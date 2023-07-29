«Шахтер» планирует проводить домашние матчи ЛЧ в Гамбурге. В прошлом сезоне играли в Варшаве

«Шахтер» планирует проводить домашние матчи Лиги чемпионов в Гамбурге.

Об этом «ТаТоТаке» сообщил директор клуба по стратегическому развитию и коммуникациям Юрий Свиридов.

В прошлом сезоне «Шахтер» проводил домашние матчи Лиги чемпионов в Варшаве, но в этом сезоне от этой идеи отказались.

Причина, в частности, в том, что два крупных стадиона в Варшаве заняты – на одном будет играть «Легия» в Лиге конференций, на Национальном стадионе тоже плотный график.

Гамбург выбрали потому, что это единственный крупный город Германии, где местная команда не выступит в еврокубках в этом сезоне. Кроме того, население города составляет почти два миллиона человек, много футбольных болельщиков и есть крупный стадион – «Имтех Арена», вмещающая 51 500 человек во время международных матчей. Также учитывали логистический фактор.