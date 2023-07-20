«Шахтер» подписал экс-защитника «Атлетико Паранаэнсе» Педриньо. Его предлагали «Спартаку» и ЦСКА

«Шахтер» объявил о трансфере левого защитника Педриньо.

Клуб подписал с 21-летним бразильцем контракт до 30 июня 2028 года.

Педриньо перешел в « » на правах свободного агента. В июле сообщалось, что его предлагали « » и .

В сезоне-2023 был футболистом основного состава « », приняв участие в 22 матчах во всех турнирах.

Фото: shakhtar.com