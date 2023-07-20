«Шахтер» подписал экс-защитника «Атлетико Паранаэнсе» Педриньо. Его предлагали «Спартаку» и ЦСКА
«Шахтер» объявил о трансфере левого защитника Педриньо.
Клуб подписал с 21-летним бразильцем контракт до 30 июня 2028 года.
Педриньо перешел в «Шахтер» на правах свободного агента. В июле сообщалось, что его предлагали «Спартаку» и ЦСКА.
В сезоне-2023 Педриньо был футболистом основного состава «Атлетико Паранаэнсе», приняв участие в 22 матчах во всех турнирах.
Фото: shakhtar.com
Нет ли в отсутствии бразильско-португальского языка признаков неуважения к Педриньо? Я бы даже сказал, что это неуважение ко всем педриньо этого клуба.
Карнаухову, выложившему эту новость неуд за поведение и за успеваемость тоже. Донецкий "Шахтёр" только готовится к участию в Чемпионате России по футболу и этого игрока не подписывал.