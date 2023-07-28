Депутат Свищев считает маловероятным, что игроки из стран БРИКС не будут легионерами

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В Госдуме сомневаются, что игроки стран БРИКС перестанут считаться легионерами.

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев прокомментировал заявление генерального секретаря РФС Максима Митрофанов о том, что игроки из стран БРИКС могут перестать считаться легионерами.

«Это очень далекая перспектива. Сначала нужно подписать соглашение и получить согласие ФИФА. Но я думаю, что этот вариант маловероятен», – сказал Свищев.

Также Свищев ответил на вопрос, не помешает ли такая инициатива развитию молодых российских спортсменов.

«Необходимо давать возможность выпускникам российских школ представлять интересы национальной команды и лучших клубов страны. Это наша основная задача. Нельзя забывать о зрелищности. Но прежде всего нужно думать о своих спортсменах. РФС стоит внимательнее присмотреться к выпускникам детско-юношеских спортивных школ и академий», – добавил Свищев.

На форуме «Россия – Африка» генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что игроки из стран БРИКС могут перестать считаться легионерами. Это может произойти в случае подписания соглашения о свободе передвижения рабочей силы.

В межгосударственное объединение БРИКС входят Российская Федерация, Индия, Китай, ЮАР и Бразилия.

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6 комментариев

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Сергей Жарковский
Свищева слушать - себя не уважать!
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alexmixer9
А на это нужно согласие фифа? Я думал всякие лимиты сугубо внутреннее дело чемпионата
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леннорыч-абрамович
Значит перестанут
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Клирик
Какая разница что он сказал? Ни он, ни Терюшков, ни Роднина решения не принимают. Фигли читать что они сказали, всё равно будет по другому и так как им скажут.
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toxa3006
В Зените тогда 22 бразильских брикса будет в составе.
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СИ
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Свищев, ты главный по спорту, но все как то виновато- все вокруг да около.
От тебя ждёшь твёрдого - Митрофанов, такого преступного не будет никогда и Митрофанов, - что бы завтра тебя уже не было на Таганке - ты уволен.
Вот за это тебя будут уважать и даже любить твои избиратели и даже простят тебе про пиво на стадионы.
Не бойся- говори смелее ты же народный депутат.
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