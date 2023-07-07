«Переход в «Зенит» – шаг вперед для любого в РПЛ, и клуб может купить любого в лиге. Ему есть чем заинтересовать игроков». Петржела о петербуржцах

Властимил Петржела убежден, что ни один игрок Мир РПЛ не способен отказать «Зениту».

«Для любого футболиста из российского чемпионата переход в «Зенит» – шаг вперед в карьере. Все так или иначе стремятся к лучшему: выигрывать больше трофеев, больше зарабатывать. Сине-бело-голубые дают такие возможности своим игрокам.

«Зенит» может купить любого игрока . Им есть чем заинтересовать футболистов», – заявил бывший главный тренер «Зенита».

Марио – среди самых возрастных трансферов «Зенита». С 2006-го только три новичка были старше