Товарищеский матч. «ПСЖ» сыграет с «Гавром» Кузяева

Теги ПСЖ лига 1 Франция товарищеские матчи (клубы) результаты Гавр Далер Кузяев Футбол

«Гавр» Далера Кузяева сыграет с «ПСЖ» в товарищеском матче.

Товарищеский матч

Пуасси, Франция

ПСЖ Франция – Гавр Франция
Дата проведения
21 июля, 18.00, «Campus PSG»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Гавр – невероятно интересный город. А откуда там Ленинградский бульвар и Кронштадтская площадь?

Зарплата Кузяева в «Гавре» – всего 350 тысяч евро в год. В пять раз меньше, чем в «Зените»

«Ушел в задрипанную команду». Как наш футбол реагирует на Кузяева в «Гавре»

«Невероятная сделка». Что во Франции говорят о Кузяеве

21 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tigo_Volchara93
Ну наконец-то, долгожданный Гавр Кузяева 😁
+38
-1
+37
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Red Line
еее, начало использования великого словосочетания положено)
+14
0
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tiestorzn17
Гавр Кузяева ☝️
+12
-1
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Overkiller
Ответ Tiestorzn17
Гавр Кузяева ☝️
Кузявр)
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алекс Мелкумян
Работал себе спокойно человек на ТНТ, а теперь в рабстве у футболиста 😮
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Гамаль Хайдаров
Мбаппе против Кузяева
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
che kaif
Дерби Гавра Кузяева против Монако Головина
Скоро на полях Франции и ветках Спорца ру
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Eden Hazard
Ответ Тимофей Кушнир
Теперь сформировалось Великое Трио: Монако Головина, Торино Миранчука и Гавр Кузяева. Мы с вами свидетели истории.
а мог быть квартет, Ювентус Сапогова звучит мощнее всех...
передумал, вспомнив о Челси Захаряна😁
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Тимофей Кушнир
Теперь сформировалось Великое Трио: Монако Головина, Торино Миранчука и Гавр Кузяева. Мы с вами свидетели истории.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Грин Писец
Расчехлили)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Serik Alik
Гавр Кузяева. Хорошо звучит
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мудринич
Дааааа!!! С детства за Гавр!!!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пушка_Кутепова
Он примет участие ?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Циник Петербургский
А вот Ференцварош больше не Черчесова. Передислоцировали полевого командира российского футбола.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Торна
Слишком политкорректно, надо так: ноунеймы из Парижа сыграет с Гавром Кузяева
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
vova88
Ответ Tigo_Volchara93
Ну наконец-то, долгожданный Гавр Кузяева 😁
Звучит как диагноз))))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Церебральный Сортировщик
Ответ vova88
Звучит как диагноз))))
Звучит как пропаганда лгбт)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
⚽️JuventuS⚽️
Ответ Tiestorzn17
Гавр Кузяева ☝️
Очень смешно заучит ))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mark Safa
Ответ *** Ruslan ***
Покажи им уровень РПЛ)
Кузяев это не Дзюба, Гавру он точно способен помочь
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
*** Ruslan ***
Ответ Mark Safa
Кузяев это не Дзюба, Гавру он точно способен помочь
Кто-то сомневается?)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
*** Ruslan ***
Покажи им уровень РПЛ)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий