Товарищеский матч. «ПСЖ» сыграет с «Гавром» Кузяева
«Гавр» Далера Кузяева сыграет с «ПСЖ» в товарищеском матче.
Товарищеский матч
Пуасси, Франция
- Дата проведения
- 21 июля, 18.00, «Campus PSG»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Гавр – невероятно интересный город. А откуда там Ленинградский бульвар и Кронштадтская площадь?
Зарплата Кузяева в «Гавре» – всего 350 тысяч евро в год. В пять раз меньше, чем в «Зените»
«Ушел в задрипанную команду». Как наш футбол реагирует на Кузяева в «Гавре»
Скоро на полях Франции и ветках Спорца ру
передумал, вспомнив о Челси Захаряна😁