

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инок
"логический фактор" - может быть логистический, исправьте
+16
-2
+14
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Streetbor
Гамбург хоть так увидит Еврокубки. // Ps вчера кстати знатную рубку устроили с Шальке в стартовом матче второй Бундеслиги.
+13
-2
+11
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Under
Ответ Streetbor
Гамбург хоть так увидит Еврокубки. // Ps вчера кстати знатную рубку устроили с Шальке в стартовом матче второй Бундеслиги.
блин, как-то незаметно лето почти прошло :(
+13
-2
+11
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Under
Ответ noti22
А могли бы сейчас играть в Донецке с командами из ЛНР, Херсона, Запорожья
а могли бы в Донецке ЛЧ играть и чемпионат Украины
+8
-2
+6
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FilinMD
Ответ LokoKa1ser92
вот уж так себе занятие проецировать нормы русского языка на прямую речь украинца, рассуждающего про польские названия. Империализмом попахивает)
Прямая речь - это здорово, но когда она безграмотна, копипастить это «в чистовик» (на русскоязычный сайт) в таком же изначальном безграмотном виде - моветон

Ну и польские ли это названия или не польские..значения не имеет
+4
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Owen_the_Simple
Ответ dr. cage
Такими темпами через пару лет польский Шахтар до Сетубала доберётся..
Сядет на пароход и в ридну Канадчину.
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Holy Diver
А что случилось? Почему не в Донецке или хотя бы в Киеве?
+5
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Owen_the_Simple
Ответ Owen_the_Simple
Только не Шахтёр, а Шахтар. Так оно официально называется.
Не знаю, чего минусуют. На эмблеме у них "Шахтар" и пишут везде "Шахтар". Не стоит путать донецкий Шахтёр с львово-жешуво-гамбургским Шахтаром. Удобно же.
+5
-3
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Ответ FilinMD
«С Жешува лететь…» Может все же «из» ?
Как продолжение "в/на"
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Momus1
Почему нельзя играть в Кракове или Люблине
+3
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Under
Ответ kaimussen
А могли бы в чемпионате СССР участие принимать. С огромным количеством шикарных выездов.
я же вроде про реальные вещи писал, а не мифы
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savik-A.M.
Ответ Streetbor
Гамбург хоть так увидит Еврокубки. // Ps вчера кстати знатную рубку устроили с Шальке в стартовом матче второй Бундеслиги.
пипец какие клубы у них во втродиве , не так давно в за высшие места боролись
+1
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Isshin88
Ответ Log in
Как продолжение "в/на"
У в/на немного другая подоплёка. По идее «в» должно применяться к стране или городу, также как и «из» - приехать из России, из Москвы, Жешува.
А «на» употребляется в случае если вы на острове (на Кубе, к примеру) или на окрайне города.
Поэтому говорить «мы с Москвы» или «с Жешува» - не соответствует нормам русского языка.
+1
0
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Назар Игорь
На сайте подавляющее большинство пользователей из России. Где будет играть украинский клуб им безразлично.
Лучше бы освещали игры ФНЛ, там много интересных команд.
Идëт война, а нам втюхивают новости противника, пусть даже спортивные. Мог ли кто представить что во время Великой Отечественной Войны Левитан рассказывает о футбольных матчах в фашистской Германии.
+4
-3
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LokoKa1ser92
Ответ FilinMD
«С Жешува лететь…» Может все же «из» ?
вот уж так себе занятие проецировать нормы русского языка на прямую речь украинца, рассуждающего про польские названия. Империализмом попахивает)
+3
-3
0
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Shulakov
Им логичнее в Гельзенкирхене играть, они же ведь горняки, а там как раз Рурский регион.
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And-Rover
А чё не в Америке? Это же их вторая Родина.
+2
-2
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Owen_the_Simple
Ответ Isshin88
У в/на немного другая подоплёка. По идее «в» должно применяться к стране или городу, также как и «из» - приехать из России, из Москвы, Жешува. А «на» употребляется в случае если вы на острове (на Кубе, к примеру) или на окрайне города. Поэтому говорить «мы с Москвы» или «с Жешува» - не соответствует нормам русского языка.
Употребление предлогов в/на продиктовано исторической традицией. И острова тут не помеха. "На Кипре", но "в Исландии", "на почте", но "в магазине", "на Украине", но "в Белоруссии".
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Isshin88
Ответ Owen_the_Simple
Употребление предлогов в/на продиктовано исторической традицией. И острова тут не помеха. "На Кипре", но "в Исландии", "на почте", но "в магазине", "на Украине", но "в Белоруссии".
Так «на Украине» абсолютно укладывается в нормы русского языка, потому что «Украина» значит «окраина» империи. А в русском говорят «поехать на окраину» города, области, а не «в».
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Under
Ответ Momus1
Почему нельзя играть в Кракове или Люблине
да где угодно, хоть в Лодзи, хоть во Вроцлаве, хоть в Гданьске
много где большие стадионы есть
+1
-1
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Нико Кор
Донецк же это Россия, пусть играет в Москве
+1
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Артем Русанов
Ахахахахаахха, лучше бы у хозяев, в Штатах
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Поцелуй Оздоева
Ответ Holy Diver
А что случилось? Почему не в Донецке или хотя бы в Киеве?
Действительно, что?
+1
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Денис Ширинов
Ответ Under
блин, как-то незаметно лето почти прошло :(
Скоро в школу?
0
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Rudenzik
ФК Шахтёр Гамбург
+1
-1
0
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