Депутат Свищев считает маловероятным, что игроки из стран БРИКС не будут легионерами

В Госдуме сомневаются, что игроки стран БРИКС перестанут считаться легионерами.

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев прокомментировал заявление генерального секретаря РФС Максима Митрофанов о том, что игроки из стран БРИКС могут перестать считаться легионерами.

«Это очень далекая перспектива. Сначала нужно подписать соглашение и получить согласие ФИФА. Но я думаю, что этот вариант маловероятен», – сказал Свищев.

Также Свищев ответил на вопрос, не помешает ли такая инициатива развитию молодых российских спортсменов.

«Необходимо давать возможность выпускникам российских школ представлять интересы национальной команды и лучших клубов страны. Это наша основная задача. Нельзя забывать о зрелищности. Но прежде всего нужно думать о своих спортсменах. РФС стоит внимательнее присмотреться к выпускникам детско-юношеских спортивных школ и академий», – добавил Свищев.

На форуме «Россия – Африка» генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что игроки из стран БРИКС могут перестать считаться легионерами. Это может произойти в случае подписания соглашения о свободе передвижения рабочей силы.

В межгосударственное объединение БРИКС входят Российская Федерация, Индия, Китай, ЮАР и Бразилия.