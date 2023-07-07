«Переход в «Зенит» – шаг вперед для любого в РПЛ, и клуб может купить любого в лиге. Ему есть чем заинтересовать игроков». Петржела о петербуржцах

Теги Зенит премьер-лига Россия Властимил Петржела Футбол

Властимил Петржела убежден, что ни один игрок Мир РПЛ не способен отказать «Зениту».

«Для любого футболиста из российского чемпионата переход в «Зенит» – шаг вперед в карьере. Все так или иначе стремятся к лучшему: выигрывать больше трофеев, больше зарабатывать. Сине-бело-голубые дают такие возможности своим игрокам.

«Зенит» может купить любого игрока РПЛ. Им есть чем заинтересовать футболистов», – заявил бывший главный тренер «Зенита».

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7 комментариев

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Nick Crosier
Зенит сейчас это как остров стабильности. При этом еще и титулы можно выигрывать. Желательно кончено чтобы ты был из Бразилии или Латинской Америке,но и если ты гражданин РФ как Фернандес,Малком или Клаудиньо,то свой шанс тоже сможешь получить.
+2
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+2
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igls54
Тот, кто не переходит в... Зенит никогда не станет чемпионом
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Faust Doc
В казино по-прежнему халявный дешёвый вискарь льют рекой!
гы гы гы
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pav11k
Посмотрим, станет ли переход в Зенит для Коваленко шагом вперед
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Злодей Спб
Come to the dark side, we have cookies (с)
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