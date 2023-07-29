«Шахтер» планирует проводить домашние матчи ЛЧ в Гамбурге. В прошлом сезоне играли в Варшаве
«Шахтер» планирует проводить домашние матчи Лиги чемпионов в Гамбурге.
Об этом «ТаТоТаке» сообщил директор клуба по стратегическому развитию и коммуникациям Юрий Свиридов.
В прошлом сезоне «Шахтер» проводил домашние матчи Лиги чемпионов в Варшаве, но в этом сезоне от этой идеи отказались.
Причина, в частности, в том, что два крупных стадиона в Варшаве заняты – на одном будет играть «Легия» в Лиге конференций, на Национальном стадионе тоже плотный график.
Гамбург выбрали потому, что это единственный крупный город Германии, где местная команда не выступит в еврокубках в этом сезоне. Кроме того, население города составляет почти два миллиона человек, много футбольных болельщиков и есть крупный стадион – «Имтех Арена», вмещающая 51 500 человек во время международных матчей. Также учитывали логистический фактор.
Ну и польские ли это названия или не польские..значения не имеет
А «на» употребляется в случае если вы на острове (на Кубе, к примеру) или на окрайне города.
Поэтому говорить «мы с Москвы» или «с Жешува» - не соответствует нормам русского языка.
Лучше бы освещали игры ФНЛ, там много интересных команд.
Идëт война, а нам втюхивают новости противника, пусть даже спортивные. Мог ли кто представить что во время Великой Отечественной Войны Левитан рассказывает о футбольных матчах в фашистской Германии.
много где большие стадионы есть