Депутат Свищев считает маловероятным, что игроки из стран БРИКС не будут легионерами
В Госдуме сомневаются, что игроки стран БРИКС перестанут считаться легионерами.
Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев прокомментировал заявление генерального секретаря РФС Максима Митрофанов о том, что игроки из стран БРИКС могут перестать считаться легионерами.
«Это очень далекая перспектива. Сначала нужно подписать соглашение и получить согласие ФИФА. Но я думаю, что этот вариант маловероятен», – сказал Свищев.
Также Свищев ответил на вопрос, не помешает ли такая инициатива развитию молодых российских спортсменов.
«Необходимо давать возможность выпускникам российских школ представлять интересы национальной команды и лучших клубов страны. Это наша основная задача. Нельзя забывать о зрелищности. Но прежде всего нужно думать о своих спортсменах. РФС стоит внимательнее присмотреться к выпускникам детско-юношеских спортивных школ и академий», – добавил Свищев.
На форуме «Россия – Африка» генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что игроки из стран БРИКС могут перестать считаться легионерами. Это может произойти в случае подписания соглашения о свободе передвижения рабочей силы.
В межгосударственное объединение БРИКС входят Российская Федерация, Индия, Китай, ЮАР и Бразилия.
От тебя ждёшь твёрдого - Митрофанов, такого преступного не будет никогда и Митрофанов, - что бы завтра тебя уже не было на Таганке - ты уволен.
Вот за это тебя будут уважать и даже любить твои избиратели и даже простят тебе про пиво на стадионы.
Не бойся- говори смелее ты же народный депутат.