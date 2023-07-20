«Шахтер» подписал экс-защитника «Атлетико Паранаэнсе» Педриньо. Его предлагали «Спартаку» и ЦСКА

Теги Спартак ЦСКА Чемпионат Украины по футболу Шахтер высшая лига Бразилия премьер-лига Россия трансферы Атлетико Паранаэнсе Педриньо Азеведо Футбол

«Шахтер» объявил о трансфере левого защитника Педриньо.

Клуб подписал с 21-летним бразильцем контракт до 30 июня 2028 года.

Педриньо перешел в «Шахтер» на правах свободного агента. В июле сообщалось, что его предлагали «Спартаку» и ЦСКА.

В сезоне-2023 Педриньо был футболистом основного состава «Атлетико Паранаэнсе», приняв участие в 22 матчах во всех турнирах.

Фото: shakhtar.com

22 комментария

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Filipp Gorski
Через 1-2 сезона вбахают за 30-40 кому нибудь из АПЛ
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Рома Емельченков
О, это тот самый, которого выперли из Паранаэнсе из-за скандала со ставками.
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Roman Araslanov
Скоро Педриньо будет больше чем Траоре, Хименесов и Дембеле
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IbraMania
Шахтер умеет искать таланты в Южной Америке, если его подписали - значит увидели в нем потенциал) В январе взяли за 2 рубля Келси , у которого на момент перехода даже цены на Трансфермаркете не было , а он во второй половине сезона стал лучшим бомбардиром клуба.
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Mark Safa
Ответ Рома Емельченков
О, это тот самый, которого выперли из Паранаэнсе из-за скандала со ставками.
Как раз гарант качества для Шахтера
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Mark Safa
Ответ Артем Гладских
в шахтере почти все Русофобы
Да что там в шахтере, почти весь мир русофобы, даже российское государство!!!
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VladislavZ
шахтар(не пойми какой город) на своём ссайте предлагает выбор — инглиш/польски/укр.
Нет ли в отсутствии бразильско-португальского языка признаков неуважения к Педриньо? Я бы даже сказал, что это неуважение ко всем педриньо этого клуба.
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samarskij-kuzmich
Не "Шахтёр", а "ШахтАр". Как клуб официально называется, так и надо писать. Получается, что "Манчестер Юнайтед" Карнаухов напишет как "Объелиненный Манчестер", "Манчестер Сити", как "Город Манчестер", "Рома", как ’Рим", "Ференцварош", как "Город Франца", "Црвена Звезда", как "Красная Звезда"...
Карнаухову, выложившему эту новость неуд за поведение и за успеваемость тоже. Донецкий "Шахтёр" только готовится к участию в Чемпионате России по футболу и этого игрока не подписывал.
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Mark Safa
Ответ Filipp Gorski
Через 1-2 сезона вбахают за 30-40 кому нибудь из АПЛ
Челси уже встал в очередь, и освободил место в раздевалке 🙏🏼
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Mark Safa
Ответ Pivas@posal.na.boloto
На здоровье 😉, в Рпл уже есть два Педриньё
Дзюба и Смолов?
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Артем Гладских
Ответ Spartakus1984
Не тот что за Локо играл?
не тот.
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